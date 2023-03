Govinda Stardom: भोजपुरी की वजह से गोविंदा बने सुपरस्टार, 'हीरो नंबर 1' ने खुद सुनाया था मजेदार किस्सा

Govinda gives credit to Bhojpuri for Stardom: 1986 में बॉलीवुड में कदम रखने वाले 'ची ची' (Chi Chi) यानी एक्टर गोविंदा (Govinda) की पहली फिल्म 'इल्जाम' (Ilzaam) भी बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई थी जिसके बाद उन्होंने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा! गोविंदा एक बेहद पॉपुलर अभिनेता हैं जो अपने कॉमेडी रोल्स और जबरदस्त डांस के लिए जाने जाते हैं. गोविंदा ने 165 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है और आज भी उनके लोग दीवाने हैं. पिछले कुछ सालों से गोविंदा कोई काम नहीं कर रहे हैं लेकिन उनका फेम आज भी बरकरार है. गोविंदा ने हाल ही में, एक इंटरव्यू में अपने स्टाडम और फेम के बारे में बात करते समय बताया था कि उनके हिसाब से उनकी इस पॉपुलैरिटी का श्रेय किसे जाता है...

भोजपुरी की वजह से Govinda बने सुपरस्टार गोविंदा (Govinda) ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया है कि उनके हिसाब से उनके स्टारडम की वजह क्या है. गोविंदा ने बताया है कि अपने फेम और स्टारडम का श्रेय वो किसी व्यक्ति या फिल्म को नहीं बल्कि भोजपुरी भाषा और संस्कृति को देना चाहेंगे. गोविंदा कहते हैं कि उनके स्टारडम की वजह भोजपुरी है क्योंकि उनकी ज्यादातर फिल्मों में हमेशा बजोजपुरी टच रहा है. 'छोटे मियां बड़े मियां' हो या फिर 'राजा बाबू', उनके डायलॉग, एक्टिंग और गानों में भोजपुरीपना रहा है जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया गया है. इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवॉर्ड्स में पहुंचे गोविंदा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में गोविंदा को दुबई में हुए छठे इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवॉर्ड्स (6th International Bhojpuri Film Awards) में आमंत्रित किया गया था जहां एक्टर पहुंचे भी थे. इस अवॉर्ड फंक्शन में बॉलीवुड स्टार्स को सम्मानित भी किया गया था और उन्होंने एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) के साथ जमकर डांस भी किया है. गोविंदा फिलहाल किसी नई फिल्म मे नजर नहीं आने वाले हैं.