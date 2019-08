नई दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद से देश और बॉलीवुड सेलेब्स के बीच खुशी की लहर है. कई सेलिब्रेटी अपनी खुशी का इजहार सोशल मीडिया पर कर चुके हैं. इसी बीच एक एक्टर हैं जो इस फैसले के बाद कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं. एक्टर गुरमीत चौधरी ने आर्टिकल 370 के बाद अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट किया है जो तेजी से वायरल हो रहा है.

गुरमीत ने अपने ट्विटर पोस्ट पर लिखा है कि मैंने बचपन में काफी समय कश्मीर में आर्मी कैम्प में गुजारा है. मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं यहीं की मिट्टी से जुड़ा हूं. 370 के पुर्नगठन के बाद मेरा कश्मीर में घर लेने और यहां बिजनेस करने का सपना जल्द पूरा होगा. कश्मीर जल्द ही हकीकत में सच होने वाला है. ये एक ऐतिहासिक फैसला है. मैं बहुत खुश हूं जय हिंद.

Ever since i spent my childhood in the army camps in #Kashmir i always thought i belonged there. Now with the repealing of #article370 my dream of buying a house & doing business in #kashmir will soon turn into a reality. Kudos on the landmark judgement. Thrilled Jai hind

— GURMEET CHOUDHARY (@gurruchoudhary) August 5, 2019