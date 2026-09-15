/Hero No. 1 की हुई ग्रैंड एंट्री! बप्पा के दरबार में नजर आए गोविंदा, यशवर्धन-टीना संग दिखी खास बॉन्डिंग; फोटो से गायब रहीं सुनीता

गोविंदा की ये पब्लिकली प्रेजेंस उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के गणपति उत्सव से जुड़े वीडियो के वायरल होने के एक दिन बाद सामने आई. वीडियो में सुनीता अपने घर गणपति बप्पा की मूर्ति लाती और पूरे उत्साह के साथ उनका स्वागत करती नजर आई थीं. वो नाचते-गाते हुए जश्न मनाती दिखाई दीं. उस समय गोविंदा की गैरमौजूदगी ने लोगों का ध्यान खींचा था और फैंस ने सवाल किया था कि आखिर गोविंदा कहां गायब हैं. बाद में सुनीता ने बताया था कि गोविंदा अमेरिका में थे और सोमवार रात तक भारत लौटने की उम्मीद थी. उन्होंने ये भी कहा था कि सफर से लौटने के बाद उनकी तबीयत और जेट लैग के हिसाब से वो उसी दिन या अगले दिन बप्पा के दर्शन कर सकते हैं.