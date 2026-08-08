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एक्ट्रेस कोमल संग नजर आए गोविंदा, नजदीकियां देख लोग बोले- क्या सच थी सुनीता की अफेयर की बात...

गोविंदा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. वह एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के साथ एयरपोर्ट पर नजर आए हैं. जिसके बाद से उनके अफेयर की चर्चा काफी तेज हो गई है.

Written ByShilpa
Published: Aug 08, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 12:09 PM IST
एक्ट्रेस कोमल संग नजर आए गोविंदा, नजदीकियां देख लोग बोले- क्या सच थी सुनीता की अफेयर की बात...

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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