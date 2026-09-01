नेपाल की तबाही पर छलका सुनीता आहूजा का दर्द, बोलीं- 'नेपाल मेरी मातृभूमि है'; मनीषा कोइराला ने भी की मदद की अपील

इस भीषण आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करने के बारे में सुनीता ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं कि उनका दान सही लोगों तक पहुंचे. उन्होंने कहा, 'मैं किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ने की कोशिश कर रही हूं, जो यह सुनिश्चित कर सके कि मेरी मदद सही हाथों में जाए. मैं जितना हो सके उतना दान करना चाहती हूं, क्योंकि वे लोग मेरे बहुत करीब हैं और नेपाल मेरी मातृभूमि है. मैं फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोगों से आगे आने और नेपाल के लोगों की मदद के लिए योगदान देने का अनुरोध करती हूं.' उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला का भी जिक्र किया और उन्हें अपनी बहन बताते हुए कहा कि वह (हीरामंडी फेम स्टार) भी इस संकट की घड़ी में नेपाल के लोगों की मदद के लिए अपना बेस्ट प्रयास कर रही होंगी.