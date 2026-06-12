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भोजपुरी सुपरस्टार की एंट्री से बदलेगा ‘ग्राम चिकित्सालय 2’ का खेल, ट्रेलर ने मचाया धमाल

‘पंचायत’ के बाद ओटीटी पर सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सीरीज ‘ग्राम चिकित्सालय सीजन 2’ का हाल ही में ट्रेलर रिलीज कर दिया. लेकिन इस बार मेकर्स ने ऑडियंस को एक नया तोहफा देते हुए भोजपुरी सुपरस्टार की एंट्री शो में करा दी है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 12, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:54 PM IST
भोजपुरी सुपरस्टार की एंट्री से बदलेगा ‘ग्राम चिकित्सालय 2’ का खेल, ट्रेलर ने मचाया धमाल

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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