फिर से लौट रहा है वो पुराना डर…! थिएटर में हो रही है री-रिलीज ये फिल्म, रीमेक से अजय देवगन ने किया था 200 करोड़ का कलेक्शन
Bollywood: अजय देवगन की 200 करोड़ कमाने वाली मूवी इस फिल्म की रीमेक थी. जो कई सालों बाद फिर से रिलीज होने जा रही है. फैंस के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 21, 2025, 12:04 PM IST
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई बार दूसरी भाषा की फिल्मों का रीमेक बनाया गया है और अब इसकी संख्या ज्यादा मात्रा में बढ़ गई है. वहीं कई रीमेक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो जाती हैं तो कई फ्लॉप, मगर आज हम जिस पुरानी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं उसकी रीमेक ने ओरिजनल से कई ज्यादा तगड़ी कमाई की थी. अजय देवगन स्टारर इस फिल्म ने लगभग 200 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं इस फिल्म की ओरिजनल मूवी फिर से रिलीज होने वाली है जिसके लिए फैंस एक्साइटेड दिख रहे हैं. आइए जानते हैं फिल्म का नाम.

आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो गुजराती हॉरर फिल्म ‘वश’ है जो कि साल 2023 में रिलीज हुई थी. ये फिल्म फिर से रिलीज होने जा रही है. अजय देवगन की साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म ‘शैतान’ हॉरर मूवी वश की रीमेक थी. डायरेक्टर विकास बहल द्वारा बनाई गई ‘शैतान’ फिल्म में अजय देवगन के अलावा एक्टर आर माधवन विलेन का रोल करते हुए नजर आए थे. इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. वहीं अपनी चकलेट इमेज से फेमस एक्टर आर माधवन का इस फिल्म में खतरनाक रूप और कमाल की एक्टिंग देखकर फैंस शॉक्ड रह गए थे. वहीं बात करें इस फिल्म के कलेक्शन की तो, ‘शैतान’ ने लगभग 200 करोड़ रुपए ये ज्यादा की कमाई की थी. 

अजय देवगन और आर माधवन के साथ इस फिल्म में साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका, जानकी बोदीवाला और पलक लालवानी नजर आई थीं. इस फिल्म की कहानी एक परिवार के इर्द-गिर्द घूमती रहती है. दरअसल इस परिवार की बेटी को एक अनजान व्यक्ति अपने वश में कर लेता है और फिर अपनी मर्जी से उसे अपने साथ ले जाना चाहता है. वहीं अपनी बेटी को बचाने के लिए पिता उस शैतान से लड़ाई करता है.

 

;