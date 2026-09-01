नेपाल की तबाही पर छलका सुनीता आहूजा का दर्द, बोलीं- 'नेपाल मेरी मातृभूमि है'; मनीषा कोइराला ने भी की मदद की अपील

Sunita Ahuja on Nepal Floods: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ पर गहरा दुख व्यक्त किया है. हालांकि सुनीता का जन्म भारत में हुआ था, लेकिन नेपाल से उनका गहरा पारिवारिक नाता है, क्योंकि उनकी मां और नानी इसी पड़ोसी देश से हैं. हाल ही में एक बातचीत के दौरान उन्होंने नेपाल को अपनी 'मातृभूमि' कहा और इस आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करने की बात की.
सुनीता आहूजा ने नेपाल से अपने गहरे पारिवारिक रिश्ते का जिक्र करते हुए देश को अपनी 'मातृभूमि' बताया और फिल्म इंडस्ट्री से आगे आकर बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए गुहार लगाई है.
'बॉम्बे टाइम्स' से बात करते हुए सुनीता ने बताया कि नेपाल-तिब्बत क्षेत्र में आई अचानक बाढ़ से हुई तबाही को देखकर वह बेहद दुखी हैं. उन्होंने हर नए साल पर नेपाल जाने और पशुपतिनाथ मंदिर में आशीर्वाद लेने की अपनी पारिवारिक परंपरा के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा, 'नेपाल में ऐसी विनाशकारी बाढ़ देखना दिल दहला देने वाला है. मेरा जन्म वहां नहीं हुआ था, लेकिन मेरी मां और नानी काठमांडू से हैं. मैं हर साल अपनी बेटी के साथ नए साल पर नेपाल जाती हूं. 1 जनवरी को हम पशुपतिनाथ मंदिर जाकर भगवान के आशीर्वाद से साल की शुरुआत करते हैं.'
इस भीषण आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करने के बारे में सुनीता ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं कि उनका दान सही लोगों तक पहुंचे. उन्होंने कहा, 'मैं किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ने की कोशिश कर रही हूं, जो यह सुनिश्चित कर सके कि मेरी मदद सही हाथों में जाए. मैं जितना हो सके उतना दान करना चाहती हूं, क्योंकि वे लोग मेरे बहुत करीब हैं और नेपाल मेरी मातृभूमि है. मैं फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोगों से आगे आने और नेपाल के लोगों की मदद के लिए योगदान देने का अनुरोध करती हूं.' उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला का भी जिक्र किया और उन्हें अपनी बहन बताते हुए कहा कि वह (हीरामंडी फेम स्टार) भी इस संकट की घड़ी में नेपाल के लोगों की मदद के लिए अपना बेस्ट प्रयास कर रही होंगी.
नेपाल से ताल्लुक रखने वाली अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने रविवार को काठमांडू में सद्गुरु के 'इन सॉलिडैरिटी विद नेपाल' कार्यक्रम में अपनी बात रखी. अपने भाषण में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से नेपाल का दौरा करने और वहां के पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील की, ताकि स्थानीय लोगों की आजीविका को सहारा मिल सके. उन्होंने कहा, 'मैं पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध करना चाहती हूं, जिसने समय-समय पर नेपाल के प्रति इतना प्यार और दयालुता दिखाई है कि आपका यह समर्थन आगे भी जारी रहे.'
उन्होंने आगे कहा, 'एक देश के रूप में हमें पर्यटकों की जरूरत है. हमें पर्यटन की आवश्यकता है. हम केवल आपदाओं या कठिनाइयों से घिरे देश के रूप में नहीं पहचाने जाना चाहते. हम अपने सुंदर मौसम, हिमालय, शानदार लोगों, प्रकृति, संस्कृति और परंपराओं के लिए जाने जाना चाहते हैं. हां, नेपाल सीमा के पास आपदा आई है, लेकिन पर्यटन हमारी जीवन रेखा है. मुझे उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय एक बार फिर नेपाल की यात्रा करेगा.'