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पाकिस्तानी रैप 'Pablo' से हानिया आमिर का धमाकेदार डेब्यू, आखिर में राखी सावंत ने अपनी आवाज से मचाया गदर!

Hania Aamir Rap Debut: पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर ने अपने पहले रैप सॉन्ग 'पाब्लो' से ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है. इस गाने में भारतीय ड्रामा क्वीन राखी सावंत के सरप्राइज वॉयस नोट ने फैंस को हैरान कर दिया है. जानिए क्या है पूरा मामला.

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 11, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 04:05 PM IST
पाकिस्तानी रैप 'Pablo' से हानिया आमिर का धमाकेदार डेब्यू, आखिर में राखी सावंत ने अपनी आवाज से मचाया गदर!

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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