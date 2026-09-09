'हनुमान अंश 2' में होगी विराट-अनुष्का की एंट्री? प्रोड्यूसर ने खोला राज, 3 पार्ट में आएगी नीम करोली बाबा की कहानी

Hanuman Ansh: फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. हर दिन फिल्म नए-नए रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद अब इसके अगले पार्ट को लेकर दर्शकों के बीच काफी एक्साइटमेंट है. हाल ही में फिल्म की प्रोड्यूसर ने बताया कि हमेशा से फिल्म को तीन पार्ट्स में रिलीज करने का प्लान था. इसी के साथ उन्होंने कई खुलासे किए हैं.
दरअसल, हाल ही में बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में फिल्म निर्माता नम्रता सिंह ने इसके सीक्वल और कई अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर खुलकर चर्चा की. नम्रता सिंह ने बताया, 'हमने इसे शुरू से ही तीन भागों की सीरीज के रूप में सोचा था और सभी के सामने इसे एक ट्रिलॉजी (तीन फिल्मों की श्रृंखला) के रूप में ही पेश किया था.'
नम्रता सिंह ने तीनों भागों की कहानी की रूपरेखा शेयर करते हुए कहा, 'पहला भाग महाराज जी के शुरुआती वर्षों से लेकर कैंची धाम तक की यात्रा को दिखाता है. दूसरा भाग कैंची धाम पर केंद्रित होगा, जबकि तीसरा भाग उनकी अंतरराष्ट्रीय कहानी पर आधारित होगा.' उन्होंने यह भी साफ किया कि अभी दूसरे और तीसरे भाग की स्क्रिप्ट लिखी नहीं गई है. टीम को आगे की प्लानिंग के लिए कुछ महीनों का समय लगेगा. उन्होंने कहा, 'काम फिर से शुरू करने से पहले हमें एक ब्रेक की जरूरत है. पिछले 1½ साल से हमने कोई छुट्टी नहीं ली है. अब हम कम से कम 90 दिनों का ब्रेक लेंगे.'
निर्माता ने आगे खुलासा किया, 'हमें इस बात का पूरा कॉन्सेप्ट पता है कि दूसरा और तीसरा भाग कैसा दिखेगा. हमारे लेखक विशाल चतुर्वेदी बहुत तेज लिखते हैं. उन्होंने पहले भाग की स्क्रिप्ट एक महीने से भी कम समय में लिख दी थी. हमने फिल्म की शूटिंग केवल 22 दिनों में पूरी की, जिसमें से 2 दिन मुंबई में और बाकी शूटिंग चित्रकूट में हुई. चित्रकूट में शूट करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया.'
फिल्म 'हनुमान अंश' महान संत नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित है. भारत और दुनिया भर में उनके करोड़ों भक्त हैं, जिनमें जूलिया रॉबर्ट्स, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं. जब नम्रता से पूछा गया कि क्या ये हस्तियां दूसरे भाग में कैमियो करेंगी, तो उन्होंने जवाब दिया, 'मैंने उनमें से कुछ लोगों से संपर्क किया है और वे इस फिल्म के बारे में पहले से जानते थे.'
नम्रता ने बताया कि वे और लेखक विशाल दोनों महाराज जी के परम भक्त हैं. नम्रता पिछले 14 सालों से और विशाल 20 सालों से महाराज जी से जुड़े हुए हैं. उन्होंने कहा, 'हम अपने संतों पर फिल्में बनाकर उन्हें दुनिया के सामने ले जाना चाहते हैं. भारत में ऐसे हजारों भक्त हैं जिनके जीवन को उन्होंने छुआ है और वे बिना किसी संदेह के हमारी पहली प्राथमिकता हैं. कैंची धाम की कहानी भारतीय भक्तों के बारे में है. वहीं, तीसरी फिल्म इस बात पर केंद्रित होगी कि कैसे उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के जरिए स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी और जूलिया रॉबर्ट्स जैसे विदेशियों को प्रभावित कर भारत को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित किया.'