इश्क, कन्फ्यूजन और कॉमेडी का तड़का! ‘है जवानी तो इश्क होना है’ का मजेदार ट्रेलर रिलीज

वरुण धवन स्टारर फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें हीरो दो हीरोइनों के साथ रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं.
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बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन अपनी परफेक्ट कॉमेडी और फिल्मों में रोमांस के लिए जाने जाते हैं. उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ के ट्रेलर के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब ये इंतजार खत्म हो गया है. क्योंकि मेकर्स ने फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज कर दिया है. इस वीडियो में वरुण धवन एक्ट्रेस पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर के साथ रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें से एक से बढ़कर एक ट्विस्ट देखने को मिलेंगे.
फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ में वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर के साथ-साथ राकेश बेदी और जिमी शेरगिल अपनी परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग से फैंस को हंसाते हुए नजर आएंगे. डेविड और वरुण धवन की ये साथ में चौथी फिल्म है, जिसमें न सिर्फ कॉमेडी और रोमांस का तड़का लगेगा, बल्कि एक दमदार कहानी भी देखने को मिलेगी.
फिल्म में वरुण के साथ दिखे कॉमेडी के महारथी
बॉलीवुड के जाने-माने निर्देशक डेविड धवन एक बार फिर अपनी नई फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ से ऑडियंस को हंसी और मनोरंजन का बड़ा डोज देने के लिए तैयार हैं. इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच पहले से ही काफी एक्साइटमेंट देखी जा रही है और अब इसके ट्रेलर और गानों ने लोगों की एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया है. इस फिल्म में वरुण धवन के साथ पूजा हेगड़े, मृणाल ठाकुर, जिमी शेरगिल, चंकी पांडे, मौनी रॉय, राजेश कुमार और अली अजगर भी मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे. ये सभी कलाकार अपनी बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स से इसकी कहानी को और भी ज्यादा मजबूत बना देंगे.
डेविड धवन की 46वीं फिल्म है
डेविड धवन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि ये उनके करियर की 46वीं फिल्म है और इतने सालों बाद भी लोगों का मनोरंजन करना उन्हें सबसे ज्यादा खुशी देता है. उन्होंने बताया कि इस फिल्म में वो सभी चीजें मौजूद हैं जो एक परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर में होनी चाहिए। यानी कॉमेडी, प्यार, मजेदार उलझनें, शानदार म्यूजिक और कुछ इमोशनल पल भी देखने को मिलेंगे. डेविड धवन का मानना है कि लोग ऐसी फिल्मों को हमेशा पसंद करते हैं जो पूरे परिवार के साथ बैठकर देखी जा सकें और यही कोशिश इस फिल्म में भी की गई है
फुल पैसा वसूल फिल्म
फिल्म के निर्माता रमेश तौरानी ने भी इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि उनका मकसद ऐसी फिल्म बनाना था जो दर्शकों को पूरी तरह एंटरटेन करे. रोमांस, मस्ती, संगीत और हंसी से भरपूर इस फिल्म को हर उम्र के लोग पसंद कर सकें, इसी सोच के साथ इसे तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि फैंस को फिल्म की एनर्जी और मजेदार माहौल काफी पसंद आने वाला है.
फिल्म के सुपरहिट गानें
फिल्म का म्यूजिक भी रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इसका गाना ‘WOW’ एक जबरदस्त डांस नंबर के तौर पर लोगों की प्लेलिस्ट में जगह बना रहा है. वहीं ‘Tera Ho Jaun’ रोमांटिक अंदाज में दर्शकों को पसंद आ रहा है. इसके अलावा ‘Vyah Karwado Ji’ को शादी-ब्याह के सीजन का नया फेवरेट गाना माना जा रहा है. सोशल मीडिया पर भी इन गानों पर लोग रील्स और वीडियो बना रहे हैं.
आपको बता दें ‘है जवानी तो इश्क होना है’ 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, और फैंस बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं.
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