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'हनुमान अंश 2' में होगी विराट-अनुष्का की एंट्री? प्रोड्यूसर ने खोला राज, 3 पार्ट में आएगी नीम करोली बाबा की कहानी

Hanuman Ansh: नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' की सफलता के बीच निर्माता नम्रता सिंह ने इसके सीक्वल और ट्रिलॉजी की योजनाओं का खुलासा किया है. जानें कब आएगी अगली फिल्म और क्या होगी इसकी कहानी-

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 09, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 08:21 PM IST
'हनुमान अंश 2' में होगी विराट-अनुष्का की एंट्री? प्रोड्यूसर ने खोला राज, 3 पार्ट में आएगी नीम करोली बाबा की कहानी
Image Credit: हनुमान अंश की सफलता के बाद बड़ा ऐलान

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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