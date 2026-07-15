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'कौन सी औरत गाली नहीं देती?' ट्रोलिंग पर भड़कीं गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा, 'लॉकअप 2' से बाहर आकर हेटर्स को दिया करारा जवाब

Sunita Ahuja: नेटफ्लिक्स रियलिटी शो 'लॉकअप 2' में सुनीता आहूजा को गाली-गलौज करने पर खूब ट्रोल किया गया था. अब एक इंटरव्यू में गोविंदा की पत्नी सुनीता ने अपना पक्ष रखा और कहा, 'कौन सी औरत गाली नहीं देती?'

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 15, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:25 AM IST
'कौन सी औरत गाली नहीं देती?' ट्रोलिंग पर भड़कीं गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा, 'लॉकअप 2' से बाहर आकर हेटर्स को दिया करारा जवाब

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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