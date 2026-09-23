'वन नाइट स्टैंड’ पर सुनीता आहूजा ने लिया शाहरुख खान का नाम, बोलीं- 'वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं'

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा एक बार फिर अपने बेबाक अंदाज को लेकर खबरों में छाई हुई हैं. हाल ही में वो 'व्हाई नॉट विद एमएनएल' सीजन 3 में नजर आईं, जहां उन्होंने रैपिड-फायर सेगमेंट में कई सवालों के जवाब दिए. इसी दौरान उनसे बॉलीवुड के तीन पॉपुलर एक्टर शाहरुख खान, शाहिद कपूर और हर्षवर्धन राणे को लेकर एक काल्पनिक सवाल पूछा गया. सवाल कुछ ऐसा था, जिसमें उन्हें इन तीनों में से किसी एक को कथित 'वन-नाइट स्टैंड' के लिए चुनना था. सुनीता ने बिना ज्यादा सोचे शाहरुख खान का नाम ले लिया.
रैपिड-फायर के इस सवाल पर सुनीता आहूजा ने जिस तरह से जवाब दिया, उसने सभी का ध्यान खींच लिया. उन्होंने शाहरुख खान को अपनी पहली पसंद बताया और खुलकर उनकी तारीफ की. एक्ट्रेस ने ये साफ किया कि ऐसे किसी काल्पनिक सवाल में भी उनकी पसंद शाहरुख खान ही होंगे.
सुनीता आहुजा ने आगे कहा, 'आप कुछ भी पूछिए, मेरी पहली प्रायोरिटी सिर्फ शाहरुख खान ही होंगे.' उनका ये जवाब अब सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की खबरों में जगह बना रहा है. सुनीता इससे पहले भी अपने साफ और बेबाक बयानों के चलते सुर्खियां बटोरती रही हैं. इसी बातचीत के दौरान सुनीता आहूजा ने अपनी पर्सनल लाइफ और गोविंदा के साथ शादी को लेकर भी खुलकर बात की. उन्होंने साफ किया कि उन्हें एक्टर से शादी करने का कोई अफसोस नहीं है. सुनीता के मुताबिक, जब वो गोविंदा से मिली थीं, तब उन्हें वो एक अच्छे और ईमानदार इंसान लगे थे.
सुनीता ने इस इंटरव्यू में कहा, 'मुझे कोई पछतावा नहीं है. जब मैं गोविंदा से मिली, तो वो बहुत अच्छे इंसान थे. वो बहुत ईमानदार थे. मैं बहुत इमोशनल इंसान हूं. लोग सोचते हैं कि मैं बहुत कठोर और सख्त हूं, लेकिन मैं जो भी बोलती हूं, दिल से बोलती हूं. बहुत कम लोग हैं जो मुझे समझ सकते हैं.' सुनीता ने बातचीत के दौरान ये भी कहा कि वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती हैं और दूसरों को भी अपनी जिंदगी जीने की आजादी देना चाहती हैं.
अपने रिश्ते और मौजूदा जीवन को लेकर उन्होंने कहा, 'मुझे उनसे शादी करने का कोई पछतावा नहीं है. मैं चाहती हूं कि लोग अपनी जिंदगी जिएं और दूसरों को भी जीने दें.' इसके बाद उन्होंने कहा, 'वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं. मैंने भी अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दिया है.' उनके इन बयानों से साफ है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ और सोच को लेकर काफी क्लियर हैं.
लंबे समय तक सुनीता आहूजा को मुख्य रूप से गोविंदा की पत्नी के तौर पर ही जाना जाता रहा है. हालांकि, वो फिल्मी माहौल से जुड़ी रही हैं और हाल के सालों में उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं. उन्होंने एक्टिंग को अपने करियर के तौर पर नहीं चुना, लेकिन टेलीविजन और रियलिटी शो में उनकी मौजूदगी लगातार देखने को मिली है. इस साल की शुरुआत में वो 'लाफ्टर शेफ्स: अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' में दिखाई दीं, जहां वो अपने भतीजे कृष्णा अभिषेक और उनकी पत्नी कश्मीरा शाह के साथ नजर आईं. इसके बाद उन्होंने कुकिंग रियलिटी शो 'मां है ना' में भी हिस्सा लिया. अब 'लॉक अप 2' का हिस्सा बनकर सुनीता ने रिएलिटी टीवी में अपनी मौजूदगी को और आगे बढ़ाया है.