‘गुल्लक 5’ से वैभव राज गुप्ता का पत्ता साफ? मेकर्स के सामने रखी थी ये शर्त

हिंदी सीरीज ‘गुल्लक’ ने अपने चारों सीजन से दर्शकों के दिलों पर एक अलग ही छाप छोड़ी है. वहीं इस सीरीज की कास्ट को भी लोगों ने खूब पसंद किया है, लेकिन पांचवें सीजन में मेकर्स ने एक बड़ा बदलाव किया है. इस सीजन से आनंद मिश्रा का किरदार निभाने वाले एक्टर वैभव राज गुप्ता नजर नहीं आएंगे. उनकी जगह अनंत वी जोशी अब इस भूमिका में दिखाई देंगे. अचानक हुए कास्ट बदलाव से शो के फैंस काफी निराश हैं.

‘गुल्लक 5’ के प्रीमियर से पहले रेडिट पर एक अनवेरीफाइड पोस्ट में वैभव के शो छोड़ने की वजह बताई गई. हालांकि, एक्टर और ‘गुल्लक’ के मेकर्स की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है. शो के शुरू होने की उल्टी गिनती के बीच फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर इतनी पॉपुलैरिटी और प्यार मिलने के बाद वैभव ने शो क्यों छोड़ा.

आखिर क्यों छोड़ा शो?

अनवेरीफाइड रेडिट पोस्ट के मुताबिक, ‘गुल्लक’ में अन्नू का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुए वैभव राज गुप्ता ने अपनी फीस बढ़ाने की मांग की थी. पोस्ट में दावा किया गया कि पिछले सीजन में उन्हें शो के बजट के बराबर फीस दी गई थी. इस बार जब उन्होंने और ज्यादा फीस मांगी तो मेकर्स बजट की वजह से उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाए. इसके बाद, शो को स्ट्रीम करने वाला OTT प्लेटफॉर्म SonyLIV इस मामले में शामिल हुआ और उसने मामले को संभाला.

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टीम से हुआ था झगड़ा?

‘गुल्लक’ शो लिमिटेड बजट में बनाया जाता है, इसलिए TVF और SonyLIV के लिए वैभव की फीस में और बढ़ोतरी करना संभव नहीं था. ऐसा करने पर बेसिक खर्चों में कटौती करनी पड़ती और बाकी कलाकारों की फीस भी कम करनी पड़ती. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बात को लेकर वैभव और टीम के बीच बड़ा विवाद हुआ. इसके बाद ‘12th Fail’ से पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले अनंत वी जोशी को अन्नू के रोल के लिए साइन किया गया.

‘गुल्लक 5’ कास्ट

‘गुल्लक’ सीजन 5 में जमील खान और गीतांजलि कुलकर्णी के अलावा हर्ष मायर, सुनीता राजवार, गोपाल दत्त, हेली शाह और मनुज शर्मा भी नजर आएंगे. जमील खान शो में परिवार के मुखिया संतोष मिश्रा का किरदार निभाते हैं, जबकि गीतांजलि कुलकर्णी मां शांति मिश्रा के रोल में हैं. हर्ष मायर मिश्रा परिवार के सबसे छोटे बेटे अमन का किरदार निभा रहे हैं. सुनीता राजवार पड़ोसन बिट्टू की मम्मी के रोल में नजर आती हैं.

कब आएगा पांचवा सीजन?

शो में मिश्रा परिवार रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी मुश्किलों जैसे करियर का दबाव, घर के खर्चे, पड़ोस की बातें, त्योहार और परिवार के रिश्तों को दिखाता है. ‘गुल्लक’ सीजन 5, 5 जून को SonyLIV पर रिलीज होगा. इस शो को TVF ने बनाया है।. इसका निर्देशन पलाश वासवानी, अमृत राज गुप्ता और श्रेयांश पांडे ने किया है. इस सीरीज का पहला सीजन 2019 में आया था. इसके बाद दूसरा सीजन 2021 में, तीसरा 2022 में और चौथा सीजन 2024 में रिलीज हुआ.