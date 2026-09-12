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अक्षय-सैफ की Haiwaan का शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: कैसा रहा कमाई का पहला दिन; क्या 18 साल बाद चल पाया वो सालों पुराना जादू?

Haiwaan Opening Day Collection: अक्षय कुमार और सैफ अली खान की मच-अवेइटेड फिल्म ‘हैवान’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. प्रियदर्शन की ये सस्पेंस थ्रिलर मलयालम हिट ‘ओप्पम’ की हिंदी रीमेक है. बड़े स्टार्स और भारी बजट में बनी इस फिल्म ने पहले दिन चौंकाने वाला कलेक्शन किया. चलिए बताते हैं फिल्म ने पहले दिन कितनी कमाई की.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 12, 2026, 06:34 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 06:38 AM IST
अक्षय-सैफ की Haiwaan का शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: कैसा रहा कमाई का पहला दिन; क्या 18 साल बाद चल पाया वो सालों पुराना जादू?
Image Credit: ‘हैवान’ को बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रहा पहला दिन (स्क्रीनग्रैब AI)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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