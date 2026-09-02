₹50 करोड़ पार पहुंची 'हनुमान अंश', अब कंगना रनौत ने बांधे तारीफों के पुल, बोलीं- 'थेरेपी छोड़ो, थियेटर जाओ'

Kangana Ranaut on Hanuman Ansh: बिना किसी बड़े प्रमोशन या बड़े स्टार कास्ट के पिछले महीने सिनेमाघरों में रिलीज हुई महज 2 करोड़ रुपये के बजट की एक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है. हालांकि 'हनुमान अंश' की शुरुआत काफी धीमी रही थी, लेकिन बेहतरीन 'वर्ड ऑफ माउथ' की बदौलत अब यह फिल्म एक बड़ी हिट बनकर उभरी है.
हाल ही में एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने भी इस फिल्म की जमकर तारीफ की और दर्शकों से थेरेपी पर जाने के बजाय सिनेमाघरों में जाकर इस फिल्म को देखने की अपील की. आइए जानते हैं एक्ट्रेस कंगना रनौत ने फिल्म को लेकर क्या कहा-
बुधवार को कंगना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर नीम करोली बाबा की एक तस्वीर शेयर की, जिन पर यह फिल्म आधारित है और फिल्म की जमकर तारीफ की. एक्ट्रेस ने लिखा, '#hanumanansh केवल एक फिल्म नहीं है. यह एक सत्संग है, जिसमें उन लोगों की खूबसूरती से बुनी गई छोटी कहानियां हैं, जिन्हें #neemkaroribaba का सीधा अनुभव मिला. अपनी थेरेपी छोड़िए और इसे देखने जाइए.'
कंगना से पहले जाने-माने फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने भी इस फिल्म की समीक्षा की थी और इसकी बॉक्स ऑफिस सफलता की सराहना की थी. उन्होंने लिखा, 'सिनेमाघर में #HanumanAnsh देखते हुए बिल्कुल जादुई सिनेमा का अनुभव हुआ, दर्शक पूरी तरह से स्क्रीन से चिपके हुए थे. निर्देशक विशाल चतुर्वेदी का निर्देशन बेहद ईमानदार और संवेदनशील है, जबकि एक्टर शोभिनव सत्य द्वारा नीम करौली बाबा का किरदार बिल्कुल स्वाभाविक और त्रुटिहीन तरीके से निभाया गया है.'
मधुर भंडारकर ने आगे कहा, 'बिना किसी स्टार कास्ट और बेहद कम बजट में बनी यह फिल्म पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है. यह साबित करती है कि बॉक्स ऑफिस पर सच्ची निष्ठा और दमदार कहानी हमेशा बड़े बजट की फिल्मों पर भारी पड़ती है. मेरी ओर से पूरी टीम, निर्माताओं, अभिनेताओं और तकनीशियनों को उनकी शानदार लगन के लिए हार्दिक बधाई और इस बेहतरीन फिल्म को एक धमाकेदार ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद.'
विशाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म 'हनुमान अंश' नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित है, जिन्हें लोकप्रिय रूप से 'महाराज-जी' के नाम से भी जाना जाता है. फिल्म का आधिकारिक सारांश कुछ इस तरह है, 'एक दुखी लड़का अपनी स्वर्गवासी मां से मिलने के लिए भगवान की खोज में निकलता है और भगवान को पाने के सफर में, वह प्यार, भोजन और मूक आशीर्वाद के चमत्कारों से मानवता की सेवा करना सीखता है और अंततः 'हनुमान अंश' नीम करोली बाबा बन जाता है.' इस फिल्म में शोभिनव सत्य, चंदन आनंद, पूर्णिमा तिवारी और विहान शेडगे मुख्य भूमिकाओं में हैं और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है.
सैकनिल्क (Sacnilk) के अनुसार, 'हनुमान अंश' ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर केवल 10 लाख रुपये की कमाई की थी. पहले दो हफ्तों के दौरान फिल्म का कलेक्शन बेहद निराशाजनक रहा और इसने केवल 1.48 करोड़ रुपये कमाए, लेकिन असली जादू तीसरे हफ्ते में शुरू हुआ. 17वें दिन फिल्म ने 2.20 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. फिल्म ने अपने 24वें दिन सबसे अधिक कमाई दर्ज की, जब उसने 12.75 करोड़ रुपये बटोरे.
अपने चौथे मंगलवार (26वें दिन) को फिल्म ने कन्नड़ स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' (Toxic) के सिंगल-डे कलेक्शन को भी पीछे छोड़ते हुए 8.50 करोड़ रुपये की कमाई की. अब तक यह फिल्म भारत में कुल 54.13 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर चुकी है.