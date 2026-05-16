Advertisement
trendingNow13219649
Hindi Newsबॉलीवुडबीवी नंबर-1 का रीमेक है वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है? चर्चाओं पर मेकर्स ने दी सफाई; की ये अपील

बीवी नंबर-1 का रीमेक है वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है? चर्चाओं पर मेकर्स ने दी सफाई; की ये अपील

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai: डेविड धवन की आगामी फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ रिलीज से पहले विवादों में फंस गई है. अब फिल्म के रीमेक बताने की चर्चाओं पर खुद मेकर्स ने प्रतिक्रिया दी है. जानिए क्या कहा…

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 16, 2026, 10:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बीवी नंबर-1 का रीमेक है वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है? चर्चाओं पर मेकर्स ने दी सफाई; की ये अपील

बॉलीवुड में कई बार फिल्मों की कहानी, गाने या कॉपीराइट को लेकर निर्माता कंपनियों के बीच टकराव देखने को मिलता है. इन दिनों अभिनेता वरुण धवन की आने वाली फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' भी चर्चा में बनी हुई है. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं. इसी बीच फिल्म बनाने वाली कंपनी टिप्स इंडस्ट्रीज ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इन चर्चाओं पर अपनी सफाई दी है. कंपनी ने कहा है कि यह फिल्म पूरी तरह नई और ओरिजिनल कहानी पर आधारित है और इसका किसी दूसरी फिल्म से कोई संबंध नहीं है.

 Tips ने जारी किया बयान

शनिवार सुबह टिप्स इंडस्ट्रीज की तरफ से इंस्टाग्राम पर एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया. इस नोटिस में कहा गया, ''कंपनी को यह जानकारी मिली है कि फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर फिल्म व्यापार से जुड़े लोगों और आम जनता के बीच कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं. निर्माता रमेश तौरानी, निर्देशक डेविड धवन और फिल्म की पूरी टीम यह स्पष्ट करना चाहती है कि फिल्म की कहानी और स्क्रीनप्ले पूरी तरह नए हैं. यह किसी दूसरी फिल्म की नकल नहीं है और इसका किसी अन्य प्रोजेक्ट से कोई मेल नहीं है.''

कंपनी ने अपने बयान में कहा, ''फिल्म को बनाने में पूरी टीम ने दिल से मेहनत की है. यह एक मनोरंजन से भरपूर पारिवारिक फिल्म है, जिसे दर्शकों के लिए खास तरीके से तैयार किया गया है. लोगों से अपील है कि 5 जून को सिनेमाघरों में फिल्म देखने जरूर जाएं. पूरी टीम दर्शकों का स्वागत करने के लिए उत्साहित है और हमें उम्मीद है कि लोगों को फिल्म पसंद आएगी.''

Add Zee News as a Preferred Source

'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर चर्चा

यह पब्लिक नोटिस ऐसे समय में आया है, जब टिप्स म्यूजिक लिमिटेड और पूजा एंटरटेनमेंट के बीच कानूनी विवाद भी चर्चा में बना हुआ है. दरअसल, निर्माता वाशु भगनानी की कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट ने बिहार की एक अदालत में मामला दर्ज कराया है. कंपनी का आरोप है कि उनकी फिल्मों, गानों और दूसरे कॉपीराइट वाले कंटेंट का इस्तेमाल बिना अनुमति के किया जा रहा है. इस कंटेंट का व्यावसायिक फायदा उठाया जा रहा है.

इन आरोपों के बाद टिप्स म्यूजिक लिमिटेड ने भी अपनी तरफ से बयान जारी किया. कंपनी ने कहा, ''हमें बिहार के कटिहार स्थित सिविल जज की अदालत में दायर इस मामले की जानकारी मिल चुकी है. अदालत के आदेश की आधिकारिक कॉपी का अभी इंतजार किया जा रहा है. हम बताना चाहते हैं कि जिन म्यूजिक राइट्स को लेकर विवाद हो रहा है, उनके कानूनी अधिकार पूरी तरह कंपनी के पास हैं.''

टिप्स ने दावा किया कि दोनों पक्षों के बीच पहले से वैध और कानूनी समझौते मौजूद हैं. वह करीब 30 साल से इन अधिकारों का पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत इस्तेमाल कर रही है. इसलिए उन पर लगाए जा रहे आरोप गलत हैं. यह छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Actor Varun Dhawan

Trending news

अब बंगाल की 7 सड़कों पर होगा गडकरी का कंट्रोल, सुवेंदु सरकार का बड़ा फैसला
west bengal news in hindi
अब बंगाल की 7 सड़कों पर होगा गडकरी का कंट्रोल, सुवेंदु सरकार का बड़ा फैसला
अब हिंदू समुदाय को भोजशाला में आने-जाने और पूजा की पूरी छूट, ASI का आदेश
bhojshala case
अब हिंदू समुदाय को भोजशाला में आने-जाने और पूजा की पूरी छूट, ASI का आदेश
उत्तर में तपेगा आसमान, दक्षिण में बरसेंगे बादल; आखिर क्या है अल-नीनो इफेक्ट?
Weather
उत्तर में तपेगा आसमान, दक्षिण में बरसेंगे बादल; आखिर क्या है अल-नीनो इफेक्ट?
सही वोट कटने नहीं देंगे,फर्जी वोट बनने नहीं देंगे... SIR से पहले भगवंत मान ने चेताया
Bhagwant Singh Mann
सही वोट कटने नहीं देंगे,फर्जी वोट बनने नहीं देंगे... SIR से पहले भगवंत मान ने चेताया
भारत का वो राज्य जो पूरे देश को खिलाता है नमक, इस जगह को कहते हैं सॉल्ट कैपिटल
India popular dish
भारत का वो राज्य जो पूरे देश को खिलाता है नमक, इस जगह को कहते हैं सॉल्ट कैपिटल
पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना मरीज़ों के लिए बनी सहारा,40 साल के मरीजों को भी राहत
Punjab CM
पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना मरीज़ों के लिए बनी सहारा,40 साल के मरीजों को भी राहत
'या तो धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत हटाएं या खुद जवाबदेही लीजिए', सरकार पर बरसे राहुल
neet paper leak
'या तो धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत हटाएं या खुद जवाबदेही लीजिए', सरकार पर बरसे राहुल
तीसरा बच्चा पैदा करने पर 30 हजार, चौथे पर 40 हजार;आबादी बढ़ाने को आंध्र सरकार का ऑफर
andhra pradesh population
तीसरा बच्चा पैदा करने पर 30 हजार, चौथे पर 40 हजार;आबादी बढ़ाने को आंध्र सरकार का ऑफर
सिर्फ स्वाद नहीं, अपने अंदर सदियों का इतिहास समेटे हुए है 'लौंगलता'
Lounglata
सिर्फ स्वाद नहीं, अपने अंदर सदियों का इतिहास समेटे हुए है 'लौंगलता'
कुछ युवा कॉकरोच की तरह... CJI ने टिप्पणी पर दी सफाई! मैंने युवाओं की नहीं की आलोचना
Chief Justice of India
कुछ युवा कॉकरोच की तरह... CJI ने टिप्पणी पर दी सफाई! मैंने युवाओं की नहीं की आलोचना