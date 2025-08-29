शॉर्ट ड्रेस..शराब ब्रांड से तुलना...'अजुल' को लेकर घिरे गुरु रंधावा, स्कूल गर्ल की इमेज बिगाड़ने का आरोप
शॉर्ट ड्रेस..शराब ब्रांड से तुलना...'अजुल' को लेकर घिरे गुरु रंधावा, स्कूल गर्ल की इमेज बिगाड़ने का आरोप

Guru Randhawa Song Azul Controversy: गुरु रंधावा ने गाने 'अजुल' के ट्रॉप ट्रेंड बनने पर जश्न मनाया, लेकिन अब वह इसके चलते घिरते नजर आ रहे हैं. वहीं, गाने 'अजुल' पर विवाद के बीच गुरु रंधावा की आलोचना करते एक पोस्ट को सोनम कपूर ने 'लाइक' किया है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 29, 2025, 06:16 AM IST
शॉर्ट ड्रेस..शराब ब्रांड से तुलना...'अजुल' को लेकर घिरे गुरु रंधावा, स्कूल गर्ल की इमेज बिगाड़ने का आरोप

Guru Randhawa Song Azul Controversy: सिंगर गुरु रंधावा अपने नए गाने ‘अजुल’ को लेकर इन दिनों विवादों में हैं. एक तरफ जहां गाना रिलीज होते ही ट्रेंडिंग लिस्ट में छा गया, वहीं अब सोशल मीडिया पर इसके कंटेंट को लेकर एक बड़ा वर्ग आपत्ति जता रहा है. सिंगर पर आरोप है कि उन्होंने म्यूजिक वीडियो में स्कूल गर्ल्स की छवि के साथ खिलवाड़ किया गया है और उनकी तुलना शराब ब्रांड्स से की गई है. इसी के लिए अब सिंगर को लोगों की तरफ से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है.

'अजुल' को लेकर घिरे गुरु रंधावा

अपने इस वीडियो सॉंग ‘अजुल’ में गुरु रंधावा एक फोटोग्राफर बने हैं, जो एक गर्ल्स स्कूल में क्लास फोटो खींचने पहुंचते हैं. म्यूजिक वीडियो में दिख रही सभीं महिलाएं एडल्ट हैं, जो स्कूल की लड़कियों की भूमिका निभा रही हैं.यूजर्स की मानें तो जहां गाने में मासूमियत और सादगी दिखाई जानी चाहिए थी, वहां उन्हें अश्लीलता और भड़काऊ विजुअल्स दिखाई दिए. वीडियो में दिख रही सभी महिलाएं व्यस्क हैं, लेकिन उन्हें स्कूल की लड़कियों के रूप में दिखाया गया है. यही बात दर्शकों को खटक गई और आरोप लगा कि इस तरह के सीन युवाओं पर गलत असर डाल सकते हैं. वहीं, पोस्ट वायरल होने के बाद उस पर सोनम कपूर का ध्यान भी गया. एक्ट्रेस ने पोस्ट पर लाइक करके अपना रिएक्शन दिया. 

fallback

कब रिलीज हुआ गाना? 

आपको बता दें ये गाना 6 अगस्त को रिलीज हुआ था. गुरु ने 9 अगस्त को वीडियो की लीड डांसर के साथ एक फोटो शेयर की थी, जिसे तमन्ना भाटिया ने लाइक किया था. गुरु रंधावा ने गाने की शूटिंग का एक क्लिप शेयर किया था, जिसे वरुण धवन और मृणाल ठाकुर ने लाइक किया था. 

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. क्राइम, बिजनेस, राजनीति, मनोरंजन जैसे विषयों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन

Guru Randhawa

