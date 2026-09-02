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₹50 करोड़ पार पहुंची 'हनुमान अंश', अब कंगना रनौत ने बांधे तारीफों के पुल, बोलीं- 'थेरेपी छोड़ो, थियेटर जाओ'

Kangana Ranaut on Hanuman Ansh: बिना किसी स्टार कास्ट और केवल 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर 54 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर तहलका मचा दिया है. कंगना रनौत और मधुर भंडारकर जैसी हस्तियों ने भी इस फिल्म की जमकर तारीफ की है.

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 02, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 04:51 PM IST
₹50 करोड़ पार पहुंची 'हनुमान अंश', अब कंगना रनौत ने बांधे तारीफों के पुल, बोलीं- 'थेरेपी छोड़ो, थियेटर जाओ'
Image Credit: &#039;हनुमान अंश&#039; देख कंगना रनौत हुईं मुरीद

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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