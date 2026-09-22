Add Zee Business As A Preferred Source
App

'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस पर भी तूफान: 46वें दिन फिल्मों को पछाड़ा, ₹352 करोड़ पार कलेक्शन

Hanuman Ansh Box Office Collection: 'हनुमान अंश' ने 46वें दिन कमाए ₹4 करोड़, दुनिया भर में ₹352.30 करोड़ का आंकड़ा पार. जानें नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित इस फिल्म का पूरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट-

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 22, 2026, 06:24 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 06:24 AM IST
'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस पर भी तूफान: 46वें दिन फिल्मों को पछाड़ा, ₹352 करोड़ पार कलेक्शन

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आज परिवर्तिनी एकादशी से बदलेंगे 5 राशियों के दिन! श्रीहरि की करवट से पटलेगा भाग्‍य
2
3
4
5