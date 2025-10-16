Advertisement
trendingNow12963549
Hindi Newsबॉलीवुड

एक ओर बम, तो दूसरी तरफ फिल्म की शूटिंग, फिर मिली जान से मारने की धमकी, Parikshit Sahni ने बताया हैरान कर देना वाला किस्सा

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कई फिल्में हैं जिसके कुछ सीन की शूटिंग कश्मीर में हुई है, वहां की सुंदरता फिल्म निर्माताओं के नजरिए से एक कमाल का सीन क्रिएट करता है. लेकिन कभी-कभी ऐसी जगहों पर शूटिंग करना खतरनाक साबित हो सकता है और कुछ ऐसा ही फिल्म ‘गुल गुलशन गुलफाम’ की टीम के साथ हुआ था. आइए जानते हैं पूरा माजरा

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 16, 2025, 07:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक ओर बम, तो दूसरी तरफ फिल्म की शूटिंग, फिर मिली जान से मारने की धमकी, Parikshit Sahni ने बताया हैरान कर देना वाला किस्सा

फिल्म निर्माता अपनी कहानी को स्क्रीन पर बेहतरीन दिखाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर लेते हैं जिसके लिए वो सीन के डिमांड के मुताबिक जगह-जगह लोकेशन को बदलते रहते हैं. कई फिल्ममेकर की फेवरेट लोकेशन कश्मीर है, वहां के सुंदर पहाड़ और झीलें हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है. लेकिन कश्मीर में शूटिंग करना उतना आसान नहीं है. फिल्म 'गुल गुलशन गुलफाम' के एक्टर परीक्षित साहनी ने कश्मीर में शूटिंग के दौरान आई परेशानियों के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया है.

 

एक्टर परीक्षित साहनी
फिल्म ‘पीके’, ‘सुल्तान’, ‘3 इडियट्स’ और ‘लगे रहो मुन्ना भाई’ जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाले एक्टर परीक्षित साहनी ने अपने हर किरदार में अपनी एक्टिंग के जादू से जान फूंक दी है, जिसके लिए उन्हें आज भी लोग याद करते हैं. वहीं हाल ही में एक्टर ने अपने करियर के पुराने दिनों को याद करते हुए एक इंटरव्यू में फिल्म 'गुल गुलशन गुलफाम' की शूटिंग के दौरान होने वाली परेशानियों के बारे में बताया है. जिसमें उन्होंने कश्मीर में मिलने वाली चुनौतियों को लेकर खुलकर बात की है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

fallback

 

जान से मारने की धमकी
फिल्म 'गुल गुलशन गुलफाम' के एक्टर परीक्षित साहनी ने इंटरव्यू में बताया कि कश्मीर में शूटिंग के दौरान एक जेकेएनएफ संगठन ने फिल्म की टीम को वहां से वापस जाने की चेतावनी दी थी. एक्टर ने कहा, 'मुझे आज भी याद है कि उन दिनों एक जेकेएनएफ नाम का संगठन हुआ करता था. हम जब फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो झील के दूसरी ओर सड़क पर बम फट रहे थे, और फिर हमें भी कहा गया कि अपना सामान सामेटो और यहां से चले जाओ, वरना तुम्हें मार देंगे.' और इस वजह से हमें श्रीनगर छोड़ना पड़ा और फिल्म सिटी में एक नकली झील का सेट बनाकर शूट करना पड़ा.

 

फिल्म सिटी में बनाया सेट
परीक्षित साहनी ने आगे बात करते हुए कहा, 'फिल्म की बाकी की शूटिंग वहीं हुई. लेकिन फिल्म की शूटिंग बहुत अच्छे तरीके से की गई थी. और फिल्म का सेट इतनी खूबसूरती के साथ तैयार किया गया था कि लोगों को लोगों को असली लोकेशन और सेट में फर्क नहीं पता चला.' वहीं परीक्षित सहानी ने बताया कि वो कश्मीर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वो इस जगह पर खूब घुमे हैं, उन्हें बोट चलाना और उर्दू बोलना भी बहुत अच्छे से आता है. साहनी ने अपने करियर में बड़े-बड़े दिग्गज जैसे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी काम किया है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

gul gulshan gulfamactor Parikshit Sahni

Trending news

पढ़ना हमारा काम है क्या?...जब संसद में लालू का जवाब सुन हंस पड़े मिनिस्टर नीतीश
Lalu Prasad Yadav
पढ़ना हमारा काम है क्या?...जब संसद में लालू का जवाब सुन हंस पड़े मिनिस्टर नीतीश
तमिलनाडु सरकार ने हिंदी भाषा पर लगाया बैन! फिल्म-होर्डिग किसी में नहीं दिखेगी Hindi?
MK Stalin
तमिलनाडु सरकार ने हिंदी भाषा पर लगाया बैन! फिल्म-होर्डिग किसी में नहीं दिखेगी Hindi?
भयंकर बारिश से इस बार की दिवाली का मजा किरकिरा! कहां मचेगी प्रलय, डूब सकते हैं शहर?
IMD
भयंकर बारिश से इस बार की दिवाली का मजा किरकिरा! कहां मचेगी प्रलय, डूब सकते हैं शहर?
इंजीनियरिंग का कमाल! भाखड़ा नांगल से लेकर हीराकुंड तक... ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े
biggest dam in India
इंजीनियरिंग का कमाल! भाखड़ा नांगल से लेकर हीराकुंड तक... ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े
अब दुश्मन के ऊंचे इलाकों में भारत कर सकेगा मिलिट्री ऑपरेशन, बनाया स्वदेशी पैराशूट
Self-reliant Bharat
अब दुश्मन के ऊंचे इलाकों में भारत कर सकेगा मिलिट्री ऑपरेशन, बनाया स्वदेशी पैराशूट
क्या राजनीति करना फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मुश्किल है? पलायन क्यों कर रहे एक्टर
DNA
क्या राजनीति करना फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मुश्किल है? पलायन क्यों कर रहे एक्टर
एशले की गिरफ्तारी India-US रिश्ते पर कितना असर डालेगी? क्या खुन्नस निकालेंगे ट्रंप
Ashley Telles
एशले की गिरफ्तारी India-US रिश्ते पर कितना असर डालेगी? क्या खुन्नस निकालेंगे ट्रंप
फांसी से 40 मिनट में और इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत; जानें SC में क्यों चल रही बहस
Death Penalty
फांसी से 40 मिनट में और इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत; जानें SC में क्यों चल रही बहस
दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले चाहता हूं बंगाल छोड़ना, अब भर गया दिल
Durgapur Rape Case
दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले चाहता हूं बंगाल छोड़ना, अब भर गया दिल
ग्रीन पटाखों को SC ने दिया ग्रीन सिग्नल तो लाल हुईं महुआ, कहा- अब मत कहना कि...
Supreme Court News
ग्रीन पटाखों को SC ने दिया ग्रीन सिग्नल तो लाल हुईं महुआ, कहा- अब मत कहना कि...