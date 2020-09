कोरोना की चपेट में आई TV की ये मशहूर जोड़ी, खुद को किया आइसोलेट

नई दिल्ली: टेलीविजन की मशहूर स्टार जोड़ी गुरमीत चौधरी (Gurmeet Choudhary) और देबिना बनर्जी कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित पाए गए हैं. बुधवार को गुरमीत ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है कि वह और उनकी पत्नी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं. दोनों फिलहाल होम आइसोलेशन में हैं.

गुरमीत चौधरी का ट्वीट

एक्टर गुरमीत चौधरी ने लिखा, 'मेरी पत्नी देबिना और मैं आज कोविड-19 की जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं. हम ठीक हैं और सभी जरूरी सावधानियां बरत रहे हैं. हम घर पर आइसोलेशन में हैं.' अभिनेता ने हाल के दिनों में उनके संपर्क में आए लोगों से अपना पर्याप्त ख्याल रखने का भी अनुरोध किया है.

My wife Debina & I have tested positive for COVID-19 today. We are touch wood, doing fine and are taking all the necessary precautions, in isolation at home. We request all those who have been in contact with us to take care Thank you all for your love and support

