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Hero No. 1 की हुई ग्रैंड एंट्री! बप्पा के दरबार में नजर आए गोविंदा, यशवर्धन-टीना संग दिखी खास बॉन्डिंग; फोटो से गायब रहीं सुनीता

Govinda spotted: गणपति उत्सव के मौके पर बॉलीवुड एक्टर गोविंदा अपने परिवार के साथ नजर आए. बेटे यशवर्धन और बेटी टीना के साथ एक्टर ने बप्पा के दर्शन किए और पैपराजी के लिए मुस्कुराते हुए पोज दिए. लेकिन इस खास मौके पर उनकी पत्नी सुनीता आहूजा तस्वीरों से गायब रहीं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 15, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 08:27 AM IST
Hero No. 1 की हुई ग्रैंड एंट्री! बप्पा के दरबार में नजर आए गोविंदा, यशवर्धन-टीना संग दिखी खास बॉन्डिंग; फोटो से गायब रहीं सुनीता

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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