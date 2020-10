सुशांत की दोस्त का बड़ा खुलासा, सीबीआई को सौंपे अहम सबूत

नई दिल्लीः बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की जांच अब अपने अंतिम पड़ाव पर है. अभिनेता की मौत के कई महीनों बाद भी कई तरह के खुलासे हो रहे हैं. यकीनन, इनसे सीबीआई को जांच में और भी आसानी होगी. इस मामले की जांच में एनसीबी भी काफी सक्रिय है. इस केस की ड्रग एंगल से जांच जारी है. कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. सुशांत की दोस्त स्मिता पारिख (Smita Parikh) ने एक बड़ा खुलासा किया था.

सुशांत की दोस्त का खुलासा

सीबीआई की जांच के बीच सुशांत की दोस्त स्मिता पारिख का एक वीडियो सामने आया था. इस वीडियो में स्मिता दावा कर रही हैं कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है. जब यह मामला कोर्ट में पहुंचेगा, तब सुशांत के विरोधियों को करारा जवाब मिलेगा.

स्मिता पारिख ने ट्विटर पर एक पोस्ट डाला है. पोस्ट में उन्होंने लिखा है, ‘शुरू से ही मैं सुशांत के लिए लड़ाई में शामिल हूं. तबसे ही पेड पीआर मेरे पीछे लगे हैं और मेरी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना काम कर चुकी हूं और सीबीआई के पास सबूत भी पहुंच चुके हैं.' स्मिता ने आगे लिखा कि मेरी आवाज को दबाने की व्यर्थ कोशिश की जा रही है. जब ये मामला कोर्ट में चला जाएगा, तब इन पीआर टीमों का भांडा फूट जाएगा.

The paid PR is so active and they have only one job to shut me so I stop fighting for @itsSSR , I have already done my job given evidences to CBI no point now shuting me up now , and the entire paid PR anti Ssr gang will get a tight slap once the case comes to the court !

— Smita Parikh (@smitaparikh2) October 23, 2020