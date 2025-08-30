जब भगवान आपके साथ...; 'अजुल' गाने पर बवाल के बाद गुरु रंधावा ने तोड़ी चुप्पी; 3 हफ्ते में ही 43000000 व्यूज

पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सुपरस्टार सिंगर गुरु रंधावा इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गए हैं. उनका नया गाना ‘अजुल’ जिसने रिलीज के 21 दिन में ही 44 मिलियन व्यूज से यूट्यूब पर तहलका मचा दिया है अब उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा कर चुका है. कई लोगों ने गुरु रंधावा पर असंवेदनशील गाने बनाने के आरोप लगाते हुए उन्हें बायकॉट करने की मांग की है. इस बीच सिंगर ने अजुल पर हो रहे विवाद पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर 2 फोटोज शेयर कर अपने आलोचकों को जवाब दिया है.

शुक्रवार को, गुरु रंधावा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर 'अजुल' के एनालिटिक्स का स्क्रीनशॉट शेयर किया. इस फोटो में दिखाया गया कि गाना एक घंटे में 107,200 से अधिक व्यूज और यूट्यूब पर 27,000 से अधिक सर्च के साथ ट्रेंड कर रहा है. आंकड़ों के साथ, गुरु ने लिखा, “Azul is Azuling (वाइन ग्लास इमोजी). जब भगवान आपके साथ होते हैं, तो आप केवल आगे बढ़ते हैं (रेड हार्ट इमोजी).”

Add Zee News as a Preferred Source

अजुल को लेकर विवाद क्यों?

इस 2 मिनट 31 सेकंड के म्यूजिक वीडियो में गुरु रंधावा स्कूल की लड़कियों कि तसवीरें खींचने वाले फोटोग्राफर के रोल में दिख रहे हैं. और उनकी वीडियो की लीड फीमेल किरदार निभाने वाली अंशिका पांडेय भी वहां स्कूल कि लड़की के गेट अप में है. वो इस गेट अप में ही गुरु को रोमांटिक लुक देतीं हैं और दोनों का रोमांटिक एंगल शुरू हो जाता है. वीडियो के आखिर में वो उन्हीं बच्चियों के बीच जाके तस्वीर खिंचवाने के लिए बैठ जाती हैं जिससे ये साफ नहीं हो पा रहा की वो छात्रा का किरदार निभा रहीं थी या वो गेट अप केवल रोल प्ले के लिए था.

3 हफ्ते में ही 43000000 व्यूज

सिर्फ इतना ही नहीं, गुरु रंधावा के इस गाने कोअभी तक 43 मिलियंस से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. एक तरफ लोग इस गाने पर रील्स बना रहे हैं तो वहीं सोशल मीडिया पर 33 साल के सिंगर को बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है. लोग उन पर अजुल गाने के जरिए स्कूली लड़कियों का कथित तौर पर यौन शोषण करने और हिंसक व्यवहार को सामान्य बनाने का आरोप लगाया है.