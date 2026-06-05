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Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Review: दो लड़कियों के इश्क में फंसे वरुण धवन, फुल ऑन एंटरटेनिंग है मूवी

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Review: 90 के दशक के मशहूर डायरेक्टर डेविड धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' थिएटर में रिलीज हो चुकी है. यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें तीन बड़े स्टार्स हैं. अगर आप इसे देखने का प्लान बना रहे हैं, तो एक बार इसका रिव्यू जरूर पढ़ लें.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Jun 05, 2026, 01:02 PM IST
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Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Review: दो लड़कियों के इश्क में फंसे वरुण धवन, फुल ऑन एंटरटेनिंग है मूवी

फिल्म - है जवानी तो इश्क होना है
स्टार कास्ट - वरुण धवन, पूजा हेगड़े, मृणाल ठाकुर
डायरेक्टर - डेविड धवन
प्रोड्यूसर - रमेश तौरानी
रेटिंग - 3

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Review: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ज्यादातर कॉमेडी और रोमांस से लबालब फिल्में ही करते हैं. ऐसे में उनकी एक और फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' रिलीज हो गई है. इस बार वरुण इस मूवी में एक नहीं, बल्कि दो हसीनाओं संग रोमांस करते नजर आ रहे हैं. तो चलिए आपको बताते हैं कि यह मूवी कैसी है.

क्या है कहानी?

फिल्म की कहानी जसविंदर आहूजा (वरुण धवन) और उनकी पत्नी बानी (मृणाल ठाकुर) की है. दोनों शादी के पांच साल बाद अलग हो रहे हैं, क्योंकि जसविंदर को बच्चा चाहिए, लेकिन बानी बच्चे के लिए तैयार नहीं है. दोनों अलग हो जाते हैं और फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है. फिल्म में सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जोरदार कॉमेडी और तेज-तर्रार मस्ती के बीच फिल्म की मेन स्पिरिट मजबूत बनी रहती है.

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जसविंदर की मुलाकात प्रीत (पूजा हेगड़े) से होती है और दोनों के बीच प्यार हो जाता है. जसविंदर और प्रीत का प्यार परवान चढ़ता है और प्रीत प्रेग्नेंट हो जाती है. कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब बानी जसविंदर की लाइफ में दोबारा लौट आती है और लौटकर वह जसविंदर को बताती है कि वह भी जसविंदर के बच्चे की मां बनने वाली है. फिल्म में हर सीन अगले सीन से इतनी आसानी से जुड़ जाता है कि दर्शकों को स्क्रीन से नजरें हटाने का एक पल भी नहीं मिलता. अब आगे कहानी में क्या होगा, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी.

फुल ऑन कॉमेडी टच

फिल्म को डेविड धवन ने डायरेक्ट किया है और उनका डायरेक्शन कमाल का है. फिल्म का सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ की अपेक्षा ज्यादा बढ़िया है. इसमें कई सारे फनी सीन्स हैं, जिन्हें देखकर आपको जरूर हंसी आएगी. फिल्म के वन-लाइनर्स भी कमाल के हैं.

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एक्टिंग

फिल्म में एक्टिंग की बात करें तो यह फिल्म एनर्जी और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से भरपूर है. हर एक्टर ने अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है. वरुण धवन यहां स्क्रीन पर एक अलग ही लेवल का करिश्मा लाते हैं. जैसे ही वह स्क्रीन पर आते हैं, पूरे थिएटर का एनर्जी लेवल एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाता है. उनके शानदार चेहरे के एक्सप्रेशन, बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी और सिचुएशन के हिसाब से कॉमिक टाइमिंग साफ नजर आती है.

पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर ने भी बेहतरीन अभिनय किया है. मनीष पॉल ने भी इस फिल्म में वन-लाइनर्स और पंचलाइनर्स से हर किसी का दिल जीता है. उनकी हर एंट्री पर लोगों को हंसी जरूर आती है. इसके अलावा मूवी में मौनी रॉय, जिमी शेरगिल, जॉनी लीवर, चंकी पांडे, राजेश कुमार और राजपाल यादव भी हैं. उनका काम भी अच्छा है.

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म्यूजिक

फिल्म में म्यूजिक का अहम हिस्सा है, जो कहानी की रफ्तार को बनाए रखता है. तनिष्क बागची और व्हाइट नॉइस कलेक्टिव के कंपोजर्स की पूरी टीम ने एक वाइब्रेंट साउंडट्रैक तैयार किया है, जो दर्शकों को थिएटर में थिरकने पर मजबूर कर देता है. फिल्म के सभी गानों को थिएटर में बैठे लोग काफी एंजॉय करते हैं.

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कॉमेडी और रोमांस से भरपूर फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' दर्शकों को दो घंटे तक हल्का-फुल्का मनोरंजन देने में सफल रहती है. ऐसे में आप इस फिल्म को एक बार जरूर देख सकते हैं.

देख लें फिल्म का ट्रेलर

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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About the Author
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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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