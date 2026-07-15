'हैवानियत अब नहीं रुकेगी', फिल्म 'हैवान' का फर्स्ट लुक आउट; खूंखार दिखे अक्षय कुमार-सैफ अली खान

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म हैवान की रिलीज डेट से मेकर्स ने पर्दा उठा दिया है. अक्षय कुमार ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बेहद दिलचस्प और दमदार पोस्ट शेयर करके इस बात की ऑफिशियल ऐलान किया है.
मच-अवेटेड फिल्म 'हैवान' इसी साल 11 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है. अक्षय की पोस्ट देखकर सोशल मीडिया पर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं.
फिल्म ‘हैवान’ का पोस्टर अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इस पोस्टर में उनका लुक काफी खूंखार नजर आ रहे हैं. वहीं, सैफ अली खान भी काफी अलग नजर आ रहे हैं. पोस्टर के साथ लिखा है, ‘एक को सबकुछ दिखता है, एक से कुछ मिस नहीं होता है. हैवानियत अब नहीं रुकेगी.’ आगे लिखा है, ‘फिल्म ‘हैवान’ 11 सितंबर को सिनेमाघरों में आ रही है.’
फिल्म के पोस्टर को देखकर ही लग रहा है कि इसमें दोनों एक्टर्स के किरदार दर्शकों को हैरान करेंगे. कुछ महीने पहले एक इवेंट में अक्षय कुमार ने बताया था कि फिल्म ‘हैवान’ में वह नेगेटिव रोल करने वाले हैं. अक्षय कुमार ने कहा था, ‘मुझे एक नेगेटिव रोल निभाने का मन था, इसलिए मैं ‘हैवान’ कर रहा हूं. ज्यादातर मैं फिल्म में हीरो के रोल ही निभाता हूं.’
अक्षय कुमार ने फिल्म की कहानी को लेकर भी हिंट दिया था. उन्होंने कहा था, ‘मैं सोच रहा था कि मुझे यह रोल करना चाहिए या नहीं. इस फिल्म में अंत में मैं हार जाता हूं. हैवान हार जाता है.’ वहीं सैफ अली खान के रोल को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. इस फिल्म को ‘हेरा फेरी’ फेम निर्देशक प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं.
अक्षय कुमार और सैफ अली खान की आगामी फिल्म 'हैवान' 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है. 'हैवान' एक दमदार थ्रिलर फिल्म है, जिसमें अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आएगी. अक्षय और सैफ की जोड़ी ने 90 के दशक में 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' और 'ये दिल्लगी' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में साथ देखा गया है.
अब सालों बाद इन दोनों सुपरस्टार्स को एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक साथ देखना फैंस के लिए किसी बड़े ट्रीट से कम नहीं है. फिल्म में श्रिया पिलगांवकर और सैयामी खेर भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगी. केवीएन प्रोडक्शन और थेस्पियन फिल्म्स प्रोडक्शन की फिल्म 'हैवान' को वेंकट के. नारायण और शैलजा देसाई फेन ने प्रोड्यूस किया है.