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क्या सुनीता ने गोविंदा पर चलाई थी गोली? Lockup 2 के पहले ही एपिसोड में खुले सारे राज, बोलीं- 'प्यार में तो आपको हर चीज बर्दाश्त...'

फराह खान और रितेश देशमुख रियलिटी शो 'लॉकअप 2' की शुरुआत कर चुके हैं. इस सीजन में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहुजा भी कंटेस्टेंट बनकर शामिल हुई हैं, जहां उन्होंने पहले ही एपिसोड में कई चौंकाने वाले खुलासे कर दिए.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 28, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:48 PM IST
क्या सुनीता ने गोविंदा पर चलाई थी गोली? Lockup 2 के पहले ही एपिसोड में खुले सारे राज, बोलीं- 'प्यार में तो आपको हर चीज बर्दाश्त...'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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