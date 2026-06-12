सीजन 2 के इस ट्रेलर में डॉ. प्रभात (अमोल पाराशर) के उस मिशन की झलक दिखाई गई है, जिसमें वो भठकंडी के एक बदहाल प्राइमी हेल्थ सेंटर को फिर से पहले जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं. जब उन्हें इस बात का भरोसा हो जाता है कि अब गांव वाले उनके साथ हैं, तभी नई-नई चुनौतियां उनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं. डॉ. प्रभात को लगता है कि अगर उनके अस्पताल को ‘आदर्श पीएचसी’ का खिताब मिल जाए, तो सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी. पर उन्हें जल्द ही समझ आ जाता है कि कामयाबी सिर्फ डॉक्टरी की डिग्री और अच्छा अस्पताल चलाने से नहीं मिलती है. गांव वालों के अजीबोगरीब रवैये, लोकल राजनीति के चक्कर, लोगों के दिलों में बसे शक और जरूरी सामानों की हमेशा रहने वाली कमी के बीच, क्या डॉ. प्रभात भठकंडी की इन परेशानियों का सही इलाज ढूंढ पाएंगे, या फिर साबित हो जाएगा की ये सब ठीक करना उनके बस की बात नहीं?