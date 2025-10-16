एक ओर बम, तो दूसरी तरफ फिल्म की शूटिंग, फिर मिली जान से मारने की धमकी, Parikshit Sahni ने बताया हैरान कर देना वाला किस्सा

फिल्म निर्माता अपनी कहानी को स्क्रीन पर बेहतरीन दिखाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर लेते हैं जिसके लिए वो सीन के डिमांड के मुताबिक जगह-जगह लोकेशन को बदलते रहते हैं. कई फिल्ममेकर की फेवरेट लोकेशन कश्मीर है, वहां के सुंदर पहाड़ और झीलें हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है. लेकिन कश्मीर में शूटिंग करना उतना आसान नहीं है. फिल्म 'गुल गुलशन गुलफाम' के एक्टर परीक्षित साहनी ने कश्मीर में शूटिंग के दौरान आई परेशानियों के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया है.

एक्टर परीक्षित साहनी

फिल्म ‘पीके’, ‘सुल्तान’, ‘3 इडियट्स’ और ‘लगे रहो मुन्ना भाई’ जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाले एक्टर परीक्षित साहनी ने अपने हर किरदार में अपनी एक्टिंग के जादू से जान फूंक दी है, जिसके लिए उन्हें आज भी लोग याद करते हैं. वहीं हाल ही में एक्टर ने अपने करियर के पुराने दिनों को याद करते हुए एक इंटरव्यू में फिल्म 'गुल गुलशन गुलफाम' की शूटिंग के दौरान होने वाली परेशानियों के बारे में बताया है. जिसमें उन्होंने कश्मीर में मिलने वाली चुनौतियों को लेकर खुलकर बात की है.

Add Zee News as a Preferred Source

जान से मारने की धमकी

फिल्म 'गुल गुलशन गुलफाम' के एक्टर परीक्षित साहनी ने इंटरव्यू में बताया कि कश्मीर में शूटिंग के दौरान एक जेकेएनएफ संगठन ने फिल्म की टीम को वहां से वापस जाने की चेतावनी दी थी. एक्टर ने कहा, 'मुझे आज भी याद है कि उन दिनों एक जेकेएनएफ नाम का संगठन हुआ करता था. हम जब फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो झील के दूसरी ओर सड़क पर बम फट रहे थे, और फिर हमें भी कहा गया कि अपना सामान सामेटो और यहां से चले जाओ, वरना तुम्हें मार देंगे.' और इस वजह से हमें श्रीनगर छोड़ना पड़ा और फिल्म सिटी में एक नकली झील का सेट बनाकर शूट करना पड़ा.

फिल्म सिटी में बनाया सेट

परीक्षित साहनी ने आगे बात करते हुए कहा, 'फिल्म की बाकी की शूटिंग वहीं हुई. लेकिन फिल्म की शूटिंग बहुत अच्छे तरीके से की गई थी. और फिल्म का सेट इतनी खूबसूरती के साथ तैयार किया गया था कि लोगों को लोगों को असली लोकेशन और सेट में फर्क नहीं पता चला.' वहीं परीक्षित सहानी ने बताया कि वो कश्मीर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वो इस जगह पर खूब घुमे हैं, उन्हें बोट चलाना और उर्दू बोलना भी बहुत अच्छे से आता है. साहनी ने अपने करियर में बड़े-बड़े दिग्गज जैसे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी काम किया है.