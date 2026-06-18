बॉलीवुड में हर साल कोई न कोई स्टारकिड डेब्यू करता है, जो अपनी पहली ही फिल्म से सोशल मीडिया पर फेमस हो जाते हैं. हाल ही में शाहरुख खान, रवीना टंडन और आमिर खान के बच्चों ने भी इंडस्ट्री में कदम रखा है, जिनकी चर्चा हर जगह हो रही है. वहीं कई स्टार्स के बच्चों को पहली ही फिल्म से सफलता मिल गई, तो किसी के निराशा हाथ लगी. स्टारकिड को लेकर इंटरनेट पर एक कॉमन थिंकिंग है कि उन्हें बिना किसी मेहनत और स्ट्रगल के फिल्मों में काम आसानी से मिल जाता है.
लेकिन ग्लैमर वर्ल्ड में सफलता हासिल करना और अपना रास्ता बनाना इतना आसान नहीं होता है, गोविंदा की बेटी टीना आहूजा इसका जीता-जाता सबूत हैं. टीना आहूजा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसे सुनकर लोग हैरान रह गए हैं और इस सोच में पड़ गए हैं कि आखिर एक सुपरस्टार की बेटी को फिल्में क्यों नहीं मिल रहीं?.
साल 2015 में फिल्म 'सेंकड हैंड हस्बैंड'से टीना आहूजा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. लेकिन इस फिल्म के बाद उन्हें कुछ खास काम मिला नहीं. गोविंदा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर खबरों में छाए रहते हैं. इसी बीच बेटी टीना की बातों ने उन्हें फिर से खबरों का हिस्सा बना दिया है. टीना हाल ही में अपनी मां सुनीता आहूजा के रियलिटी शो 'मां है न'में दिखाई दी थीं. इस शो में उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा, 'मेरे सामने बस एक ही चैलेंज था कि कई फिल्ममेकर और कास्टिंग डायरेक्टर हमेशा मुझे कास्ट करने से पीछे हाटते थे.'
टीना ने इस बातचीत में कहा, 'फिल्ममेकर और कास्टिंग डायरेक्टर उन्हें कास्ट करने से कतराते थे, क्योंकि उन्होंने मेरे बारे में पहले से ही ये राय बना ली थी कि मैं कभी लुक टेस्ट नहीं दूंगी, या वो कभी ऑडिशन के लिए स्टूडियो नहीं आएगी. वो सोचते थे कि कहीं कभी गोविंदा सेट पर आकर कोई प्रॉब्लम न खड़ी कर दें. इसी सोच के कारण वो मुझे कास्ट करने से बचते थे.'
अपनी मां सुनीता के शो से पहले टीना आहूजा साल 2025 में इस बारे में चर्चा कर चुकी हैं. उन्होंने पुराने इंटरव्यू में बताया था कि जब वो कहीं काम के लिए जाती हैं तो उन्हें ये कह दिया जाता है कि तुम्हारे तो घर में ही एक सुपरस्टार है, तुम उन्हीं से क्यों नहीं सीखती हो. आपको बता दें की फिल्म 'सेंकड हैंड हस्बैंड' के बाद वो गजेंद्र वर्मा के सुपरहिट ट्रैक 'मिलो ना तुम' और ड्राइविंग मी क्रेजी में दिखाई दी थीं.
साल 2017 में टीना फिल्म 'जिंदगी का रहस्य' में भी नजर आईं, लेकिन इसके बाद उन्हें कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला. हालांकि, कई शोज और पॉडकास्ट में वो दिखाई देती रहीं.