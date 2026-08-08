एक्ट्रेस कोमल संग नजर आए गोविंदा, नजदीकियां देख लोग बोले- क्या सच थी सुनीता की अफेयर की बात...

गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा संग रिश्ते में खटपट की खबरें अक्सर सामने आती रहती है. एक्टर की पत्नी ने इंटरव्यू में गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर भी बात की थी. वहीं इस बीच गोविंदा एयरपोर्ट पर एक्ट्रेस कोमल के साथ नजर आए हैं. ऐसे में उनके अफेयर की खबरें काफी तेज हो गई है.
गोविंदा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में है. हाल ही में गोविंदा एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के साथ नजर आए हैं. एयरपोर्ट पर दोनों को साथ देख उनके अफेयर की चर्चा शुरू हो गई है. गोविंदा कैजुअल लुक में नजर आ रहे हैं. वहीं एक्ट्रेस व्हाइट कलर की ड्रेस और ओपन हेयर में नजर आ रही हैं.
दोनों की फोटो सामने आने के बाद से ही दोनों के अफेयर की खबरें तेज हो गई है. सोशल मीडिया पर लोग क्यास लगा रहे हैं कि दोनों रिलेशनशिप हो सकते हैं. गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा भी एक इंटरव्यू में कोमल के नाम का जिक्र कर चुकी है. साल 2026 जनवरी में मिल मालिनी के इंटरव्यू में गोविंदा के अफेयर के बारे में बात की थी.
इंटरव्यू में सुनीता ने कहा था कि आजकल लड़कियां स्ट्रगल करने आती है लेकिन उन्हें शुगर डैडी चाहिए, ताकि उनका खर्च चलाए. चेहरा कोई खास अच्छा नहीं होता है लेकिन एक्ट्रेस बनना चाहती हैं. इंटरव्यू में सुनीता ने बोला कि अगर गोविंदा के खिलाफ सबूत तो वह उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी. इसके अलावा इंटरव्यू में सुनीता ने हिंट दिया था कि उन्हें कोमल नाम पसंद नहीं है. जिस लड़की का भी नाम कोमल है उन्हें बदल लेना चाहिए. मुझे कोमल नाम से नफरत है.
गोविंदा संग नजर आने वाली एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार ग्लैमर इंडस्ट्री का नया चेहरा है. फिल्म रूपा से वह बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रही हैं. फिल्म रूपा में वह गोविंदा संग नजर आएंगी. दरअसल गोविंदा कोमल को बॉलीवुड में लॉन्च कर रहे हैं. जल्द ही गोविंदा फिल्म रूपा से कमबैक करेंगे. गोविंदा आखिरी बार साल 2019 में फिल्म रंगीला राजा में नजर आए थे. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई है.