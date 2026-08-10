पत्नी सुनीता आहूजा के बेबाक बयान से क्या नाराज हैं गोविंदा, बोले- कामयाबी के लिए अपनों की बुराई है जरूरी?

90 दशक के सुपरहिट एक्ट्रेस गोविंदा को इन दिनों प्रोफेशनल लाइफ में काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है. वहीं उनकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में है. पत्नी सुनीता संग तलाक से लेकर एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार संग अफेयर को लेकर काफी चर्चा तेज है. कुछ समय पहले गोविंदा एक्ट्रेस कोमल संग एयरपोर्ट पर नजर आए थे. इसके बाद से ही उनके लिंकअप की अफवाह तेज हो गई है.
गोविंदा की पत्नी ने कई इटंरव्यू में बोला है कि अगर गोविंदा का अफेयर के बारे में पता चलेगा तो वह उनको माफ नहीं करेगी. इस बीच गोविंदा ने ANI से बात की है. इस पॉडकास्ट में एक्टर ने अपने लिंकअप बारे में खुलकर बात की है. ANI को दिए पॉडकास्ट में गोविंदा ने बोला कि- मैं कभी भी किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे बताया है कि किसी लड़की का नाम बदनाम मत करो.
गोविंदा से पूछा गया है कि उनकी पत्नी कई इंटरव्यू में उनकी देवियों का नाम ले रही हैं. इस सवाल के जवाब में एक्टर ने बोला कि- वो मुझे प्यार से गाली देती है, मैं गाली भी खा लेती हूं. क्योंकि आज हमें जो भी कामयाबी मिली है इसके पीछे उनका हाथ रहा है. हमारे घर पर जितने भी बच्चे बड़े हुए कामयाब हुए हैं उसके पीछे भी सुनीता का हाथ है. वह काफी दयालु हैं.
गोविंदा से पूछा गया है कि सुनीता ने कई इंटरवयू में उन्हें लेकर कई तरह की बातें बोली है. इस सवाल के जवाब में गोविंदा ने बोला कि बहुत सारी चीजे हैं जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती है और शब्दों में तो बिल्कुल भी नहीं. अगर बाहरी रूप से इसे समझाने की कोशिश तो क्या दूरी बनाने के लिए तोहमत लगाना जरूरी है ? इंसान को इनसे बचकर निकलना चाहिए. कामयाबी के लिए अपनों की बुराई जरूरी है क्या? कई बार ऐसा करना आसान होता है. सुनीता मेरी चार तारीफ करती हैं उसमें से एक बुराई भी कर देती है. इसमें भी मुझे सुनीता का प्यार दिखता है. गोविंदा ने इस इंटरव्यू में बताया है कि उनका किसी के साथ अफेयर नहीं है.
सुनीता आहूजा औऱ गोविंदा की शादी 11 मार्च 1987 में हुई थी. एक्टर ने शुरुआत में शादी की खबरों को छिपा कर रखा था. दरअसल वह फिल्म इंडस्ट्री में उनकी इमेज रोमांटिक एक्टर के तौर पर थी. ऐसे में उन्होंने अपने करियर की वजह से शादी को लगभग 2 साल तक छिपा कर रखा था.