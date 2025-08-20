चेहरे पर बड़ा सा चश्मा, माथे पर बड़ी सी बिंदी... 26 की उम्र में डेब्यू कर दीं 10 से ज्यादा हिंट, अब 39 की उम्र में ये कैसा हो गया हाल?

Huma Qureshi Maharani Season 4 Shoot: हम यहां किसी और की नहीं, 2012 में आई फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से अपना डेब्यू करने वाली हुमा कुरैशी की बात कर रहे हैं, जो जल्द ही अपनी फेमस सीरीज 'महारानी' सीजन 4 में नजर आने वाली हैं. हुमा कुरैशी इन दिनों लंदन में अपनी सुपरहिट सीरीज 'महारानी' सीजन 4 की शूटिंग कर रही हैं. इस शो में वे रानी भारती का किरदार निभाती हैं, जो पहले एक सिंपल हाउसवाइफ थीं और बाद में बिहार की मुख्यमंत्री बन जाती हैं.

हुमा अक्सर इंस्टाग्राम पर शूटिंग की झलकियां शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं और फैंस को बताया कि 'इंडिया का सबसे पसंदीदा शो' जल्दी ही नए सीजन के साथ वापस आ रहा है. बुधवार को हुमा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट की, जिसमें वो लंदन की स्काईलाइन को देखते हुए नजर आ रही हैं. इस फोटो में वे रानी भारती के किरदार में ही नजर आ रही हैं. उन्होंने ब्लैक कलरी की गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी कैरी कर रखी है.

हुमा कुरैशी ने शेयर की फोटोज

साथ ही हल्के भूरे रंग का ओवरकोट कैरी कर रखी है. फोटो के साथ हुमा ने लिखा, 'Maharani takes over London… सीजन 4 लोडिंग… Coming Soon'. इस पोस्ट के बाद फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. हुमा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी अपनी एक फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'रानी भारती लंदन में… अंग्रेज सरकार भी सोच में'. वहीं, दूसरी फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'अगर कोई कोहिनूर वापस ला सकता है, तो वो है रानी भारती'.

52 साल पुराना वो रोमांटिक गाना, जिसको सुनते ही चेहरे पर छा जाती है मुस्कान, झूम उठता है दिल, गुनगुनाने लगते हैं लब

लंदन कर रहीं सीजन 4 की शूटिंग

SonyLIV की इस सीरीज में रानी भारती की कहानी दिखाई गई है. शो की शुरुआत में रानी भारती एक अनपढ़ महिला होती हैं, जिनका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं होता. लेकिन पति के घायल होने के बाद उन्हें अचानक बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है. इसके बाद उनकी ज़िंदगी बदल जाती है और उन्हें सत्ता, राजनीति और धोखे से भरी दुनिया में कदम रखना पड़ता है. यही संघर्ष और सफर इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत है. हुमा कुरैशी ने फरवरी में सीजन 4 की शूटिंग शुरू की थी.

फैंस कर रहे बेसब्री से इंतजार

इस सीरीज के अलग-अलग सीजन अलग-अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किए हैं. पहले सीजन को करण शर्मा ने संभाला, दूसरे को रविंद्र गौतम और तीसरे को सौरभ भावे ने डायरेक्ट किया. चौथा सीजन पुनीत प्रकाश के निर्देशन में बन रहा है. हुमा कुरैशी के साथ शो में सोहम शाह, अमित सियाल, कानी कुसरुती और इनामुलहक जैसे दमदार कलाकार भी नजर आएंगे. राजनीतिक ड्रामा और रोमांच से भरी ये कहानी एक बार फिर दर्शकों को बांधने वाली है. फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.