वो मेगा स्टार, जिसने एक जोड़ी जूते के लिए स्पॉटबॉय को गोवा से दौड़ा दिया था मुंबई, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

आज हम आपको उस सितारे के बारे में बताएंगे जिसने एक जोड़ी जूते के लिए अपने स्पॉटबॉय को गोवा से मुंबई रवाना कर दिया था. इस दिलचस्प किस्से का खुलासा हाल ही में एक सितारे ने किया.
Guess This Actor: फिल्मी सितारों के शौक काफी अलग होते हैं. महंगी-महंगी गाड़िया लग्जरी लाइफ और ग्लैमरस लुक. लेकिन, आज हम आपको बॉलीवुड के उस सितारे का किस्सा बताएंगे जिसने एक जोड़ी जूते के लिए अपने स्पॉटबॉय को गोवा से मुंबई दौड़ा दिया था.ये सितारा बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार है. पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस सितारे ने ऐसा क्यों किया था.
कौन है ये सितारा?
ये सितारा और कोई नहीं बॉलीवुड के शहंशाह मिस्टर अमिताभ बच्चन हैं. डियर जनरेशन पॉडकास्ट से बात करते हुए राजा बुंदेला ने बिग बी के कई राज खोले. इन्होंने बिग बी के साथ 1989 में आई थ्रिलर फिल्म 'मैं आजाद हूं' में काम किया था. इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान का किस्सा शेयर किया. राजा ने कहा- एक बार हम लोग गोवा में शूटिंग कर रहे थे. अमित जी के साथ एक कंटीन्यूटी शूट कर रहे थे जूतों के साथ. तभी बिग बी को पता चला कि उनके जूते तो मुंबई में रह गए हैं. उस वक्त गोवा से मुंबई की फ्लाइट बहुत ज्यादा नहीं चलती थी. वो सीन ऐसा था कि अमिताभ बच्चन रोड पर चल रहे हैं और अचानक उनके सामने सेब आ जाता है.
वो जूते का किस्सा
इस पॉडकास्ट में राजा ने कहा कि फिल्म में दिखाया गया था कि उनका किरदार दो दिन से भूखा है. तो उस जमीन पर पड़े सेब को उन्होंने उठा लिया. यहां वहां देखा और फिर खाना शुरू कर दिया. जब वो सेब को जमीन से उठाने के लिए झुके तो जाहिर सी बात है कि उनके जूते भी नजर आएंगे और उसमें कंटीन्यूटी होना भी जरूरी है. जब वो अगले शूट के लिए गए तो लड़के ने ध्यान नहीं दिया. और मुंबई में ही उनके जूते छोड़ दिए. सभी लोग खुश थे और किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगले दिन सुबह 7:30 का शूट है. अगले दिन सबुह अमिताभ बच्चन मेकअप और जूते पहनकर शूट के लिए तैयार थे और अखबार पढ़ रहे थे. लेकिन कोई भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था. यही उनका डिसिप्लिन था. बाद में हमें पता चला कि एक दिन पहले रात में अमिताभ बच्चन ने स्पॉटबॉय को बस से मुंबई शूज लेने के लिए भेजा. अगले दिन वो सुबह की पहली फ्लाइट लेकर गोवा वापस आया.'
