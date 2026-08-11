अक्षय कुमार-सैफ अली खान की 'हैवान' का इंतजार खत्म, कल आएगा टीजर; खतरनाक पोस्टर्स ने बढ़ाया सस्पेंस!

Haiwaan Teaser Release Date Confirmed: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार और सैफ अली खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'हैवान' का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. अब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज के लिए बिल्कुल तैयार है. हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने सोशल मीडिया के जरिए टीजर की रिलीज डेट का ऐलान किया है. इसी के साथ अक्षय कुमार और सैफ अली खान के लुक की भी तस्वीरें शेयर की हैं. पोस्टर काफी डार्क और गंभीर विज़ुअल वाला नजर आ रहा है, जिसमें दोनों एक्टर धुंधले बैकग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं और उनके चेहरे आंशिक रूप से छिपे हुए हैं. लाल रंग में 'हैवान' टाइटल प्रमुखता से दिखाई देता है, जो थ्रिलर के डरावने माहौल को और बढ़ाता है.
दरअसल, इन पोस्टर्स को अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'बदला ही मेरी वजह है, हर सेंस उसका हथियार है. आप किसकी तरफ हो? हीरो हो या हैवान? हैवान का टीजर कल आएगा.' 'हैवान' एक दमदार थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है. फिल्म का निर्माण कार्य केवीएन प्रोडक्शंस और द स्पियन फिल्म्स साथ मिलकर कर रहे हैं. वहीं, वेंकेट के. नारायण और शैलजा देसाई इसे मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं.
अक्षय कुमार और सैफ अली खान के फैंस का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है. फिल्म के पहले लुक के बाद अब मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर इसके टीजर की रिलीज डेट की घोषणा कर दी है. 'हैवान' का टीजर कल, 12 अगस्त को रिलीज किया जाएगा, जो दर्शकों को इस रहस्यमयी थ्रिलर की दुनिया की एक झलक देगा. इस खबर के साथ ही फिल्म के दो नए पोस्टर्स भी शेयर किए गए हैं.
फिल्म में सैफ अली खान एक बेहद दिलचस्प और सहानुभूतिपूर्ण किरदार निभा रहे हैं. सैफ अली खान के अनुसार, वह फिल्म में एक 'ब्लाइंड समुराई' का भारतीय संस्करण खेल रहे हैं, जो दिव्यांग होने के बावजूद चीजों को महसूस करने, लड़ने और रक्षा करने में सक्षम है. उन्होंने बताया कि प्रियदर्शन के साथ काम करना उनके लिए एक नया और शानदार अनुभव रहा है.
'हैवान' के जरिए अक्षय कुमार और सैफ अली खान साल 2008 की फिल्म 'टशन' के बाद पहली बार बड़े पर्दे पर एक साथ वापसी कर रहे हैं. इस सस्पेंस थ्रिलर में बोमन ईरानी, सैयामी खेर और श्रिया पिलगांवकर भी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे. यह फिल्म 11 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.