Govinda में इस एक्टर की झलक देख Sunita Ahuja ने शादी के लिए भरी थी हामी, हीरो के प्यार में थीं दीवानी!

Bollywood: बॉलीवुड के पॉवर कपल गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरों ने फिर से पकड़ी तेजी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं हैं खबरें.
एक्सप्रेशन किंग कहे जाने वाले एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा को बॉलीवुड का पॉवर कपल कहा जाता है, उनकी लव स्टोरी की चर्चा अब तक होती रहती है. मगर इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार उनके तलाक की खबरें वायरल हो रही हैं जो की उनके फैंस के लिए काफी शॉकिंग है. हालांकि गोविंदा और सुनीता की ओर से अभी तक तलाक की पुष्टि नहीं दी गई है. वहीं हाल ही में सुनीता ने एक इंटरव्यू में गोविंदा से शादी करने की वजह बताई है.
इस एक्टर की थीं फैन
सुनीता ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब वो टीनएजर थीं तब वो धर्मेंद्र की फैन थीं इसलिए उन्होंने गोविंदा से शादी करने का फैसला किया था, क्योंकि गोविंदा कुछ-कुछ धर्मेंद्र की तरह दिखते हैं और वो दोनों ही पंजाबी हैं. सुनीता आहूजा ने आगे बात करते हुए कहा, ‘धर्मेंद्र के अलावा मुझे कोई ओर पसंद नहीं था मगर अब शाहरुख खान अच्छे लगते हैं, वो एक सच्चे जेंटलमैन हैं.’
कांप गई थीं सुनीता
सुनीता ने इंटरव्यू में अपने पास्ट से जुड़ी फन्नी बातों को शेयर करते हुए कहा, ‘जब मैंने पहली बार धर्मेंद्र जी को देखा था, तो मैं कांप गई थी और खुद से ही कह रही थी कि ये इंसान कितना सुंदर है.’ सुनीता ने आगे बात करते हुए बताया कि उन्होंने धर्मेंद्र जी से भी कहा था कि ‘मैंने गोविंदा से शादी इसलिए की थी क्योंकि वो थोड़े- थोड़े आपकी तरह दिखते थे.’ सुनीता ने हस्ते हुए बताया कि फिल्म ‘सैंडविच’ में गोविंदा के किरदार में कुछ-कुछ धर्मेंद्र की झलक दिखाई दे रही थी और गोविंदा की एक्टिंग से इंप्रेस होकर उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था.
