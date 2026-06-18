साल 2015 में फिल्म 'सेंकड हैंड हस्बैंड'से टीना आहूजा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. लेकिन इस फिल्म के बाद उन्हें कुछ खास काम मिला नहीं. गोविंदा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर खबरों में छाए रहते हैं. इसी बीच बेटी टीना की बातों ने उन्हें फिर से खबरों का हिस्सा बना दिया है. टीना हाल ही में अपनी मां सुनीता आहूजा के रियलिटी शो 'मां है न'में दिखाई दी थीं. इस शो में उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा, 'मेरे सामने बस एक ही चैलेंज था कि कई फिल्ममेकर और कास्टिंग डायरेक्टर हमेशा मुझे कास्ट करने से पीछे हाटते थे.'