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Hindi Newsबॉलीवुडगोविंदा रोए, सुनील शेट्टी बोले- मेरे लिए इंडस्ट्री में रास्ते खोले, पहलाज निहलानी को सितारों ने यूं किया याद

गोविंदा रोए, सुनील शेट्टी बोले- मेरे लिए इंडस्ट्री में रास्ते खोले, पहलाज निहलानी को सितारों ने यूं किया याद

76 की उम्र में बॉलीवुड के मशहूर निर्माता और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सेंसर बोर्ड) के फॉर्मर चेयरमैन पहलाज निहलानी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. वहीं निर्माता को श्रद्धांजलि देते हुए बॉलीवुड सितारे भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Jun 04, 2026, 07:51 PM IST
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गोविंदा रोए, सुनील शेट्टी बोले- मेरे लिए इंडस्ट्री में रास्ते खोले, पहलाज निहलानी को सितारों ने यूं किया याद

गुरुवार, 4 जून को निर्माता और सेंसर बोर्ड फॉर्मर चेयरमैन पहलाज निहलानी का निधन हो गया, जिससे पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर फैल गई. 76 साल के निर्माता ने 90 के दशक में बॉलीवुड को कई सुपरस्टार दिए, जिसमें गोविंदा और सुनील शेट्टी समेत कई कलाकारों का नाम शामिल है. उस दौर में पहलाज निहलानी की फिल्मों के रिलीज का लोग बेसब्री से इंतजार किया करते थे. वहीं अब उनके जाने से न सिर्फ इंडस्ट्री में मातम पसर गया है, बल्कि कई दर्शक भी इस खबर को सुनने के बाद दुखी नजर आ रहे हैं. 

अंतिम विदाई में पहुंचे सितारे
निर्माता पहलाज निहलानी को मुंबई के सांताक्रूज हिंदू श्मशान घाट में अंतिम विदाई दी जाएगी. इस बीच बॉलीवुड के कई सितारे उन्हें आखिरी बार देखने के लिए श्मशान घाट पहुंचे, जिसमें गोविंदा, फरहान अख्तर, शत्रुघ्न सिन्हा, नीलम, डेविड धवन, वरुण धवन, बोनी कपूर और सैफ अली खान समेत कई सितारों का नाम शामिल है. वहीं इस बीच भावुक होते हुए गोविंदा ने कहा की पहलाज निहलानी वो फिल्ममेकर थे जिन्होंने गरीब कलाकारों को बॉलीवुड के अंदर एक खास जगह बनाने में मदद की. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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सुनील शेट्टी ने दी श्रद्धांजलि 
निर्माता के निधन पर शोक जाते और श्रद्धांजलि देते हुए बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, ‘पहलाज जी उन लोगों में से थे, जिन्होंने मुझपे भरोसा किया, जब मैं इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था, उस समय उन्होंने मेरे लिए कई रास्ते खोल दिए थे. मुझे सही दिशा दिखाई, प्यार दिया और हमेशा मेरे साथ खड़े रहे.’

सुनील शेट्टी हुए भावुक
सुनील शेट्टी ने शोक व्यक्त करते हुए आगे इस पोस्ट में लिखा, ‘मुझे उनकी सबसे ज्यादा याद एक निर्माता के रूप में नहीं, बल्कि वो जो इंसान थे उस रूप में आएगी. वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिस पर आप बिना किसी झिझक के भरोसा कर सकते थे, ये जानते हुए कि वो हमेशा आपकी मदद करेंगे. उनके परिवार, दोस्त और उन सभी लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, जिनकी जिंदगी को उन्होंने किसी भी रूप में छुआ हो. पहलाज जी आपकी आत्मा को शांति मिले. आपकी बहुत याद आएगी.’

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दोस्त को याद कर दुखी हुईं पूनम ढिल्लों
गोविंदा और सुनील शेट्टी के साथ-साथ एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों ने भी निर्माता के निधन पर शोक जताते हुए कहा, ‘ये खबर मेरे लिए बेहद चौंकाने वाली है. हम करीब 30-40 सालों से दोस्त थे. हम अक्सर मिला करते थे, ज्यादातर इनफॉर्मल मीटिंग में. मुझे उनके साथ कभी काम करने का मौका नहीं मिला.’ एक्ट्रेस ने अपने दोस्त को याद करते हुए कहा कि वो ‘एक वफादार दोस्त थे, वो सच में दोस्ती का सम्मान करना और उसे बनाए रखना जानते थे.’

पहलाज निहलानी के परिवार ने उनके निधन की खबर की पुष्टि करते हुए कहा, ‘गहन दुःख के साथ हम आपको सूचिट करते हैं कि हमारे प्रिय पहलाज निहलानी का 4 जून 2026 को निधन हो गया है.’ आपको बता दें निर्माता ने बॉलीवुड को ‘आग ही आग’, ‘गुनाहों का फैसला’, ‘पाप की दुनिया’, ‘मिट्टी और सोना’, ‘आंखें’ और ‘दिल तेरा दीवना’ जैसी यादगार फिल्में दीं.

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