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नेपाल की तबाही पर छलका सुनीता आहूजा का दर्द, बोलीं- 'नेपाल मेरी मातृभूमि है'; मनीषा कोइराला ने भी की मदद की अपील

Sunita Ahuja on Nepal Floods: नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा भावुक हैं. उन्होंने नेपाल को अपनी 'मातृभूमि' बताते हुए लोगों से मदद की अपील की है, वहीं एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने भी वैश्विक समुदाय से देश का दौरा कर पर्यटन को बढ़ावा देने की गुजारिश की है.

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 01, 2026, 08:07 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 08:07 PM IST
नेपाल की तबाही पर छलका सुनीता आहूजा का दर्द, बोलीं- 'नेपाल मेरी मातृभूमि है'; मनीषा कोइराला ने भी की मदद की अपील
Image Credit: नेपाल की तबाही पर सुनीता आहूजा

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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