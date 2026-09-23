पति गोविंदा के अलग दर्शन के बाद भड़कीं सुनीता आहूजा, कुत्ते को गोद में लेकर बोलीं- 'इंसान तो धोखेबाज होते हैं'

Sunita Takes Dig at Govinda-Komal Rumours: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. कपल ने मंगलवार को मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा के राजा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया, लेकिन दोनों पंडाल में अलग-अलग पहुंचे. सुनीता जहां मंगलवार को सुबह दर्शन करने पहुंचीं, वहीं गोविंदा शाम को अपनी कथित गर्लफ्रेंड कोमल रानी के साथ दर्शन करने पहुंचे. अब सुनीता ने इस पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि 'इंसान धोखेबाज होते हैं.'
बुधवार को मुंबई एयरपोर्ट पर पैपराजी से बात करते हुए सुनीता अपने पालतू कुत्ते को गोद में लिए नजर आईं और उन्होंने गोविंदा के कोमल के साथ लालबागचा राजा जाने पर तंज कसा. सुनीता ने कहा, 'इंसानों को जितना भी प्यार दो फायदा नहीं है, धोखा ही देते हैं. इनसे (पालतू जानवरों से) प्यार करो, ये हमेशा चिपके रहते हैं. पालतू कुत्ता मुझे हमेशा छोड़ने आता है. इंसानों से अच्छे तो जानवर होते हैं.' बात को आगे बढ़ाते हुए सुनीता ने साफ शब्दों में कहा, 'जानवरों से प्यार करो, इंसानों से नहीं. इंसान धोखेबाज होते हैं.'
सुनीता के इस बयान पर इंटरनेट पर जमकर रिएक्शन आए, जहां कई यूजर्स ने उनकी तारीफ की. एक फैन ने उन्हें 'बहादुर' बताया, जबकि दूसरे ने लिखा, 'वह एक मजबूत महिला हैं. अपने पति को हर पब्लिक अपीयरेंस में दूसरी औरत के साथ एक कपल की तरह व्यवहार करते देखना आसान नहीं होता. हर बार हिम्मत दिखाना बहुत बड़ा काम है.' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'वह बिल्कुल सही कह रही हैं.'
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सुनीता आहूजा ने पहले भी गोविंदा के कथित अफेयर्स के बारे में कई बार बात की है. गोविंदा का नाम उनकी सह-कलाकार कोमल रानी स्वर्णकार के साथ जोड़ा जाता रहा है. यह अफवाह तब और तेज हो गई जब दोनों को एक एयरपोर्ट पर साथ देखा गया. इसके बाद से ही उन्हें कई मौकों पर एक साथ देखा जा चुका है. इस बीच, सुनीता ने गोविंदा पर अपनी बेटी की उम्र की महिला को डेट करने का आरोप लगाया है. उन्होंने गोविंदा को कोमल रानी का 'शुगर डैडी' भी कहा था.
राखी सावंत के साथ एक फोन कॉल के दौरान सुनीता ने दावा किया था कि गोविंदा और कोमल शादी करने की योजना बना रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी तलाक की अर्जी वापस ले ली थी. हालांकि, गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने इन दावों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया था कि दूसरी शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता.
हाल ही में रियलिटी शो लॉक अप 2 से अपने सफर की शुरुआत करने वाली सुनीता ने स्वास्थ्य कारणों से जल्द ही शो छोड़ दिया था. अब वह अपने बेटे यशवर्धन आहूजा के साथ बॉलीवुड में एक्टिंग डेब्यू करने जा रही हैं. सुनीता ने पुष्टि की है कि वह एकता कपूर के बैनर तले बन रही आगामी फिल्म हीरो की हॉराइन में यशवर्धन की मां की भूमिका निभाएंगी. साजिद खान द्वारा निर्देशित यह फिल्म 7 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तय की गई है.