'कौन सी औरत गाली नहीं देती?' ट्रोलिंग पर भड़कीं गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा, 'लॉकअप 2' से बाहर आकर हेटर्स को दिया करारा जवाब

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के बेबाक अंदाज को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जाता है. हाल ही में सुनीता आहूजा को नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉकअप 2' में देखा गया, जहां उन्होंने खूब गालियां दीं. हालांकि, अब उनकी जर्नी खत्म हो चुकी है. 'लॉकअप 2' में उनकी बेल कराने पति गोविंदा और बेटी टीना गए थे.
यह सुनीता का पहला रियलिटी शो था और उन्होंने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया. हालांकि, 'लॉकअप 2' में मिलने वाले बेस्वाद खाने पर सुनीता का गुस्सा भी फूटा था. शो में कई दफा इरिटेट होकर उन्होंने गाली-गलौज भी की थी, जिसे सुनकर फैंस काफी हैरान रह गए थे. ऐसा पहली बार था, जब लोगों ने उन्हें बात-बात पर गाली देते हुए देखा था. इसके लिए सुनीता की खूब आलोचना हुई. गोविंदा ने भी 'लॉकअप 2' में आने पर खुलासा किया था कि दोस्त उन्हें सुनीता की गालियां देने वाली रील्स ही भेज रहे थे. अब इस पर सुनीता ने खुद रिएक्ट किया है.
सुनीता आहूजा ने टीवी पर गाली-गलौज करने के बाद अब आईएएनएस से बात करते हुए अपने हेटर्स को जवाब दिया है. सुनीता ने कहा, 'मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आपको गाली देगा तो आप क्या करोगे? ये कहोगे कि भैया, आपने एक गाली दी मुझे, आपको दो और बता देता हूं. मुझे आप दो गाली और दे दो. इतनी तो मैं बेवकूफ नहीं हूं. अगर आपको कोई उंगली करेगा तो आप क्या बोलेंगे? भैया, और कर लो. नहीं ना?'
सुनीता आहूजा का मानना है कि हर महिला को वक्त पड़ने पर बोलना चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए और चुप नहीं बैठना चाहिए. वह कहती हैं, 'मैं उन औरतों में से नहीं हूं, जो सब चीजें बर्दाश्त करके बैठ जाती हैं. मैं सभी औरतों से यही कहूंगी कि भैया, अपनी जिंदगी जियो, अपने लिए जियो. मैंने क्या गलत बोला? कौन सी औरत गाली नहीं देती, मुझे बताओ.'
वहीं, सुनीता शो 'लॉकअप 2' से निकलने के बाद लगातार इंटरव्यू देने में बिजी हैं. उन्होंने शो में अपनी जर्नी को रिवील किया. बताया कि हेल्थ इश्यूज की वजह से वह 'लॉकअप 2' से बाहर आई हैं. एकता कपूर के कहने पर वह शो करने के लिए मानी थीं, लेकिन 'लॉकअप 2' में उनका शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा था. उन्हें स्ट्रेस हो रहा था. यह सब देखते हुए उन्होंने मेकर्स से शो छोड़ने की अपील की थी.
वहीं, शो में सुनीता आहूजा को अब फैंस काफी मिस कर रहे हैं. सुनीता ने अपने इंटरव्यू में शिल्पा शिंदे पर भी जमकर निशाना साधा है. शो में शिल्पा ने उनकी शादी पर कमेंट किया था, जिससे सुनीता नाराज हो गई थीं.