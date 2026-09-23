'वन नाइट स्टैंड’ पर सुनीता आहूजा ने लिया शाहरुख खान का नाम, बोलीं- 'वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं'

लंबे समय तक सुनीता आहूजा को मुख्य रूप से गोविंदा की पत्नी के तौर पर ही जाना जाता रहा है. हालांकि, वो फिल्मी माहौल से जुड़ी रही हैं और हाल के सालों में उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं. उन्होंने एक्टिंग को अपने करियर के तौर पर नहीं चुना, लेकिन टेलीविजन और रियलिटी शो में उनकी मौजूदगी लगातार देखने को मिली है. इस साल की शुरुआत में वो 'लाफ्टर शेफ्स: अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' में दिखाई दीं, जहां वो अपने भतीजे कृष्णा अभिषेक और उनकी पत्नी कश्मीरा शाह के साथ नजर आईं. इसके बाद उन्होंने कुकिंग रियलिटी शो 'मां है ना' में भी हिस्सा लिया. अब 'लॉक अप 2' का हिस्सा बनकर सुनीता ने रिएलिटी टीवी में अपनी मौजूदगी को और आगे बढ़ाया है.