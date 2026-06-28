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गोविंदा की पत्नी अब बनेंगी एक्ट्रेस! बेटे यशवर्धन के साथ करने जा रही एक्टिंग डेब्यू;'लॉक अप' में खुद किया खुलासा

Sunita Ahuja Acting Debut: बॉलीवुड के हीरो नंबर वन उर्फ गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने बताया है कि उन्होंने शो 'लॉक अप: सच या सजा' के लिए हां क्यों कहा. उन्होंने हाल ही में खुलासा करते हुए अपने बेटे के साथ एक्टिंग डेब्यू करने के बारे में भी बात की.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 28, 2026, 06:49 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:49 AM IST
गोविंदा की पत्नी अब बनेंगी एक्ट्रेस! बेटे यशवर्धन के साथ करने जा रही एक्टिंग डेब्यू;'लॉक अप' में खुद किया खुलासा
Image Credit: गोविंद की पत्नी सुनीता करने जा रही एक्टिंग डेब्यूSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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