Graham Greene: मशहूर हॉलीवुड एक्टर का निधन, ऑस्कर के लिए हुए थे नॉमिनेट; छोड़ गए करोड़ों का साम्राज्य
Advertisement
trendingNow12905748
Hindi Newsबॉलीवुड

Graham Greene: मशहूर हॉलीवुड एक्टर का निधन, ऑस्कर के लिए हुए थे नॉमिनेट; छोड़ गए करोड़ों का साम्राज्य

Graham Greene passes away: हॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ग्राहम ग्रीन का 73 की उम्र में निधन हो गया. ‘डांस विद वोल्वस’ से पहचान हासिल करने वाले एक्टर लंबे समय से बीमार चल रहे थे.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 02, 2025, 10:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Graham Greene: मशहूर हॉलीवुड एक्टर का निधन, ऑस्कर के लिए हुए थे नॉमिनेट; छोड़ गए करोड़ों का साम्राज्य

Graham Greene Death: 'डांसेस विद वुल्व्स' अभिनेता ग्राहम ग्रीन का 1 सितंबर को टोरंटो में लंबी बीमारी से जूझने के बाद निधन हो गया. उस समय उनकी उम्र 73 वर्ष थी. ग्राहम ग्रीन के निधन की जानकारी उनके एजेंट ने दी. उन्होंने एक बयान जारी कर एक्टर के निधन की पुष्टि की. एजेंट ने बताया कि ग्राहम ग्रीन काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे. 

मशहूर हॉलीवुड एक्टर का निधन

ऑस्कर नॉमिनेटेड एक्टर ग्रीन के एजेंट ने उनके निधन की जानकारी देते हुए अपने बयान में लिखा, ‘ग्राहम ग्रीन एक ऐसे व्यक्ति थे, जिनकी नैतिकता, आचरण और चरित्र की महानता हमेशा याद रखी जाएगी. जिंदगी में उनकी कमी हमेशा खलेगी. आखिरकार आप इस जिंदगी से आजाद हो गए. अब स्वर्ग के द्वार पर आपको सुसान स्मिथ मिलेंगी.’ बता दें कि स्मिथ ग्रीन की काफी लंबे समय तक एजेंट रहीं थीं, लेकिन साल 2013 में उनका निधन हो गया. हालांकि, यह नहीं बताया गया है कि ग्रीन किस बीमारी से पीड़ित थे. एक्टर भले ही अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो अपने पीछे एक खासी विरासत छोड़ गए हैं. वो अपनी मेहनत से बनाया सम्राज्य छोड़ गए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर की नेटवर्थ 1 मिलियन डॉलर्स है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

कौन था ग्राहम ग्रीन?

ग्राहम ग्रीन एक कनाडाई एक्टर थे, जिन्होंने 40 साल तक हॉलीवुड की अलग-अलग फिल्मों में काम किया है. ग्रीन का जन्म 22 जून 1952 को सिक्स नेशंस रिजर्व के ओह्स्वेकेन में हुआ था. उन्होंने 1970 में कनाडाई और इंग्लिश थिएटर से अपने एक्टिंग की शुरुआत की है, लेकिन लोगों के बीच उन्हें पहचान 1979 में कनाडा की टीवी सीरीज ‘द ग्रेट डिटेक्टिव’ से मिली. साल 1983 में आई फिल्म ‘रनिंग ब्रेव’ से हॉलीवुड में एंट्री की. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा और देखते ही देखते हॉलीवुड में एक बड़ा नाम बन गए.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Graham Greene

Trending news

इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
sabrimala
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
PM Modi
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा
china
चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा
दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला
Delhi riot conspiracy case
दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
weather update
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
Manipur
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
Vice President Elections
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
DNA Analysis
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
weather update
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
Supreme Court News
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
;