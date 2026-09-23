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पति गोविंदा के अलग दर्शन के बाद भड़कीं सुनीता आहूजा, कुत्ते को गोद में लेकर बोलीं- 'इंसान तो धोखेबाज होते हैं'

Sunita Takes Dig at Govinda-Komal Rumours: लालबागचा राजा के अलग-अलग दर्शन के बाद सुनीता आहूजा ने गोविंदा और कोमल रानी की अफवाहों पर तंज कसते हुए इंसानों को 'धोखेबाज' बताया है. आइए सुनीता के पूरे बयान और सोशल मीडिया रिएक्शन पर नजर डालते हैं-

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 23, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 03:48 PM IST
पति गोविंदा के अलग दर्शन के बाद भड़कीं सुनीता आहूजा, कुत्ते को गोद में लेकर बोलीं- 'इंसान तो धोखेबाज होते हैं'
Image Credit: गोविंदा संग कोमल की खबरों पर सुनीता का तंज

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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