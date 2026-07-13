/59 की उम्र में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा करेंगी एक्टिंग डेब्यू, बेटे यश की फिल्म में निभाएंगी मां का किरदार; जानें कौन सी होगी फिल्म

Sunita Ahuja Bollywood Debut: बॉलीवुड के हीरो नंबर वन उर्फ गोविंदा 3 दशकों से ऑडियंस का मनोरंजन कर रहे हैं. अब एक्टर की फैमिली भी एक्टिंग में कदम रखने जा रही है. फिलहाल, लेटेस्ट खबर ये है कि गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा पहली बार किसी फिल्म में नजर आने वाली हैं. वह अपने बेटे यश के साथ डेब्यू करने जा रही हैं. बता दें कि गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा की भी यह पहली फिल्म होगी.
हाल ही में न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में खुद सुनीता आहूजा ने इस बात की पुष्टि की है कि वह फिल्म में नजर आने वाली हैं और यह फिल्म सितंबर में रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है. यह फिल्म एकता कपूर का प्रोजेक्ट है. तो चलिए, आइए जानते हैं कि सुनीता आहूजा ने अपने डेब्यू के बारे में और क्या अपडेट दिया.
सुनीता आहूजा ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि, 'मैं बेटे यश के साथ एक फिल्म कर रही हूं, जो सितंबर में रिलीज होने वाली है. मेरे मन में एकता कपूर के लिए बहुत प्यार और इज्जत है. उन्हीं की वजह से मैंने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स का शो किया था. हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है.' उन्होंने आगे बताया कि वह फिल्म में भी बेटे यश की मां का किरदार निभा रही हैं और यह शायद फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार होगा, जब किसी रियल लाइफ मां और बेटे को साथ में लॉन्च किया जा रहा हो. इसी के साथ सुनीता आहूजा ने फैंस से अपील भी की कि वे उनके बेटे को भी उतना ही प्यार और सपोर्ट करें, जितना उन्होंने इतने सालों में उनके पति गोविंदा को दिया है.
जानकारी के मुताबिक, इस फिल्म में 'लापता लेडीज' की नितांशी गोयल नजर आ सकती हैं. दरअसल, इससे पहले खबर आई थी कि साजिद खान, एकता कपूर के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिससे गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा डेब्यू करेंगे. यह एक हॉरर ड्रामा फिल्म होगी. हालांकि, फिल्म के नाम और रिलीज की तारीख को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आया है.
वहीं, नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉकअप 2' से सुनीता आहूजा बाहर हो गई हैं. दरअसल, उन्होंने खुद ही शो से बाहर होने का फैसला किया था, क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं थी. सुनीता ने अपने फैसले के बारे में बात करते हुए कहा था, 'मेरी सेहत ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रही है और मैं मेनोपॉज से भी गुजर रही हूं. इस वजह से मुझे दर्द और सांस लेने में भी परेशानी हो रही है. इसलिए मैं बार-बार कह रही थी कि मैं शो छोड़ना चाहती हूं.'