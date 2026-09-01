पत्नी सुनीता के बाद अब गोविंदा की बारी... क्या रियलिटी शो 'Rise And Fall Season 2' में दिखाएंगे अपना असली रंग?

Govinda Rise And Fall Season 2: बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' यानी गोविंदा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं. अपनी पर्सनल लाइफ में जारी भारी उथल-पुथल और पत्नी सुनीता आहूजा के साथ जारी जुबानी जंग के बीच खबर आई है कि अभिनेता टीवी पर कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं. वैराइटी इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गोविंदा बहुत जल्द चर्चित रियलिटी शो 'Rise And Fall' के दूसरे सीजन में नजर आ सकते हैं. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गोविंदा इस शो का हिस्सा बनने के लिए काफी उत्साहित हैं और मेकर्स के साथ उनकी डील लगभग पक्की होने वाली है.
अगर यह बात सही साबित होती है तो यह पहली बार होगा जब गोविंदा किसी रियलिटी शो में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लेंगे. इससे पहले वह 'जीतो छप्पर फाड़ के' जैसे शो को होस्ट कर चुके हैं और कई टीवी शोज में बतौर मेहमान शिरकत कर चुके हैं. हालांकि अभी तक मेकर्स या गोविंदा की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है.
आपको बता दें कि 'Rise And Fall' ब्रिटिश रियलिटी शो का इंडियन एडेप्टेशन है. इसके पहले सीजन को अशनीर ग्रोवर ने होस्ट किया था और अभिनेता अर्जुन बिजलानी इसके विजेता बने थे. पहले सीजन में मनीषा रानी, पवन सिंह, कीकू शारदा और आदित्य नारायण जैसे बड़े नाम शामिल थे. गोविंदा इससे पहले 'लॉक अप' शो में भी नजर आए थे जब वह अपनी पत्नी सुनीता आहूजा को शो से वापस घर ले जाने पहुंचे थे. सुनीता ने उस समय स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए शो छोड़ दिया था. इसके अलावा गोविंदा बिग बॉस, इंडियन आइडल और डांस इंडिया डांस जैसे बड़े शोज में मेहमान बनकर आ चुके हैं.
गोविंदा की पर्सनल लाइफ इस समय काफी बुरे दौर से गुजर रही है. उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने हाल ही में गोविंदा और उनकी आने वाली फिल्म की सह-कलाकार कोमल रानी स्वर्णकार के बीच की नजदीकियों पर तीखा बयान दिया था. सुनीता ने कथित तौर पर गोविंदा को 'कोमल रानी का शुगर डैडी' तक कह दिया था. इस बयान के बाद गोविंदा ने सुनीता को अपनी जुबान पर लगाम कसने की चेतावनी दी थी.
वैराइटी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सुनीता ने दिसंबर 2024 में बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दी थी जिसमें उन्होंने धोखाधड़ी और प्रताड़ना के आरोप लगाए थे, हालांकि बाद में उन्होंने यह याचिका वापस ले ली थी. अब देखना यह होगा कि क्या गोविंदा इस शो में आकर अपनी जिंदगी से जुड़े इन विवादों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हैं या नहीं.