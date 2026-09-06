2 करोड़ की लागत, 100 करोड़ की कमाई! Hanuman Ansh की सफलता ने उड़ाए सबके होश, बॉक्स ऑफिस पर नहीं थम रही रफ्तार

कई बार बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फिल्मों का शोर सुनाई देता है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जो बिना ज्यादा तामझाम के धीरे-धीरे लोगों के दिल में जगह बना लेती हैं. विशाल चतुर्वेदी की फिल्म 'हनुमान अंश' भी इन दिनों कुछ ऐसी ही कहानी लिख रही है. महज 10 लाख रुपये की ओपनिंग और सिर्फ 25 स्क्रीन्स से शुरू हुई इस फिल्म ने अपनी रफ्तार से सबको चौंका दिया है. नीम करोली बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं से इंस्पायर ये आध्यात्मिक फिल्म अब रिलीज के पांचवें रविवार को 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है.
'हनुमान अंश' 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. शुरुआत में फिल्म की कमाई देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि आने वाले दिनों में ये 100 करोड़ के क्लब तक पहुंच जाएगी. फिल्म ने पहले दिन महज 10 लाख रुपये कमाए और पहले हफ्ते का कुल कलेक्शन करीब 1.08 करोड़ रुपये रहा था.
फिल्म रिलीज के दूसरे हफ्ते में तो कमाई और नीचे चली गई थी. इस दौरान फिल्म ने करीब 40 लाख रुपये का कलेक्शन किया. ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का सफर मुश्किल नजर आने लगा था. लेकिन तीसरे हफ्ते में कहानी ने अचानक ऐसा मोड़ लिया, जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी. तीसरे हफ्ते में 'हनुमान अंश' ने जोरदार वापसी की और करीब 10.40 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर डाला.
इसके बाद फिल्म की कमाई लगातार मजबूत होती चली गई. धीरे-धीरे ऑडियंस के बीच फिल्म की चर्चा बढ़ी और इसका फायदा बॉक्स ऑफिस पर साफ दिखाई देने लगा. फिल्म की सबसे खास बात ये रही कि इसे शुरुआत में बहुत कम स्क्रीन्स मिली थीं. इसके बावजूद ऑडियंस की पसंद और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ ने फिल्म का दायरा बढ़ा दिया.
‘हनुमान अंश’ की कामयाबी इसलिए भी खास है क्योंकि इसे बॉक्स ऑफिस पर अकेले नहीं चलना पड़ा. इसके सामने 'मिर्जापुर: द मूवी' जैसी बड़ी रिलीज मौजूद रही. इसके अलावा ‘टॉक्सिक’ जैसी पॉपुलर फिल्म भी सिनेमाघरों में आई. इसके बावजूद 'हनुमान अंश' की कमाई की रफ्तार पर खास असर नहीं पड़ा. खबरों के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के पांचवें शुक्रवार को कई बड़ी हिंदी फिल्मों की पांचवें शुक्रवार की कमाई को भी पीछे छोड़ दिया. ये साफ साइन है कि फिल्म को देखने वाले ऑडियंस की संख्या लगातार बढ़ रही है.
इस पूरी सफलता के पीछे लेखक और निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है. उन्होंने न सिर्फ फिल्म की कहानी लिखी, बल्कि इसका निर्देशन भी किया. नीम करोली बाबा के जीवन, उनकी सोच और आध्यात्मिक संदेशों को बड़े पर्दे पर उतारना आसान काम नहीं था, लेकिन फिल्म की कहानी ने ऑडियंस से एक खास जुड़ाव बनाया. यही वजह है कि फिल्म को लेकर चर्चा सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं रही, बल्कि ऑडियंस के बीच इसके विषय और आध्यात्मिक पहलू को लेकर भी दिलचस्पी देखने को मिली.
'हनुमान अंश' की सबसे बड़ी कहानी शायद इसका कलेक्शन ही है. जहां फिल्म ने सिर्फ 10 लाख रुपये की ओपनिंग के साथ शुरुआत की थी, वहीं अब ये 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. यानी फिल्म ने बेहद छोटे लेवल से शुरुआत करके बॉक्स ऑफिस पर बड़ा मुकाम हासिल किया है. ये सफर बताता है कि हर फिल्म को बड़ी ओपनिंग की जरूरत नहीं होती. अगर कहानी ऑडियंस को पसंद आ जाए और उसका मैसेज लोगों तक पहुंच जाए, तो फिल्म धीरे-धीरे अपनी जगह बना सकती है. 'हनुमान अंश' की सफलता फिलहाल इसी बात की मिसाल बनती नजर आ रही है.