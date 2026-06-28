क्या सुनीता ने गोविंदा पर चलाई थी गोली? Lockup 2 के पहले ही एपिसोड में खुले सारे राज, बोलीं- 'प्यार में तो आपको हर चीज बर्दाश्त...'

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपने बेबाक अंदाज और बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं. वहीं सुनीता अब रियलिटी शो'लॉक अप: सच या सजा' में कंटेस्टेंट बनकर शामिल हुई हैं. इस दौरान उन्होंने अपनी शादी और रिश्तों को लेकर खुलकर बात की और कई खुलासे भी किए. उन्होंने अपनी शादी के बारे में बात करते हुए बताया कि गोविंदा के कई अफेयर थे. सुनीता के इस स्टेटमेंट के बाद शो की होस्ट फराह खान ने कुछ पुरानी मीडिया की हेडलाइंस पढ़कर सुनाई. इन खबरों में एक हेडलाइन में सुनीता का बयान लिखा गया था कि 'मुझे गोविंदा जैसा बेटा चाहिए, पति नहीं.' इस खबर ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था.