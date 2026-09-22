'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस पर भी तूफान: 46वें दिन फिल्मों को पछाड़ा, ₹352 करोड़ पार कलेक्शन

Hanuman Ansh Box Office Collection Day 46: सातवें हफ्ते के पहले सोमवार को फिल्म 'हनुमान अंश' की घरेलू नेट कमाई में गिरावट दर्ज की गई. फिल्म ने प्रदर्शन के 46वें दिन ₹4.00 करोड़ का बिजनेस किया. इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन अब ₹275.88 करोड़ तक पहुंच गया है. सोमवार को 7,629 शो से हुई यह कमाई रविवार के ₹13.75 करोड़ के मुकाबले 70.9 प्रतिशत की गिरावट दर्शाती है.
सोमवार की गिरावट से पहले फिल्म ने अपने 7वें वीकेंड पर शानदार प्रदर्शन किया था. शुक्रवार को फिल्म ने ₹5.00 करोड़ कमाए, जो शनिवार को बढ़कर ₹9.75 करोड़ और रविवार को ₹13.75 करोड़ तक पहुंचे. 46वें दिन सिनेमाघरों में 15.0% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई, जिसमें शाम के शो में सबसे ज्यादा 16.38% दर्शक उपस्थिति रही.
फिल्म का भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन ₹325.80 करोड़ हो चुका है. वहीं, ओवरसीज (विदेशी) बाजारों से 46वें दिन ₹0.50 करोड़ जोड़ने के बाद विदेशी ग्रॉस कलेक्शन ₹26.50 करोड़ हो गया है. घरेलू और ओवरसीज आंकड़ों को मिलाकर 'हनुमान अंश' का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन ₹352.30 करोड़ के पार पहुंच गया है. 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म को सिनेमाघरों में 46 दिन पूरे हो चुके हैं.
'हनुमान अंश' का हफ्ते की नई रिलीज फिल्मों को चुनौती देना कोई नई बात नहीं है. यह पिछले एक महीने से ऐसा कर रही है. पिछले हफ्ते ही इसने प्रियदर्शन की क्राइम थ्रिलर 'हैवान' (सैफ अली खान और अक्षय कुमार स्टारर) को अपने छठे हफ्ते में ₹80.25 करोड़ कमाकर पछाड़ दिया था, जो कि 'हैवान' के ओपनिंग वीक की ₹9.85 करोड़ की कमाई से आठ गुना से भी ज्यादा है.
फिल्म की कमाई का सफर बेहद दिलचस्प रहा है. पहले हफ्ते में महज ₹1.08 करोड़ और दूसरे हफ्ते में ₹40 लाख कमाने के बाद, तीसरे हफ्ते से फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल आया और इसने ₹10.40 करोड़ बटोरे. इसके बाद चौथे हफ्ते में ₹61.00 करोड़, पांचवें हफ्ते में ₹90.25 करोड़ और छठे हफ्ते में ₹80.25 करोड़ का शानदार कलेक्शन दर्ज किया गया.
इससे पहले, 'हनुमान अंश' ने अपने पांचवें हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई की, जहां इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ₹90 करोड़ से अधिक कमाए. यह चौथे हफ्ते के ₹61 करोड़ के कलेक्शन से लगभग 50% अधिक था. चौथा हफ्ता तीसरे हफ्ते की ₹10.40 करोड़ की कुल कमाई से लगभग छह गुना ज्यादा था.
तीसरे हफ्ते में ही 'हनुमान अंश' की दैनिक कमाई में उछाल आया था और इसने अपने तीसरे रविवार को ₹2.50 करोड़ कमाकर पहली बार ₹1 करोड़ का आंकड़ा पार किया था. इससे पहले, स्वतंत्रता दिवस की नई रिलीज सनी देओल की 'बटवारा 1947' और इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' के असर के कारण दूसरे हफ्ते में इसकी सबसे कम हफ्तावार कमाई ₹40 लाख रही थी. यह इसके पहले हफ्ते की ₹1.08 करोड़ की कमाई से 60% से अधिक की गिरावट थी.
'हनुमान अंश' 7 अगस्त को सिर्फ 25 स्क्रीन्स पर केवल ₹10 लाख के साथ ओपन हुई थी. लेकिन ₹2 करोड़ से कम के मामूली बजट और अभूतपूर्व बढ़त के बल पर यह आदित्य धर और रणवीर सिंह की 2025 स्पाई थ्रिलर 'धुरंधर' को पीछे छोड़ते हुए सबसे लाभदायक हिंदी फिल्म बनकर उभरी है. 11 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय रिलीज के बाद ओवरसीज में ₹26 करोड़ कमाने के साथ ही इसका कुल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अब ₹350 करोड़ के करीब पहुंच गया है.
यह फिल्म पुस्तक 'डिवाइन डिटूर: दैट चेंज्ड माई लाइफ' पर आधारित है, जो नीम करौली बाबा के जीवन से प्रेरित है. इसमें आजादी से पहले के भारत में लक्ष्मी नारायण के बचपन, मां को खोने के बाद ईश्वर की खोज में उत्तर भारत की यात्रा और नीम करौली बाबा बनने के सफर को दर्शाया गया है. फिल्म में शोभनाव सत्या और चंदन आनंद मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि अनिल रस्तोगी, सुगंधा मल्होत्रा, भगवानदास पटेल और नेहा परांजपे सहायक भूमिकाओं में नजर आते हैं.