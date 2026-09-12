अक्षय-सैफ की Haiwaan का शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: कैसा रहा कमाई का पहला दिन; क्या 18 साल बाद चल पाया वो सालों पुराना जादू?

बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर प्रियदर्शन की नई थ्रिलर फिल्म ‘हैवान’ को लेकर दर्शकों के बीच पिछले एक साल से काफी जबरदस्त बज हुआ था. सिनेमा प्रेमी इस बात को लेकर काफी एक्साइटेड थे कि सालों बाद अक्षय कुमार और सैफ अली खान एक बार फिर साथ नजर आने वाले हैं. दोनों कलाकारों को एक बार फिर एक्शन और सस्पेंस से भरे अंदाज में देखने की बेताबी हर तरफ साफ दिख रही थी. सोशल मीडिया से लेकर फिल्मी गलियारों तक हर कोई इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा था. अब जब ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है तो, हर किसी की निगाहें इसके कलेक्शन पर टिकी है.
ये फिल्म प्रियदर्शन की ही ब्लॉकबस्टर मलयालम फिल्म ‘ओप्पम’ की हिंदी रीमेक है. साल 2016 में उस फिल्म में सुपरस्टार मोहनलाल लीड रोल में नजर आए थे और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी. पूरे 10 साल बाद प्रियदर्शन ने अपनी उसी हिट कहानी को नए कलेवर के साथ हिंदी दर्शकों के सामने पेश किया. फिल्म की कहानी एक ब्लाइंड आर्टिस्ट के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक मासूम बच्ची की जान बचाने के लिए खतरनाक साइको किलर से भिड़ जाता है. इसमें अंधे शख्स का किरदार सैफ अली खान ने निभाया है, जबकि साइको किलर के किरदार में अक्षय कुमार खौफनाक अंदाज में देखने को मिला.
रिलीज से पहले इस फिल्म को लेकर काफी उम्मीदें बांधी जा रही थीं और ट्रेड जानकारों का मानना था कि ये बड़ी हिट साबित होगी. हालांकि, सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला. अगर कमाई की बात करें तो बॉक्स ऑफिस ट्रैकर वेबसाइट सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, ‘हैवान’ ने रिलीज के पहले दिन बेहद सुस्त बिजनेस किया. रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर महज 3 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जबकि ग्रॉस कलेक्शन लगभग 4.60 करोड़ रुपये रहा. देशभर में इस फिल्म के करीब 7,224 शोज रिलीज हुए थे.
सैकनिल्क के डेटा के मुताबिक, इस मामूली कमाई के चलते ‘हैवान’ पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस की रेस में बुरी तरह पिछड़ती नजर आ रही है. सिनेमाघरों में पहले से मजबूती से जमी ‘हनुमान अंश’ और ‘मिर्जापुर: द मूवी’ को पछाड़ना इसके लिए नामुमकिन साबित हुआ. जहां ‘हैवान’ शुरुआती दिन में ही हांफती दिखी, वहीं ‘हनुमान अंश’ ने अपनी रिलीज के 36वें दिन भी शानदार पकड़ बनाए रखते हुए 10.50 करोड़ रुपये का जबरदस्त कारोबार कर डाला. दूसरी तरफ ‘मिर्जापुर: द मूवी’ भी टिकट खिड़की पर मजबूती से डटी हुई है और उसने भी लगभग 9 करोड़ रुपये की बढ़िया कमाई दर्ज की है.
ओपनिंग डे के आंकड़े सामने आने के बाद फिल्म के निर्माताओं और डिस्ट्रीब्यूटर्स की चिंताएं साफ तौर पर बढ़ गई हैं. अब सारा दारोमदार आने वाले शनिवार और रविवार के कारोबार पर आकर टिक गया है. फिल्म क्रिटिक्स का मानना है कि अगर वीकेंड में ऑडियंस की गिनती में बड़ा उछाल नहीं आया, तो आगे का सफर और भी मुश्किल भरा हो जाएगा. हालांकि, शाम और रात के शोज के पूरे आंकड़े आने के बाद कलेक्शन में थोड़ा बहुत सुधार होने की संभावना जरूर जताई जा रही है. अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये सस्पेंस थ्रिलर आम लोगों की माउथ पब्लिसिटी के दम पर वापसी कर पाएगी?
कहानी में अक्षय कुमार और सैफ अली खान के टकराव के अलावा कई बेहतरीन कलाकारों की मौजूदगी भी देखने को मिलती है. फिल्म में बोमन ईरानी, श्रिया पिलगांवकर, सयामी खेर, राजपाल यादव और शरीब हाशमी ने भी बहुत ही अहम और सीरियस किरदारों में नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही फिल्म में दिवंगत मशहूर अभिनेता असरानी का काम भी लोगों को इमोशनली जोड़ता है. कलाकारों के दमदार अभिनय के बावजूद फिल्म की धीमी शुरुआत ने सबको हैरान कर दिया है. अब ये वक्त ही बताएगा कि क्या ये मल्टीस्टारर थ्रिलर ऑडियंस को थिएटर्स तक खींचकर अपनी नैया पार लगा पाती है या नहीं.