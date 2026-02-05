Advertisement
trendingNow13098515
Hindi Newsबॉलीवुडसुनीता आहूजा ने शादी को बताया ‘बर्बादी’, 38 साल पहले थामा था चीची का हाथ, अब सरेआम बोल रहीं- ‘शादी कराने का नहीं...’

सुनीता आहूजा ने शादी को बताया ‘बर्बादी’, 38 साल पहले थामा था चीची का हाथ, अब सरेआम बोल रहीं- ‘शादी कराने का नहीं...’

Sunita Ahuja: ‘मास्टरशेफ इंडिया’ के आने वाले एपिसोड में सुनीता आहूजा ने शादी और करियर को लेकर कुछ ऐसा कह दिया, जिसने सबको हैरान कर दिया. कंटेस्टेंट से बातचीत के दौरान उनकी बेबाक सोच और शेफ विकास खन्ना के साथ हुई नोकझोंक ने सबका खूब ध्यान खींचा. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एपिसोड दर्शकों के लिए बेहद खास होने वाला है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 05, 2026, 09:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुनीता आहूजा ने शादी को बताया ‘बर्बादी’
सुनीता आहूजा ने शादी को बताया ‘बर्बादी’

Sunita Ahuja Marriage Views: सुनीता आहूजा भले ही बड़े पर्दे का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन वे अपने बेबाक अंदाज और बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं. बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 रहे जाने वाले गोविंदा की पत्नी सुनीता हाल ही में कुकिंग रियलिटी शो ‘मास्टरशेफ इंडिया’ में नजर आईं. इस दौरान उन्होंने शादी को लेकर ऐसा बयान दिया, जिसने सबका ध्यान खींच लिया. शो में उनका अंदाज बेहद बेबाक और मजेदार दिखा. इस दौरान उन्होंने लड़कियों को शादी न करने की सलाह कुछ इस अंदाज में दी कि सुनते ही लोगों की हंसी छूट गई. 

‘मास्टरशेफ इंडिया’ का प्रोमा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि ये अपकमिंग एपिसोड दर्शकों के लिए काफी एंटरटेनिंग होने वाला है. आने वाले एपिसोड में सुनीता आहूजा, शेफ विकास खन्ना और मास्टरशेफ की जोड़ी साईश्री और चंदना के बीच एक मजेदार नोकझोंक देखने को मिली, जो कॉमेडी से भरपूर था. शो पर करियर, शादी और आत्मनिर्भरता जैसे मुद्दों पर बात हुई. जहां सुनीता ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ शादी और करियर को लेकर अपनी बात रखी, जिसने सबका ध्यान खींचा. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sony LIV (@sonylivindia)

Add Zee News as a Preferred Source

सुनीता आहूजा ने शादी को बताया ‘बर्बादी’

ये मजेदार बातचीत तब शुरू हुई जब सुनीता ने कंटेस्टेंट साईश्री से उनकी शादी की प्लानिंग को लेकर सवाल किया. साईश्री ने कहा कि वे फिलहाल अपने करियर और बिजनेस पर फोकस करना चाहती हैं और शादी बाद में करना चाहती हैं. इस पर सुनीता ने साईश्री की मां की तरफ देखते हुए कहा, ‘शादी-वादी बर्बादी है, शादी नहीं कराने का, इसको बिजनेस करने दो. लड़की अपने पैरों पर खड़ी होगी तो अच्छा लड़का खुद मिल जाएगा’. इस बातचीत में शेफ विकास खन्ना भी शामिल हो गए. उन्होंने कहा कि करियर जरूरी है, लेकिन शादी भी जिंदगी का एक खूबसूरत और अहम पड़ाव होती है. 

हिंदी सिनेमा के वो लीजेंडरी सिंगर, जिन्होंने 57 साल पहले 12 घंटे में रिकॉर्ड किए थे ये 5 हिट गाने, बने थे जितेंद्र-धर्मेंद्र और राजेंद्र की आवाज

विकास खन्ना के साथ सुनीता की मजेदार नोकझोंक

विकास की ये बात सुनते ही सुनीता ने चुटकी लेते हुए उनसे पूछ लिया, ‘आपने क्यों नहीं की’. इस सवाल पर विकास शर्मा गए और हंसते हुए बोले कि उनके लिए शादी से ज्यादा पहचान जरूरी है. सुनीता यहीं नहीं रुकीं और उन्होंने हंसते हुए कहा, ‘पहचान तो आपकी है, अब आपके लिए लड़की मैं ढूंढूंगी. कैसी लड़की चाहिए बताइए. मेरी जैसी, मुझसे भी अच्छी या फिर शरीफ’. सुनीता का ये मजाकिया अंदाज देखकर सेट पर मौजूद हर कोई हंस पड़ा. बातचीत पूरी तरह मजेदार माहौल में चल रही थी और दर्शकों को भी खूब एंटरटेनमेंट मिलने वाला है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Govinda (@govinda_herono1)

काफी समय से चर्चाओं में हैं सुनीता और गोविंदा

इस पर शेफ विकास खन्ना ने बेहद सलीके और शालीनता से जवाब दिया और कहा, ‘आपसे अच्छी कौन होगी’. उनका ये जवाब सुनकर सुनीता भी मुस्कुरा उठीं. ये पूरा सीन दर्शकों के लिए यादगार बन गया. सुनीता और गोविंदा पिछले काफी समय सुर्खियों में बने हुए हैं. कभी उनके रिश्तों में खटास की खबरें आती हैं, तो कभी तलाक की, तो कभी गोविंदा के अफेयर्स कीं. बता दें, ‘मास्टरशेफ इंडिया’ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर टेलीकास्ट होता है, जहां हर एपिसोड में खाना और मस्ती का तड़का देखने को मिलता है.  

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Sunita AhujaGovinda

Trending news

संसद में कांग्रेसियों का हंगामा, उधर भाजपा विधायकों ने रात विधानसभा में क्यों काटी?
Karnataka News
संसद में कांग्रेसियों का हंगामा, उधर भाजपा विधायकों ने रात विधानसभा में क्यों काटी?
'पुलिस को सिखाएंगे सबक...', कस्टोडियल डेथ केस में मद्रास HC ने क्यों कह दी ऐसी बात?
Madras High Court
'पुलिस को सिखाएंगे सबक...', कस्टोडियल डेथ केस में मद्रास HC ने क्यों कह दी ऐसी बात?
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लिए बैड डे ! बेटे ईशान को नौकरी से क्यों निकाला गया?
shashi tharoor news
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लिए बैड डे ! बेटे ईशान को नौकरी से क्यों निकाला गया?
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
Asaduddin Owaisi
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
Telangana News in Hindi
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
DNA
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
Maharashtra news
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
3 बेटियां मर गईं, संसद में बस चलता रहा आरोप-प्रत्यारोप का दौर, किसी ने नहीं की परवाह
DNA
3 बेटियां मर गईं, संसद में बस चलता रहा आरोप-प्रत्यारोप का दौर, किसी ने नहीं की परवाह
वायरस की तरह फैल रहे ऑनलाइन गेम, लेकिन कंपनियां पैसों से भर रहीं जेबें; देखें आंकड़े
DNA
वायरस की तरह फैल रहे ऑनलाइन गेम, लेकिन कंपनियां पैसों से भर रहीं जेबें; देखें आंकड़े
फिल्मों में जातिवाद का जहर, 'घूसखोर पंडत' के जरिए कैसी क्रिएटिविटी दिखा रहा बॉलीवुड
DNA
फिल्मों में जातिवाद का जहर, 'घूसखोर पंडत' के जरिए कैसी क्रिएटिविटी दिखा रहा बॉलीवुड