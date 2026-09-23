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बीवी सुनीता को छोड़ रूमर्ड गर्लफ्रेंड संग बप्पा के दरबार पहुंचे ‘हीरो नंबर 1’, जमकर हो रहे ट्रोल; फैंस बोले- ‘बुद्धि भ्रष्ट हो गई इनकी...’

Govinda Rani Visits Lalbaugcha Raja: हिंदी सिनेमा के ‘हीरो नंबर 1’ गोविंदा इन दिनों अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खूब चर्चा में हैं. पत्नी सुनीता आहूजा ने उन पर चीटिंग के संगीन आरोप लगाए हैं. इसी बीच गोविंदा अपनी नई को-स्टार रानी स्वर्णकार के साथ मुंबई के लालबागचा राजा के दरबार में आशीर्वाद लेने पहुंचे, जिसके बाद ये बवाल और बढ़ गया.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 23, 2026, 06:10 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 06:10 AM IST
बीवी सुनीता को छोड़ रूमर्ड गर्लफ्रेंड संग बप्पा के दरबार पहुंचे ‘हीरो नंबर 1’, जमकर हो रहे ट्रोल; फैंस बोले- ‘बुद्धि भ्रष्ट हो गई इनकी...’
Image Credit: रूमर्ड गर्लफ्रेंड संग बप्पा के दरबार पहुंचे गोविंदा (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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