क्या सुनीता ने गोविंदा पर चलाई थी गोली? Lockup 2 के पहले ही एपिसोड में खुले सारे राज, बोलीं- 'प्यार में तो आपको हर चीज बर्दाश्त...'

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपने बेबाक अंदाज और बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं. वहीं सुनीता अब रियलिटी शो'लॉक अप: सच या सजा' में कंटेस्टेंट बनकर शामिल हुई हैं. इस दौरान उन्होंने अपनी शादी और रिश्तों को लेकर खुलकर बात की और कई खुलासे भी किए. उन्होंने अपनी शादी के बारे में बात करते हुए बताया कि गोविंदा के कई अफेयर थे. सुनीता के इस स्टेटमेंट के बाद शो की होस्ट फराह खान ने कुछ पुरानी मीडिया की हेडलाइंस पढ़कर सुनाई. इन खबरों में एक हेडलाइन में सुनीता का बयान लिखा गया था कि 'मुझे गोविंदा जैसा बेटा चाहिए, पति नहीं.' इस खबर ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था.
सुनीता ने इस खबर पर रिएक्शन देते हुए कहा, 'प्यार में तो हर चीज बर्दाशत करती चाहिए, गोविंदा ने अपनी लाइफ में इतने अफेयर्स किए, इंडस्ट्री में इस तरह की बातें आम होती हैं पर मुझे लगता है इतने साल जो मैंने ची ची के साथ निभाया है, मुझे लगता है उसके जैसा बेटा होना चाहिए.'
शो के होस्ट रितेश देशमुख ने आगे की लाइनें पढ़ीं, जिसमें लिखा गया था, 'जब तक पति-पत्नी साथ हों तब तक अंखियों से गोली मारे. पर जब कोई थर्ड पार्टी आ जाए तो घुटनों पर गोली मारे'. इस हेडलाइन पर सुनीता ने जवाब देते हुए कहा, 'सुन रहे हो चीची, तो चुन लेना. घुटनों पर गोली तभी लगती है जब कोई लाइफ में आ जाती है. वो भी मैंने झूठ नहीं बोला. मेरे बारे में कई ऐसी खबरें छपी थीं, जिसमें ये तक कहा गया था कि मैंने गोली चलाई थी.'
सुनीता ने आगे सच बताते हुए कहा कि जिस समय गोविंदा को गोली लगी थी, उस समय वो मुंबई में ही नहीं थीं, बल्कि खाटू श्याम मंदिर में थीं. सुनीता अक्सर गोविंदा के अफेयर और हीरोइनों के साथ उनकी क्लोजनेस को लेकर बातें करती रहती हैं, जिसपर गोविंदा की ओर से अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया गया और न ही इन्हें झूठ बताया गया. खैर, इस समय सुनीता 'लॉक अप 2' के घर में हैं, जिनका गेम देखने के लिए ऑडियंस काफी एक्साइटेड है.
आपको बता दें कि गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी साल 1987 में हुई थी. उन्होंने अपनी शादी को करीब दो साल तक सभी से छुपाकर रखा था. लेकिन बेटी टीना आहूजा के जन्म के बाद, उन्होंने अपनी शादी को पब्लिक कर दिया. इस कपल का एक बेटा भी है, जिनका नाम यशवर्धन आहूजा है, जो जल्द ही एक नए प्रोजेक्ट में नजर आने वाले हैं. वहीं इस फिल्म से सुनीता भी एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाली हैं, जिसका खुलासा उन्होंने खुद 'लॉक अप 2' में किया है.