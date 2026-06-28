गोविंदा की पत्नी अब बनेंगी एक्ट्रेस! बेटे यशवर्धन के साथ करने जा रही एक्टिंग डेब्यू;'लॉक अप' में खुद किया खुलासा

Sunita Ahuja Acting Debut: बॉलीवुड के हीरो नंबर वन यानी गोविंदा की पत्नी और यूट्यूबर सुनीता आहूजा ने नेटफ्लिक्स के फेमस रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' में हिस्सा लिया है. यह शो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होना शुरू हो गया है. शो में शामिल होने से पहले, सुनीता ने द फ्री प्रेस जर्नल से बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने इसके लिए हां क्यों कहा.
जब सुनीता आहूजा से पूछा गया कि उन्होंने 'लॉक अप: सच या सजा' शो के लिए हां क्यों कहा, तो सुनीता ने बताया, 'मैंने 'लॉक अप' के लिए हां सिर्फ एकता कपूर की वजह से कहा, क्योंकि वह मुझे बहुत पसंद करती हैं और मैं भी उन्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नेटफ्लिक्स मेरा पसंदीदा चैनल है, इसलिए मैंने हां कहा. मैंने यह शो इस उम्मीद में भी किया कि भविष्य में एकता और नेटफ्लिक्स मुझे अपने प्रोडक्शन हाउस और चैनल में अच्छा काम देंगे.'
सुनीता ने आगे बताया कि वह एकता कपूर द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म में अपने बेटे यशवर्धन आहूजा के साथ एक्टिंग की दुनिया में कदम रख रही हैं. उन्होंने बताया, 'मैं एकता कपूर को बहुत पसंद करती हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे को काम करने का मौका दिया है और मुझे भी मेरे बेटे की फिल्म में काम करने का अवसर दिया है. मैं इस फिल्म में अपने बेटे की मां का किरदार निभा रही हूं.' एकता का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने उन्हें ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया.
बता दें कि सुनीता आहूजा हाल ही में अपनी बेटी टीना आहूजा के साथ कुकिंग रियलिटी शो 'मां है ना' में हिस्सा ले चुकी हैं. वे दोनों शो के कुछ ही एपिसोड में नजर आई थीं और निजी कारणों की वजह से उन्होंने शो छोड़ दिया. गौरतलब है कि 'लॉक अप: सच या सजा' नेटफ्लिक्स पर हर शनिवार से बुधवार रात 8 बजे स्ट्रीम होता है.