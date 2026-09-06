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2 करोड़ की लागत, 100 करोड़ की कमाई! Hanuman Ansh की सफलता ने उड़ाए सबके होश, बॉक्स ऑफिस पर नहीं थम रही रफ्तार

Hanuman Ansh Box Office Collection Day 30: निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रही है. ऑडियंस के बीच फिल्म को मिल रहा रिएक्शन का असर इसकी कमाई पर साफ नजर आ रहा है. 'टॉक्सिक' और 'मिर्जापुर द मूवी' जैसी बड़ी फिल्मों की रिलीज भी इसके कलेक्शन की रफ्तार नहीं रोक सकी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 06, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 02:31 PM IST
2 करोड़ की लागत, 100 करोड़ की कमाई! Hanuman Ansh की सफलता ने उड़ाए सबके होश, बॉक्स ऑफिस पर नहीं थम रही रफ्तार

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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