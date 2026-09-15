/Hero No. 1 की हुई ग्रैंड एंट्री! बप्पा के दरबार में नजर आए गोविंदा, यशवर्धन-टीना संग दिखी खास बॉन्डिंग; फोटो से गायब रहीं सुनीता

गणपति उत्सव के बीच बॉलीवुड एक्टर गोविंदा एक बार फिर खबरों में आए हुए हैं. सोमवार शाम एक्टर ने अपने बेटे यशवर्धन आहूजा और बेटी टीना आहूजा के साथ पब्लिकली नजर आए. तीनों गणपति दर्शन के लिए घर से बाहर निकले. इस दौरान गोविंदा ने पैपराजी के सामने मुस्कुराते हुए पोज दिए और हाथ जोड़कर नमस्ते भी किया. एक्टर को बच्चों के साथ देखकर फैंस को उनके परिवार के उत्सव की खास झलक मिली. गोविंदा इस दौरान ब्राउन जैकेट, सफेद पैंट और सनग्लासेस में नजर आए, जबकि यशवर्धन ने सफेद कुर्ता-पायजामा पहना था. टीना गुलाबी सलवार सूट में दिखाई दीं. लेकिन इन सभी तस्वीरों में उनकी पत्नी सुनीता कहीं नजर नहीं आईं और ये बात फैंस को हैरान कर रही है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में गोविंदा अपने दोनों बच्चों के साथ काफी कमफर्टेबल अंदाज में दिखाई दिए. पैपराजी के लिए पोज देते समय उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उन्होंने कैमरे की तरफ हाथ जोड़कर अभिवादन किया. यशवर्धन और टीना भी पिता के साथ खड़े नजर आएय गणपति उत्सव के मौके पर गोविंदा का ये अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
गोविंदा की ये पब्लिकली प्रेजेंस उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के गणपति उत्सव से जुड़े वीडियो के वायरल होने के एक दिन बाद सामने आई. वीडियो में सुनीता अपने घर गणपति बप्पा की मूर्ति लाती और पूरे उत्साह के साथ उनका स्वागत करती नजर आई थीं. वो नाचते-गाते हुए जश्न मनाती दिखाई दीं. उस समय गोविंदा की गैरमौजूदगी ने लोगों का ध्यान खींचा था और फैंस ने सवाल किया था कि आखिर गोविंदा कहां गायब हैं. बाद में सुनीता ने बताया था कि गोविंदा अमेरिका में थे और सोमवार रात तक भारत लौटने की उम्मीद थी. उन्होंने ये भी कहा था कि सफर से लौटने के बाद उनकी तबीयत और जेट लैग के हिसाब से वो उसी दिन या अगले दिन बप्पा के दर्शन कर सकते हैं.
इसी बीच गोविंदा और सुनीता आहूजा की पर्सनल लाइफ भी लगातार खबरों में बनी हुई है. पिछले कुछ समय से दोनों के रिश्ते को लेकर कई तरह की खबरें सामने आती रही हैं. इसके अलावा गोविंदा का नाम एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के साथ जोड़े जाने की खबरें भी सामने आई थीं. हालांकि, इन दावों को लेकर गोविंदा के मैनेजर ने दूसरी शादी की अफवाहों को खारिज किय था. बाद में गोविंदा की ओर से उनके पर्सनल लाइफ और फैमिली को लेकर कथित तौर पर फैलाई जा रही झूठी और गलत खबरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी. ऐसे में परिवार की हर पब्लिकल मौजूदगी पर लोगों की नजर बनी रहती है.
गोविंदा और सुनीता आहूजा ने साल 1987 में शादी की थी. दोनों के दो बच्चे, टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा हैं. टीना ने साल 2015 में फिल्म ‘सेकंड हैंड हसबैंड’ से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. वहीं यशवर्धन भी अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की तैयारी में हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो फिल्म 'हीरो की हॉररिन' से बॉलीवुड डेब्यू कर सकते हैं. फिल्म को लेकर अभी से उनके फैंस के बीच एक्साइटमेंट बनी हुई है.