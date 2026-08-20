'हीरो नंबर 1' का ताज, ढलता करियर, शादी में भूचाल: कैसे बिगड़ा गोविंदा-सुनीता का रिश्ता? जानिए क्या कहती है साइकोलॉजी

बॉलीवुड की चकाचौंध के बीच कई ऐसे रिश्ते रहे हैं, जिनकी मजबूती की मिसालें दी जाती थीं. इन्हीं में से एक जोड़ी है गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की. 80 और 90 के दशक में अपनी बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग और डांस से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले 'हीरो नंबर 1' स्टार गोविंदा की पर्सनल लाइफ हमेशा से ही चर्चा में रही. सुनीता के साथ उनका रिश्ता दशकों पुराना और बेहद मजबूत माना जाता था. हालांकि, पिछले कुछ समय से इस रिश्ते में आती दूरियां, सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोप और तलाक की अटकलें सुर्खियों में बनी हुई थीं. जो रिश्ता कभी आपसी समझ और मजबूती का प्रतीक था, उसमें आज इस कदर दरार आ चुकी है कि दोनों के व्यक्तिगत बयान अक्सर विवाद की वजह बन जाते हैं. गोविंदा और सुनीता के बीच उपजे इस मतभेद को सिर्फ दो लोगों की निजी लड़ाई के तौर पर नहीं देखा जा सकता. इसके पीछे उनके निजी जीवन और करियर में आए उतार-चढ़ाव का एक गहरा इतिहास जुड़ा हुआ है.
गोविंदा के करियर ग्राफ पर नजर डालें तो एक दौर ऐसा था जब उनका और निर्देशक डेविड धवन का कॉम्बिनेशन सुपरहिट की गारंटी माना जाता था. गोविंदा और डेविड ने दो-चार नहीं बल्कि 17 फिल्में एक साथ कीं और लगभग सभी हिट हुईं. उनकी 'साजन चले ससुराल ', 'अनाड़ी नंबर 1', 'आंटी नंबर 1', 'दूल्हे राजा', ' हसीना मान जाएगी ', 'राजा बाबू', 'कुली नंबर 1' से लेकर 'हीरो नंबर 1' और 'बड़े मियां छोटे मियां' तक... सभी फिल्मों के डायलॉग आज भी लोगों के जेहन में हैं. इस जोड़ी की फिल्में कॉमेडी, म्यूजिक और बेमिसाल कॉमिक-टॉन्ट वाली स्टाइल की वजह से खास थीं.
दोनों ने मिलकर 17 ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं और गोविंदा को स्टारडम के शिखर पर पहुंचा दिया. लेकिन इस ऐतिहासिक दौर के बाद जब करियर में गिरावट यानी डाउनफॉल आना शुरू हुआ, तो चीजें बदलने लगीं. हाल ही में एएनआई को दिए इंटरव्यू में गोविंदा ने डेविड धवन के बारे में बात की और खुलासा किया कि आखिर दोनों ने 17 फिल्मों के बाद कैसे ठहर गए?
"मुझे कभी ये नहीं लगा कि डेविड धवन के मन में मेरे लिए कोई गलत भावनाएं थीं. मुझे बस ऐसा लगा कि डेविड ने अपनी सोच के हिसाब से फैसला लिया है और वहीं से हमारी प्रोफेशनल पार्टनरशिप रुक गई. डेविड एक अच्छे इंसान हैं. डेविड भगवान के बच्चे जैसे हैं और दिल से अच्छे इंसान हैं. कई बार मैं डेविड से नाराज हो जाता था. लेकिन नाराजगी के बावजूद हमारे बीच का रिश्ता पूरी तरह कभी खत्म नहीं हुआ. मैं कभी-कभी डेविड को फोन कर लेता था और डेविड भी मेरी भावनाओं को समझते थे. आज भी जब मेरा जिक्र डेविड के सामने आता है तो वो इमोशनल हो जाते हैं. इससे साफ पता चलता है कि हमारे बीच काम भले ही बंद हो गया हो, लेकिन पुराना रिश्ता और अपनापन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है."
डेविड धवन के साथ रिश्ते बिगड़ना और फिर फिल्मों का असफल होना गोविंदा के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका था. स्टारडम खोने का तनाव, पहचान मिटने का डर और असफलता का बोझ अक्सर किसी भी इंसान की मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है.
गोविंदा के स्टारडम के शिखर से लेकर उनके करियर के ढलान तक, सुनीता हर कदम पर उनके साथ रहीं. लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों के रिश्तों को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं. नेटफ्लिक्स के रिएलिटी शो 'लॉकअप' में पहुंचीं सुनीता सिर्फ कुछ ही दिन बिता सकीं और वहां से खुद से निकलने की इच्छा जताई. मेकर्स ने उन्हें वहां से भेजने के लिए गोविंदा और उनकी बेटी को स्टेज पर बुलाया था. उस वक्त गोविंदा-सुनीता के बीच सब कुछ सामान्य दिखा लेकिन जैसे ही बाहरी दुनिया में कदम रखा तो जैसे रिश्तों में भूचाल आ गया.
पुराने इंटरव्यू में सुनीता ने अपनी और गोविंदा की शादीशुदा जिंदगी, दोनों के अलग रहने और जीवनशैली के अंतर के बारे में खुलकर बात की थी. सुनीता ने उस दौरान खुलकर यह भी कहा था कि फिल्मी सितारे के साथ जीवन बिताना और उनके काम के माहौल को संभालना आसान नहीं होता है. इस वायरल इंटरव्यू के सामने आने के बाद से ही गोविंदा और सुनीता के रिश्तों को लेकर मीडिया में विभिन्न प्रकार की अटकलें और चर्चाएं शुरू हो गई थीं.
क्या दशकों पुराने इस रिश्ते में आई दूरी महज एक पारिवारिक विवाद है, या इसके पीछे सफलता-असफलता से बदला पावर इक्वेशन और गहरा इमोशनल डिस्टेंस है? स्टारडम खोने का मनोवैज्ञानिक दबाव एक शादीशुदा जिंदगी को किस तरह प्रभावित करता है और जब निजी विवाद सार्वजनिक हो जाएं तो रिश्ते पर क्या असर पड़ता है? इन्हीं सभी पेचीदा सवालों के जवाब और गोविंदा-सुनीता के रिश्ते के इस साइकोलॉजिकल पैटर्न को गहराई से समझने के लिए, हमने बात की साइकोलॉजिस्ट डॉ. गुलीना सिंह सेंगर से बात की, जिन्होंने इस पूरे मामले का एक डिटेल्ड तरीके से एनलिसिस किया और हमारे सवालों के जवाब दिए.
सवाल 1. किसी लंबे रिश्ते में अचानक दूरी क्यों आ जाती है?
जवाब. किसी भी लंबे रिश्ते में दूरी कभी अचानक नहीं आती. बाहर वालों को जो अचानक लगता है, वह दरअसल सालों से दबी हुई छोटी-छोटी अनसुलझी बातों का नतीजा होता है. 30 साल पुरानी शादी में इंसान पहले जैसा नहीं रहता; बच्चों का घर से जाना, बढ़ती उम्र, सेहत, करियर, पैसों की स्थिति, अपनों का दखल या बातचीत की कमी जैसी वजहों से प्राथमिकताएं बदल जाती हैं. कई बार कपल्स केवल पुरानी यादों, बच्चों या समाज के डर से साथ रहते हैं, जिसे साइकोलॉजी में 'रिलेशनशिप इनरशिया' कहते हैं), भले ही अंदर से रिश्ता खोखला हो चुका हो. असली दिक्कत झगड़े होना नहीं है, बल्कि झगड़ों का एक बुरा ढर्रा (चक्र) बन जाना है:
धीरे-धीरे दोनों असल मुद्दे को छोड़ इस बात पर लड़ने लगते हैं कि 'तुम मुझसे बात कैसे कर रहे हो'. ऐसे में जो दूरी आती है, वह प्यार खत्म होने से ज्यादा सालों से जमा हुई निराशाओं की वजह से होती है.
सवाल 2. जब निजी विवाद सार्वजनिक हो जाएं, तो रिश्ते पर क्या असर पड़ता है?
जवाब. जब घर की चारदीवारी के झगड़े मीडिया और जनता के सामने आते हैं, तो पति-पत्नी का ध्यान रिश्ता बचाने के बजाय खुद को सही साबित करने और अपनी इज्जत बचाने पर टिक जाता है. इससे एक-दूसरे पर भरोसा खत्म होता है और खुलकर बात करने के बजाय डेफेंसिवनेस बढ़ जाती है. सरेआम आरोप लगने से हुई शर्मिंदगी के कारण किसी भी पार्टनर के लिए अपनी ईगो खोए बिना पीछे हटना और सुलह करना बहुत मुश्किल हो जाता है. हालांकि, मीडिया में आई बातें पैचअप के रास्ते पूरी तरह बंद तो नहीं करतीं, लेकिन उन्हें उलझा जरूर देती हैं इसलिए गोविंदा और सुनीता के किसी एक बयान को देखकर उनके पूरे रिश्ते का अंदाजा लगाना गलत होगा.
सवाल 3. गोविंदा के करियर के उतार-चढ़ाव को देखते हुए, क्या किसी व्यक्ति की सफलता या असफलता पति-पत्नी के बीच के समीकरण को प्रभावित कर सकती है?
जवाब. हां, सफलता या असफलता से शादीशुदा जिंदगी पर असर पड़ता है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई एक बड़ा स्टार बन गया. कामयाबी अपने साथ पैसा, नाम और बड़ा दायरा लाती है, जिससे दूसरा पार्टनर खुद को अकेला या अनदेखा महसूस कर सकता है. वहीं, जब करियर डूबता है तो इंसान का ईगो और सेल्फ-रिस्पेक्ट टूटता है, जिससे घर में उसका रोल बदल जाता है. इस स्थिति में जलन होना जरूरी नहीं है, बल्कि यह खुद की पहचान बचाने की एक स्वाभाविक लड़ाई होती है. जिस स्टार को कभी लाखों लोग चाहते थे, जब वो नाकामी और अकेलेपन से जूझता है, तो उसकी पत्नी को भी उस बदले हुए इंसान के साथ खुद को ढालना पड़ता है.
साइकोलॉजी के हिसाब से असली बात यह नहीं है कि कौन कितना कामयाब था, बल्कि यह है कि दोनों ने मिलकर वक्त के इस थपेड़े को कैसे झेला.
सवाल 4. क्या असमान सफलता ईगो क्लैश पैदा करती है?
जवाब. हां, सफलता से कभी-कभी ईगो की लड़ाई या असुरक्षा पैदा हो सकती है, लेकिन हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है. एक अच्छे रिश्ते में एक की कामयाबी को दोनों की साझा जीत माना जाता है. असल में शादी में 'पावर' या दबदबा सिर्फ पैसे या नाम का नहीं होता, बल्कि घर के फैसले लेने, पारिवारिक रुतबे और एक-दूसरे पर भावनात्मक पकड़ का भी होता है. ऐसा हो सकता है कि बाहर न दिखने वाली पत्नी के पास घर और परिवार चलाने की असली ताकत हो, जबकि बाहर का बड़ा स्टार पति इमोशनली अपनी पत्नी पर पूरी तरह निर्भर हो. इसीलिए गोविंदा और सुनीता के रिश्ते को सिर्फ यह कहकर नहीं आंका जा सकता कि 'गोविंदा स्टार थे और सुनीता सिर्फ पत्नी.'
सवाल 5. इससे क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और क्या नहीं?
गोविंदा का करियर इस बात को समझने का बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत बड़े उतार-चढ़ाव आए हैं. जब किसी इंसान की सफलता और पहचान बदलती है, तो जाहिर है कि उसके लंबे रिश्ते पर एक दिमागी और दिमागी दबाव पड़ता ही है. हालांकि, बिना किसी पक्के सबूत के सिर्फ यह मान लेना गलत होगा कि गोविंदा के करियर में आए डाउनफॉल की वजह से ही उनकी शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें शुरू हुईं.
असली साइकोलॉजिकल बात तो यह है कि क्या दोनों ने बदलते वक्त के साथ खुद को ढाला? क्या वे एक-दूसरे से खुलकर अपनी दिल की बात कहते रहे? क्या उन्हें रिश्ते में बराबरी का सम्मान और सपोर्ट मिला? और सबसे जरूरी, क्या वे रोज-रोज की तू-तू-मैं-मैं या एक-दूसरे पर कीचड़ उछाले बिना अपने झगड़े सुलझा पाए या नहीं?
सवाल 6. जो जोड़ा कभी बेहद करीब दिखता था, वह दूर क्यों हो सकता है?
जवाब. शादी की शुरुआत प्यार और साथ में एक नई दुनिया बसाने से होती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ रिश्ते को बार-बार नए सिरे से संवारना पड़ता है. हर दौर में पति-पत्नी को खुद से यह सवाल पूछना होता है कि "अब हम एक-दूसरे के लिए कौन हैं?"
अगर वक्त के साथ इंसान तो बदल जाए लेकिन रिश्ता पुराना ही अटका रहे, तो कपल्स के पास बताने के लिए पुरानी यादें तो होती हैं, पर आज के दौर में वे एक-दूसरे से कट चुके होते हैं. इसी को बाहर के लोग अक्सर 'अचानक आई दूरी' समझ लेते हैं.
सवाल 7. क्या यह वाकई सिर्फ एक तलाक की कहानी है?
जवाब. नहीं, गोविंदा और सुनीता के बीच कानूनी तौर पर या पर्सनल लाइफ में जो भी हो, उससे अलग यह पूरा मामला शादीशुदा जिंदगी को लेकर कई बड़े सवाल उठाता है. जैसे- बातचीत, उम्मीदें, ईगो, पावर और आपसी जुड़ाव. सबसे बड़ी बात यह है कि किसी शादी का सालों तक टिके रहना ही उसकी सफलता की गारंटी नहीं होता, और न ही आपस में झगड़े होने का मतलब यह है कि रिश्ता टूट चुका है. साइकोलॉजी के मुताबिक, एक मजबूत और सेहतमंद रिश्ता वही है, जिसमें वक्त के साथ आई कड़वाहट और चोट को भुलाकर दूरियों को मिटाया जा सके.
सवाल 8. समय के साथ प्यार, प्राथमिकताएं और आपसी उम्मीदें कैसे बदलती हैं?
जवाब. वक्त के साथ प्यार का रूप बदल जाता है. शुरुआत में जो प्यार सिर्फ रोमांस और मिलकर सपने देखने तक सीमित होता है, वह धीरे-धीरे एक-दूसरे के साथ, गहरी समझ और भावनात्मक सहारे में बदल जाता है. उम्र बढ़ने, परिवार की जिम्मेदारियां आने और करियर के बदलावों के साथ इंसानों की जरूरतें भी बदलने लगती हैं. इसलिए, एक अच्छे रिश्ते के लिए जरूरी है कि पति-पत्नी समय के साथ खुद को बदलें और एक-दूसरे से अपनी उम्मीदों को नए सिरे से तय करते रहें.
सवाल 9. गोविंदा के स्टारडम और करियर के उतार-चढ़ाव का क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा होगा?
जवाब. स्टारडम आने पर इंसान को अचानक बहुत ज्यादा अटेंशन मिलती है, जिस वजह से उस पर काम का दबाव और जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं. वहीं जब करियर में उतार-चढ़ाव आते हैं, तो इंसान के सेल्फ-रेस्पेक्ट, उसकी पहचान और घर-परिवार में उसकी जगह पर असर पड़ता है. फिर भी, यह मान लेना सिर्फ एक अंदाजा ही होगा कि गोविंदा के करियर के इसी उतार-चढ़ाव की वजह से उनके रिश्ते में परेशानियां आईं.
सवाल 10. क्या सफलता और असफलता पति-पत्नी के बीच पावर डायनेमिक्स को बदल देती हैं?
जवाब. हां, सफलता और असफलता से रिश्ते का समीकरण बदल सकता है. जब किसी का पैसा, रुतबा, नाम या आत्मविश्वास घटता-बढ़ता है, तो पति-पत्नी का एक-दूसरे को देखने का नजरिया भी बदलने लगता है. बड़ी सफलता मिलने पर एक पार्टनर ज्यादा आजाद महसूस करने लगता है और समाज में उसका प्रभाव बढ़ जाता है. वहीं, करियर खराब होने पर इंसान का आत्मविश्वास डगमगा सकता है और घर में उसका रोल बदल सकता है. अगर पति-पत्नी इन बदलावों के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाते, तो उनके बीच असुरक्षा, अनबन, एक-दूसरे पर ज्यादा निर्भरता या ईगो की लड़ाई शुरू हो सकती है.
सवाल 11. क्या सफलता और असफलता पति-पत्नी के बीच पावर इक्वेशन को बदल देती हैं?
जवाब. हां, सफलता और असफलता से पति-पत्नी के बीच की 'पावर' यानी किसका पलड़ा भारी है, यह बदल सकता है; लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि झगड़ा होना तय ही है. जब किसी एक के पास ज्यादा पैसा, नाम, रुतबा और आत्मविश्वास आ जाता है, तो रिश्ते में उसका असर और दबदबा बढ़ जाता है. वहीं, जब करियर में झटका लगता है, तो इंसान का आत्मविश्वास गिर सकता है, उसकी एक-दूसरे पर निर्भरता बदल सकती है और घर में उसकी भूमिका भी पहले जैसी नहीं रहती.
साइकोलॉजिस्ट डॉ. गुलीना का ओवरऑल व्यूप्वाइंट
गोविंदा और सुनीता का मामला यह समझने का बेहतरीन जरिया है कि वक्त के साथ बदलती जरूरतें, अनसुलझे झगड़े और पूरी न होने वाली उम्मीदें किस तरह किसी भी लंबे रिश्ते में धीरे-धीरे दूरियां बढ़ा देती हैं. वैसे तो सिर्फ कामयाबी या नाकामी किसी रिश्ते को खराब नहीं करती, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि पति-पत्नी शोहरत के साथ मिलने वाले रुतबे, बदले हुए रोल और करियर के झटकों से चोटिल ईगो को मिलकर कैसे संभालते हैं; और जब यही घर की बात मीडिया में आ जाती है, तो बाहर के दबाव की वजह से उनके बीच सुलह होना और भी मुश्किल हो जाता है.