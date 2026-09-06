2 करोड़ की लागत, 100 करोड़ की कमाई! Hanuman Ansh की सफलता ने उड़ाए सबके होश, बॉक्स ऑफिस पर नहीं थम रही रफ्तार

'हनुमान अंश' की सबसे बड़ी कहानी शायद इसका कलेक्शन ही है. जहां फिल्म ने सिर्फ 10 लाख रुपये की ओपनिंग के साथ शुरुआत की थी, वहीं अब ये 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. यानी फिल्म ने बेहद छोटे लेवल से शुरुआत करके बॉक्स ऑफिस पर बड़ा मुकाम हासिल किया है. ये सफर बताता है कि हर फिल्म को बड़ी ओपनिंग की जरूरत नहीं होती. अगर कहानी ऑडियंस को पसंद आ जाए और उसका मैसेज लोगों तक पहुंच जाए, तो फिल्म धीरे-धीरे अपनी जगह बना सकती है. 'हनुमान अंश' की सफलता फिलहाल इसी बात की मिसाल बनती नजर आ रही है.