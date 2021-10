Halloween के लिए भुतहा अंदाज में तैयार हुए इस बॉलीवुड कपल को पहचान पाए आप?

नई दिल्ली: हैलोवीन (Halloween) के मौके पर सभी सितारे अपने-अपने अंदाज में पार्टी मना रहे हैं. हाल ही में बॉलीवुड के एक कपल की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब छा रही हैं. इन फोटोज में उन्हें पहली नजर में पहचानना काफी मुश्किल हो रहा है.

हैलोवीन का त्योहार

हैलोवीन (Halloween) पूरी दुनिया में आज यानी 31 अक्टूबर (31 October 2021) को मनाया जा रहा है. ये त्यौहार पश्चिमी देशों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. हैलोवीन अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोपियन देशों में मनाया जाता है. इसे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए मनाया जाता है. इस मौके पर लोग ऐसे कपड़े और मेकअप करते हैं जिससे वो डरावने लगें. हैलोवीन (Happy Halloween) को Hallows Eve, All Saints Eve, All Hallow Evening, All halloween भी कहा जाता है. वहीं जब कोई त्यौहार हो तो हमारा बॉलीवुड कैसे पीछे रह सकता है. इस त्यौहार को बॉलीवुड के सेलेब्स भी बड़े धूमधाम से मना रहे हैं.

सोहा और कुणाल का अलग अवतार

हैलोवीन (Halloween) के इस खास मौके पर बॉलीवुड अभनेत्री सोहा अली खान (Soha Ali Khan) और कुणाल खेमू (Kunal Khemu) अपने पुरे परिवार औरर बच्चों के साथ मनाया. उन्होंने एक पार्टी राखी थी जिसमें सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे तैमूर भी नजर आए हैं. पार्टी में सभी ने भूतों जैसे अवतार किया है. किसी ने सफेद कपडे पहन मुंह पर डरवाना बनाया है तो किसी ने चेहरे को डरावनी शकल दी है. सभी ने इस त्यौहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाया. इसी पार्टी की कुछ फोटो सोहा अली खान (Soha Ali Khan) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है.

कमाल का कैप्शन

सोहा अली खान (Soha Ali Khan) द्वारा शेयर की गई इन फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'डरो, बहुत डरो, हैलोवीन 2021'. ये फोटो देख उनके फैन्स और बाकि के सेलेब्स को काफी पसंद आ रही है. सबा पटौदी ने कमेंट करते हुए लिखा है 'मनमोहक, शायद ही डरावना..जब बहुत प्यारा हो', तो उनके एक फैन ने लिखा है 'सोहा, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं'.

