आइसोलेशन में विदेशी लड़की ने लगाए माधुरी के गाने पर ठुमके, सोशल मीडिया पर छाया VIDEO

नई दिल्ली: पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस (Coronavirus) के खौफ के बीच कुछ ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं जिन्हें देखकर आप कुछ देर के लिए रिलेक्स महसूस कर सकते हैं. एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है एक विदेशी लड़की का जिसने बॉलीवुड सुपरस्टार माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) के अंदाज में डांस करके लोगों के दिलों में हलचल मचा दी है. कोरोना वायरस (Coronavirus) से बचने के लिए खुद को सेल्फ आइसोलेशन में रख रही एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में ये महिला माधुरी दीक्षित की फिल्म तेजाब के गाने 'एक दो तीन' पर डांस करती नजर आ रही है.

माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) के डांस के दीवानों के लिए यह वीडियो कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा है, लोग अब इस विदेशी लड़की को 'बिग बॉस 14' में देखने की डिमांड कर रहे हैं. इस वीडियो को लोग कई-कई बार शेयर कर रहे हैं. वीडियो में नजर आने वाली इस महिला का नाम कैटरीना कोरोसिडोऊ है और इसका डांस वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. देखिए यह वीडियो...

While the world is in stress because of #coronavirus, my colleague Katerina Korosidou is enjoying dancing at work to get away from Corona stress.

Katerina is from Greece and a huge fan of famous Indian actress Madhuri Dixit @MadhuriDixit.

Let's make Katerina famous . pic.twitter.com/egEjGGsv0p

— Mr Belutsc (@Mr_Belutsch) March 16, 2020