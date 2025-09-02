Graham Greene: मशहूर हॉलीवुड एक्टर का निधन, ऑस्कर के लिए हुए थे नॉमिनेट; छोड़ गए करोड़ों का साम्राज्य

Graham Greene Death: 'डांसेस विद वुल्व्स' अभिनेता ग्राहम ग्रीन का 1 सितंबर को टोरंटो में लंबी बीमारी से जूझने के बाद निधन हो गया. उस समय उनकी उम्र 73 वर्ष थी. ग्राहम ग्रीन के निधन की जानकारी उनके एजेंट ने दी. उन्होंने एक बयान जारी कर एक्टर के निधन की पुष्टि की. एजेंट ने बताया कि ग्राहम ग्रीन काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे.

मशहूर हॉलीवुड एक्टर का निधन

ऑस्कर नॉमिनेटेड एक्टर ग्रीन के एजेंट ने उनके निधन की जानकारी देते हुए अपने बयान में लिखा, ‘ग्राहम ग्रीन एक ऐसे व्यक्ति थे, जिनकी नैतिकता, आचरण और चरित्र की महानता हमेशा याद रखी जाएगी. जिंदगी में उनकी कमी हमेशा खलेगी. आखिरकार आप इस जिंदगी से आजाद हो गए. अब स्वर्ग के द्वार पर आपको सुसान स्मिथ मिलेंगी.’ बता दें कि स्मिथ ग्रीन की काफी लंबे समय तक एजेंट रहीं थीं, लेकिन साल 2013 में उनका निधन हो गया. हालांकि, यह नहीं बताया गया है कि ग्रीन किस बीमारी से पीड़ित थे. एक्टर भले ही अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो अपने पीछे एक खासी विरासत छोड़ गए हैं. वो अपनी मेहनत से बनाया सम्राज्य छोड़ गए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर की नेटवर्थ 1 मिलियन डॉलर्स है.

कौन था ग्राहम ग्रीन?

ग्राहम ग्रीन एक कनाडाई एक्टर थे, जिन्होंने 40 साल तक हॉलीवुड की अलग-अलग फिल्मों में काम किया है. ग्रीन का जन्म 22 जून 1952 को सिक्स नेशंस रिजर्व के ओह्स्वेकेन में हुआ था. उन्होंने 1970 में कनाडाई और इंग्लिश थिएटर से अपने एक्टिंग की शुरुआत की है, लेकिन लोगों के बीच उन्हें पहचान 1979 में कनाडा की टीवी सीरीज ‘द ग्रेट डिटेक्टिव’ से मिली. साल 1983 में आई फिल्म ‘रनिंग ब्रेव’ से हॉलीवुड में एंट्री की. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा और देखते ही देखते हॉलीवुड में एक बड़ा नाम बन गए.