गोविंदा के इलाज के दौरान पत्नी सुनीता नहीं थीं उनके साथ? फिजियोथेरेपिस्ट ने किया चौंकाने वाला दावा, बोलीं- 'वो अकेले दर्द से...'

Govinda Physiotherapist Breaks Silence: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने साल 2024 में जब गलती से अपने पैर पर गोली मार ली थी. इस हादसे के बाद उनकी फिजियोथेरेपी हुई थी. इस थेरेपी सेशन में एक बार भी उनकी पत्नी सुनीता आहूजा वहां मौजूद नहीं थीं. इस बात का खुलासा खुद फिजियोथेरेपिस्ट ने किया है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 11, 2026, 10:25 PM IST
Govinda Physiotherapist Breaks Silence: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने साल 2024 में गलती से अपनी लाइसेंसी बंदूक से अपने पैर पर गोली मार ली थी. इसके बाद उनको फौरन अस्पताल में ले जाया गया था, जहां उनकी सर्जरी हुई. कुछ दिन बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया. इस दौरान उन्होंने अपनी फिजियोथेरेपी भी करवाई, लेकिन इस सेशंस के दौरान उनकी पत्नी सुनीता आहूजा मौजूद नहीं थीं. इसका खुलासा खुद फिजियोथेरेपिस्ट ने किया है. 

फिजियोथेरेपिस्ट ने किए बड़े खुलासे

एक्टर गोविंदा की फिजियोथेरेपिस्ट ने हाल ही में चौंकाने वाला दावा किया कि पैर में गोली लगने के बाद हुई थेरेपी सेशन के दौरान उनकी पत्नी सुनीता आहूजा कभी भी वहां मौजूद नहीं थीं. थेरेपिस्ट के मुताबिक, इस मुश्किल घड़ी में गोविंदा के स्वास्थ्य में सुधार आने का पूरा श्रेय उनकी पत्नी को नहीं, बल्कि खुद एक्टर के मेडिटेशन और उनकी आंतरिक इच्छाशक्ति को जाता है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गोविंदा को फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया बड़ा भाई

गोविंदा की फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुरभि ने न केवल एक्टर के स्वास्थ्य पर अपडेट दिया, बल्कि उनके इलाज के दौरान आने वाली व्यक्तिगत चुनौतियों और एक्टर की रिकवरी के पीछे के असली सच से भी पर्दा उठाया है. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कई बड़े खुलासे किए. उन्होंने गोविंदा के जुझारू व्यक्तिगत की तारीफ करते हुए उन्हें अपना 'बड़ा भाई' बताया. फिजियोथेरेपिस्ट ने खुलासा किया की इस हादसे में गोविंदा की जांघो पर गहरे जख्म आ गए थे, लेकिन उनकी अनुशासित जीवनशैली ने उन्हें उबरने में काफी मदद की. गोविंदा इस हादसे से पहले और बाद में भी बेहद अनुशासित रहे हैं. वो सुबह जल्दी उठते हैं, योग करते हैं और एक सख्त दिनचर्या का पालन करते हैं, जो उनके स्वास्थ्य सुधार का मेन आधार बना. 

'सेशंस में सुनीता कभी मौजूद नहीं थी'

वहीं फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया कि अपनी मुलाकातों के दौरान वो कभी सुनीता आहूजा से नहीं मिली. गोविंदा के जितने भी फिजियोथेरेपी सेशन हुए, उनमें सुनीता एक बार भी मौजूद नहीं थीं. उनके इस एक बयान से सोशल मीडिया पर उड़ रही अफवाहों को हवा दे दी है, जिनमें गोविंदा-सुनीता के बीच तनाव या अलग होने की बातें कही जा रही हैं. उन्होंने बताया कि वो सुनीता से कभी नहीं मिली. वो सेशन के दौरान मौजूद नहीं थी. गोविंदा को उनके निजी जीवन की खबरें प्रभावित करती हैं, लेकिन उनमें इन स्थितियों से निपटने की पूरी ताकत है. वे एक बहुत बड़े योद्धा हैं. मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी निजी जीवन की समस्याओं को भी सुलझा लेंगे. 

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

