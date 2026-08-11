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अक्षय कुमार-सैफ अली खान की 'हैवान' का इंतजार खत्म, कल आएगा टीजर; खतरनाक पोस्टर्स ने बढ़ाया सस्पेंस!

Haiwaan Teaser Release Date Confirmed: अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म 'हैवान' का टीजर कल रिलीज किया जाएगा. प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस सस्पेंस थ्रिलर के नए पोस्टर्स ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. आइए फिल्म के पोस्टर्स पर नजर डालते हैं-

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 11, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 07:36 PM IST
अक्षय कुमार-सैफ अली खान की 'हैवान' का इंतजार खत्म, कल आएगा टीजर; खतरनाक पोस्टर्स ने बढ़ाया सस्पेंस!

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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