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क्या गोविंदा की इमेज ने खराब किया बेटी का करियर? अब जाकर छलका टीना आहूजा का दर्द, बोलीं- 'सब उनकी वजह से...'

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा पिछले कुछ समय से खबरों में लगातार छाए हुए हैं. इसी बीच एक्टर की बेटी टीना आहूजा ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. टीना ने बताया की उनके सुपरस्टार पिता की वजह से उन्हें काम मिलना काफी मुश्किल हो गया था.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 18, 2026, 09:17 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:17 PM IST
क्या गोविंदा की इमेज ने खराब किया बेटी का करियर? अब जाकर छलका टीना आहूजा का दर्द, बोलीं- 'सब उनकी वजह से...'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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