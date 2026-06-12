ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो ने शुक्रवार 12 जून को अपनी सबसे पॉपुलर कॉमेडी सीरीज ‘ग्राम चिकित्सालय’ के दूसरे सीजन का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. ट्रेलर की शुरुआत में डॉ. प्रभात भठकंडी के फेल हो रहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर को बचाने की जंग लड़ते हुए नजर आते हैं. लेकिन इस बार सीरीज की कहानी में दवा और इलाज की समस्या नहीं, बल्कि एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा. दूसरे सीजन में डॉ. प्रभात को 'आदर्श पीएचसी' का टाइटल जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं. लेकिन गांव के लोग, लोकल पॉलिटिकल पार्टी, जलन की भावना और चीजों की कमी उन्हें कई पीछे करने में लगी हुई हैं.
द वायरल फीवर द्वारा प्रोड्यूस, ललितम तिवारी के निर्देशन, वैभव सुमन और श्रेया श्रीवास्तव ने ये कहानी लिखी है, जिसे दीपक कुमार मिश्रा और अरुणाभ कुमार ने मिलकर बनाया है. ‘ग्राम चिकित्सालय सीजन 2’ में अमोल पाराशर, आकाश मखीजा, आनंदेश्वर द्विवेदी, विनय पाठक, आकांक्षा रंजन कपूर, और गरिमा विक्रांत सिंह फिर से अपने-अपने किरदारों में नजर आने वाले हैं,
अमोल पाराशर, आकाश मखीजा, आनंदेश्वर द्विवेदी, विनय पाठक, आकांक्षा रंजन कपूर, और गरिमा विक्रांत के अलावा इस बार सीरीज में एक नए हीरो की एंट्री हो गई है, जो भोजपुरी सिनेमा का एक जाना-पहचाना नाम है. ‘ग्राम चिकित्सालय सीजन 2’ में इस बार दिनेश लाल यादव (निरहुआ) की एंट्री हो गई है. ट्रेलर में भोजपुरी सुपरस्टार की एक झलक को देखने के बाद लोगों के बीच एक्साइटमेंट डबल हो गई है और अब वो बेसब्री से इस नए सीजन के रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, जो कि 23 जून को प्राइम वीडियो पर दस्तक देगा.
सीजन 2 के इस ट्रेलर में डॉ. प्रभात (अमोल पाराशर) के उस मिशन की झलक दिखाई गई है, जिसमें वो भठकंडी के एक बदहाल प्राइमी हेल्थ सेंटर को फिर से पहले जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं. जब उन्हें इस बात का भरोसा हो जाता है कि अब गांव वाले उनके साथ हैं, तभी नई-नई चुनौतियां उनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं. डॉ. प्रभात को लगता है कि अगर उनके अस्पताल को ‘आदर्श पीएचसी’ का खिताब मिल जाए, तो सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी. पर उन्हें जल्द ही समझ आ जाता है कि कामयाबी सिर्फ डॉक्टरी की डिग्री और अच्छा अस्पताल चलाने से नहीं मिलती है. गांव वालों के अजीबोगरीब रवैये, लोकल राजनीति के चक्कर, लोगों के दिलों में बसे शक और जरूरी सामानों की हमेशा रहने वाली कमी के बीच, क्या डॉ. प्रभात भठकंडी की इन परेशानियों का सही इलाज ढूंढ पाएंगे, या फिर साबित हो जाएगा की ये सब ठीक करना उनके बस की बात नहीं?
सीरीज के दूसरे भाग के बारे में बात करते हुए (डॉ. प्रभात) अमोल पाराशर ने कहा, ‘इस नए चैप्टर में भठकंडी में मेरे किरदार का सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ता है, जैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा. उसे थोड़ी-बहुत कामयाबी तो मिली है, पर उसके सामने नई-नई मुसीबतें भी आकर खड़ी हो गई हैं. मुझे इस सीरीज की सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें गांव के अस्पतालों की असली और गंभीर दिक्कतों को बखूबी पर्दे पर उतारा गया है और फिर उन्हें मजाक, अपनेपन के भाव, कॉमेडी और जज्बातों के साथ दिखाया गया. इसकी कहानी हर उम्र और गांव के लोगों को अपनी सी लगती है.’
ग्राम चिकित्सालय का दूसरा सीजन प्राइम डे के लिए प्राइम वीडियो की ब्लॉकबस्टर लिस्ट में शामिल हो गया है. इस साल जुलाई में, अमेजन प्राइम डे अपने दसवें एडिशन के साथ भारत में वापस आ रहा है. प्राइम मेंबर्स के लिए इस बार जबरदस्त डील्स, भारी बचत, नए-नए प्रोडक्ट्स के लॉन्च और ब्लॉकबस्टर मनोरंजन के साथ बहुत कुछ खास होने वाला है.