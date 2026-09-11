पाकिस्तानी रैप 'Pablo' से हानिया आमिर का धमाकेदार डेब्यू, आखिर में राखी सावंत ने अपनी आवाज से मचाया गदर!

Hania Aamir Rap Debut: पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर ने अपनी पब्लिक इमेज को लेकर होने वाली आलोचनाओं को संगीत का रूप देते हुए अपना पहला रैप गाना 'पाब्लो' रिलीज कर दिया है. लगभग दो मिनट का यह पंजाबी हिप-हॉप ट्रैक खुद हानिया द्वारा लिखा और कंपोज किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने लुक्स, पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल और पसंद पर सवाल उठाने वाले लोगों पर सीधा निशाना साधा है. हालांकि, इस गाने के अंत में भारतीय ड्रामा क्वीन राखी सावंत के साथ उनका सरप्राइज कोलैबोरेशन हर किसी के लिए एक बड़ा सरप्राइज साबित हुआ है.
गाने में लगभग 1:40 मिनट के मोड़ पर राखी सावंत की आवाज सुनाई देती है, जो हानिया को अपना समर्थन देती नजर आती हैं. हालांकि, राखी इस म्यूजिक वीडियो में दिखाई नहीं देती हैं, केवल उनका वॉयस नोट इस ट्रैक में शामिल किया गया है. गाने में उनका यह संक्षिप्त अपीयरेंस इस समय इंटरनेट पर चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया है.
'पाब्लो' की शुरुआत पियानो की धुन से होती है, जिसके बाद हानिया ट्रोल्स पर निशाना साधते हुए रैप शुरू करती हैं. गाने में वे उन लोगों के विरोधाभास को उजागर करती हैं, जो उन्हें 'फेक' कहते हैं और पूछती हैं कि जब वे उनकी परवाह नहीं करते, तो उनकी हर गतिविधि को फॉलो क्यों करते हैं? गाने की एक लाइन है- 'अस्सी हसदे ते तुस्सी पीछे सड़दे-सड़दे, अस्सी chill अय ते रोज पंगा लै रे ने', जिसका अर्थ है कि जब वह अपनी जिंदगी का आनंद ले रही हैं, तब उनके आलोचक गलतियां ढूंढने और पंगे लेने में व्यस्त हैं. हानिया अपने 'पिंडी एटीट्यूड' और भारत में मिल रहे प्यार का भी जिक्र करती हैं. गाने का साफ संदेश है कि वह जैसी हैं, वैसी ही रहेंगी और आलोचकों को खुश करने के लिए खुद को नहीं बदलेंगी.
आलोचकों को जवाब देने के बाद गाने में अचानक राखी सावंत की आवाज आती है. राखी कहती हैं- 'हानिया मेरी जान, इतना टेंशन नहीं लेने का, समझ रही है.' इसके बाद वह हानिया की तारीफ करते हुए कहती हैं- 'तुम हूर हो, तुम्हारे चेहरे पे नूर है. तुम हो शेरनी.' राखी अपने संदेश का अंत करती हैं- 'जो डर गया, समझो मर गया.' गाने के एंड क्रेडिट्स में राखी सावंत को स्पेशल थैंक्स भी दिया गया है. इसके अलावा, राखी ने खुद इस गाने पर डांस करते हुए वीडियो शेयर किया है और मार्केटिंग टीम ने भी इंस्टाग्राम पर उनके साथ प्रमोशन किया है.
हानिया और राखी के इस अचानक हुए कोलैबोरेशन ने सोशल मीडिया पर फैंस को हैरान कर दिया है. कई फैंस ने स्वीकार किया कि उन्होंने 2026 में कभी इस जोड़ी की उम्मीद नहीं की थी. एक यूजर ने लिखा, 'राखी सावंत और हानिया आमिर का कोलैब मेरी 2026 बिंगो लिस्ट में नहीं था.' वहीं दूसरे ने लिखा, 'अचानक हुआ यह कोलैब सच में बहुत अच्छा लग रहा है.' एक अन्य फैन ने कहा कि राखी ने वही कहा, जो कई भारतीय फैंस हानिया से कहना चाहते थे.
यह पहली बार नहीं है, जब दोनों के बीच कोई कनेक्शन देखा गया हो. साल 2025 में, राखी सावंत ने पाकिस्तान की मशहूर कलाकारों हानिया आमिर, नर्गिस और दीदार को एक साथ डांस बैटल की चुनौती देकर सुर्खियां बटोरी थीं. जब वह क्लिप वायरल हुई थी, तब हानिया ने राखी के कमेंट्स पर एक मजेदार इंस्टाग्राम रील बनाकर लिप-सिंक किया था और कैप्शन में लिखा था- 'राखी जी एन आइकॉन.'