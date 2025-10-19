तलाक की खबरों के बीच हसीना ने बदला सरनेम, 2 साल पहले हुई थी शादी, हटाई वेडिंग PICS, अपनी मां के साथ रह रहीं एक्ट्रेस

Hansika Motwani Divorce Rumours: टीवी इंडस्ट्री से लेकर साउथ सिनेमा तक अपनी जबरदस्त पहचान बनाने वाली खूबसूरत हसीना हंसिका मोटवानी इन दिनों अपने तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. हैरान करने वाली बात ये है कि इन खबरों के बीच एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपने सरनेम में छोटे से बदलाव किया है. उन्होंने हाल ही में अपने नाम की स्पेलिंग बदल दी है. अब वे खुद को ‘Hansika Motwanni’ लिख रही हैं. उनके ऐसा करते ही फैंस की चिंता भी बढ़ गई है.

लोगों का मानना है कि ये बदलाव न्यूमरोलॉजी या फिर किसी पर्सनल वजह से किया गया है. ‘देशमुदुरु’, ‘कोई मिल गया’ और ‘महा’ जैसी हिट फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी ने अभी तक इस बदलाव की वजह खुद नहीं बताई है. लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं कि फिल्मी दुनिया में नाम की स्पेलिंग बदलना किसी लक और एनर्जी से जुड़ी मान्यता के चलते आम बात है. कई सितारे अपनी जिंदगी या करियर में पॉजिटिविटी के लिए ये बदलाव करते हैं.

क्यों किया हंसिका ने नाम में बदलाव?

ऐसे में हंसिका के फैंस का ये मानना है कि शायद उन्होंने भी कुछ ऐसा ही सोचकर ये कदम उठाया हो. जो सच है, क्योंकि एक्ट्रेस ने खुद अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए ये अपडेट शेयर किया और ये जानकारी दी कि उन्होंने अपने नमा की स्पेलिंग में कुछ बदलाव किया. इसके साथ ही वे उन बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के कलाकारों की लिस्ट में शामिल हो गई हैं, जिन्होंने अपने नाम में बदलाव किया. कई स्टार्स का मानना है कि ऐसा करने से उनके करियर में अच्छी किस्मत और पॉजिटिविटी आती है.

हंसिका मोटवानी के करियर की शुरुआत

हालांकि, हंसिका ने अब तक इस बदलाव पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, जिससे फैंस की जिज्ञासा और बढ़ गई है. हंसिका ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट टीवी शो ‘शाका लाका बूम बूम’ से की थी. इसके बाद वे ऋतिक रोशन की फिल्म ‘कोई मिल गया’ में नजर आईं. साल 2007 में उन्होंने अल्लू अर्जुन की फिल्म ‘देशमुदुरु’ से साउथ फिल्मों में कदम रखा और जल्द ही तमिल और तेलुगु सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस में शामिल हो गईं. उनकी मेहनत और टैलेंट ने उन्हें सक्ससे दिलाई.

शादी को हो चुके हैं दो साल

हंसिका ने दिसंबर 2022 में बिजनेसमैन सोहेल खतूरिया से शादी की थी. ये शादी जयपुर के मुंडोटा फोर्ट में बड़े धूमधाम से हुई थी. इस ग्रैंड शादी को ‘लव, शादी, ड्रामा’ नाम की जियोहॉटस्टार डॉक्यूसरीज में भी दिखाया गया था, जिससे फैंस को उनकी जिंदगी की एक झलक देखने को मिली. पेरिस में एफिल टॉवर के सामने हुआ उनका प्रपोजल उस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. हाल ही में खबरें आई हैं कि हंसिका अब अपनी मां के साथ रह रही हैं, जबकि सोहेल अपने माता-पिता के घर शिफ्ट हो गए हैं.

बेस्ट फ्रेंड के पति से रचाई थी शादी

लोगों ने देखा कि हंसिका ने अपने इंस्टाग्राम से शादी की ज्यादातर तस्वीरें हटा दी हैं और जुलाई से कोई नई पोस्ट नहीं की है. वहीं, सोहेल ने भी अपना अकाउंट प्राइवेट कर लिया है. जब इस बारे में मीडिया ने दोनों से संपर्क किया, तो सोहेल ने कहा, ‘ये सच नहीं है’, जबकि हंसिका ने कोई जवाब नहीं दिया. फिलहाल दोनों ने अपनी शादी की स्थिति पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है. बता दें, सोहेल पहले हंसिका की बेस्ट फ्रेंड रिंकी बजाज के पति थे. दोनों ने 2016 में शादी की थी, लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया.