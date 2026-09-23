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'वन नाइट स्टैंड’ पर सुनीता आहूजा ने लिया शाहरुख खान का नाम, बोलीं- 'वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं'

Sunita Ahuja On Shah Rukh Khan: शाहरुख खान के चार्म से कहां कोई बच पाता है. हर कोई उनके चेहरे और तहजीब का मुरीद है और अब इस लिस्ट में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहुजा का नाम भी शामिल हो गया है. हाल ही में एक काल्पनिक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने किंग खान को अपनी पहली प्रायोरिटी बताया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 23, 2026, 09:01 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 09:01 AM IST
'वन नाइट स्टैंड’ पर सुनीता आहूजा ने लिया शाहरुख खान का नाम, बोलीं- 'वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं'

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Jyoti Rajput

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ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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