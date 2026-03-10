Advertisement
trendingNow13136366
Hindi Newsबॉलीवुडवायरल हुआ गोविंदा का बयान, जब एक्टर ने खुद खोला था सक्सेस का राज; बताया था पुरुष की सफलता के पीछे की वजह

वायरल हुआ गोविंदा का बयान, जब एक्टर ने खुद खोला था सक्सेस का राज; बताया था पुरुष की सफलता के पीछे की वजह

बॉलीवुड के जाने माने एक्टर गोविंदा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. इसी बीच उनका एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस बातचीत में गोविंदा पुरुषों की जिंदगी में महिलाओं की अहमियत पर खुलकर बात करते नजर आ रहे हैं

Written By  Swati Singh|Last Updated: Mar 10, 2026, 09:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वायरल हुआ गोविंदा का बयान, जब एक्टर ने खुद खोला था सक्सेस का राज; बताया था पुरुष की सफलता के पीछे की वजह

90 का दौर था, जब बॉलीवुड एक्टर गोविंदा अपनी फिल्मों को लेकर खूब चर्चा बटोरते. वहीं, आज वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. उन्होंने साल 1987 में सुनीता आहूजा से शादी की थी, लेकिन अब वह इसी रिश्ते को लेकर सवालों के घेरे में हैं.  कभी तलाक की खबरें सामने आती हैं, तो कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अफवाहें जोर पकड़ने लगती हैं. इन सबके बीच गोविंदा का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह पुरुषों की जिंदगी में महिलाओं की अहमियत पर बात करते नजर आ रहे हैं.

महिलाओं का आशीर्वाद जरूरी

इस बातचीत में उन्होंने अपनी मां की सीख को याद करते हुए बताया कि किसी भी पुरुष की सफलता में महिलाओं का आशीर्वाद बहुत मायने रखता है. यह बातचीत उन्होंने लहरें टीवी को दिए एक इंटरव्यू में की थी. इस दौरान गोविंदा कहते हैं, ''मेरा मानना है कि हर पुरुष को अपनी जिंदगी में मौजूद महिलाओं को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए. महिलाओं का आशीर्वाद किसी भी आदमी की जिंदगी को बेहतर बना सकता है. जब किसी व्यक्ति को महिलाओं का समर्थन और दुआ मिलती है, तो उसकी सफलता की राह और भी आसान हो जाती है.''

गोविंदा ने कहा, ''मेरी मां हमेशा कहती थीं कि महिलाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं और उनके बिना पुरुष कमजोर हो जाता है. भगवान शिव भी तब तक पूर्ण नहीं माने जाते जब तक उनके साथ देवी शक्ति का साथ न हो. स्त्री और पुरुष दोनों एक-दूसरे के पूरक होते हैं और दोनों का साथ जीवन को संतुलित बनाता है.''

Add Zee News as a Preferred Source

गोविंदा का पुराना इंटरव्यू वायरल

अभिनेता ने आगे कहा, ''अगर कोई पुरुष अपनी जिंदगी में महिलाओं का सम्मान करता है और उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ता है तो उसकी सफलता बढ़ जाती है. यह बात सिर्फ पत्नी तक सीमित नहीं है, बल्कि मां, बेटी, दोस्त या किसी परिचित महिला के रूप में भी महिलाओं का सम्मान और आशीर्वाद बेहद जरूरी होता है.''

इस बातचीत के दौरान गोविंदा ने खुद को मां का लाड़ला बेटा बताया. उन्होंने कहा, ''जीवन के शुरुआती दिनों में मेरा सबसे बड़ा सपना अपनी मां के लिए एक सफल बेटा बनना था. अब एक अच्छा पति और पिता बनना है.''

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

 Govinda

Trending news

War के कारण नहीं बंद होगी होटलों की रसोई! NRAI ने जारी की एडवाइजरी
NRAI advisory on commercial LPG shortage
War के कारण नहीं बंद होगी होटलों की रसोई! NRAI ने जारी की एडवाइजरी
जमीन से फूटता है 'खजाना', भारत के इस शहर को कहते हैं लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड
west bengal asansol
जमीन से फूटता है 'खजाना', भारत के इस शहर को कहते हैं लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड
2017 से 2023 तक 1050 आतंकी हमले, 687 आतंकवादी ढेर; संसद में सरकार ने बताया हाल
India Terror Attack List
2017 से 2023 तक 1050 आतंकी हमले, 687 आतंकवादी ढेर; संसद में सरकार ने बताया हाल
जंग ने धीमी की चूल्हे की आंच, LPG गैस में आई किल्लत; संकट में इन राज्यों के होटल
LPG shortage
जंग ने धीमी की चूल्हे की आंच, LPG गैस में आई किल्लत; संकट में इन राज्यों के होटल
'LPG उत्पादन बढ़ाएं कंपनियां', सरकार का फरमान; PM मोदी से मिले जयशंकर और हरदीप पुरी
israel iran war
'LPG उत्पादन बढ़ाएं कंपनियां', सरकार का फरमान; PM मोदी से मिले जयशंकर और हरदीप पुरी
पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
india
पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
LPG Crisis
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
Sir
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
Kerala News
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
nasik
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था