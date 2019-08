जम्मू-कश्मीर के फैसले पर बोलीं गुल पनाग, 'अविश्वसनीय साहसिक कदम'

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने इस फैसले का स्वागत किया है. एक्ट्रेस गुल पनाग ने सरकार द्वारा आर्टिकल 370 हटाए जाने के को अविश्वसनीय साहसिक कदम बताया है. घोषणा के सार्वजनिक होने के कुछ मिनटों बाद ही अभिनेत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि 370 गया! यह वास्तव में साहसिक कदम है. गुड लक पीएमओ इंडिया, एचएमओ इंडिया.

गुल ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि मुझे आशा है कि अब आम कश्मीरियों का जीवन भविष्य में बेहतर होगा. और अब उनकी कनेक्टीविटी बहाल होने से हम जान सकेंगे कि वे क्या कहना चाहते हैं. हैशटैग 370 खत्म.

आर्टिकल 35A हटने की खुशी में झूम उठे अभिजीत भट्टाचार्य, गाया 'ओले-ओले, ओले-ओले'

I do hope that the lives of the average Kashmiri will change for the better in the future. And also, for now, that their connectivity is restored so we can hear what they have to say too.#370Abolished

— Gul Panag (@GulPanag) August 5, 2019