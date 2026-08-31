2 करोड़ की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया चमत्कार, 40 करोड़ कमाकर बड़े-बड़े स्टार्स को दी कड़ी टक्कर; 'जय संतोषी मां' की आई याद

Hanuman Ansh: नीम करोली बाबा पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' ने सफलता के नए रिकॉर्ड बना दिए हैं. इस रिकॉर्ड को पूरी फिल्म इंडस्ट्री और नीम करोली बाबा के भक्त चमत्कार के रूप में देख रहे हैं. सिर्फ 2 करोड़ रुपये में बनाई गई फिल्म, जो दो हफ्तों तक दर्शकों के लिए तरस रही थी, जिसकी स्टार कास्ट में कोई जाना-माना चेहरा भी मौजूद नहीं है, उसकी कमाई अचानक बॉक्स ऑफिस को कैसे हैरान कर रही है. कैसे इस फिल्म ने अपनी लागत का कई गुना प्रॉफिट कमा लिया और क्यों इस फिल्म की सफलता ने अपने दौर की सुपर डुपर हिट फिल्म 'जय संतोषी माता' की याद दिला दी है.
नीम करोली बाबा को उनके अनुयायी चमत्कारी मानते हैं. ऐसे में आपको बताते हैं कि उनके जीवन पर आधारित फिल्म की सफलता को एक चमत्कार क्यों कहा जा रहा है और इस फिल्म के अचानक सफल होने की वजह क्या है? सबसे पहले आपको इस फिल्म की सफलता के चमत्कारिक आंकड़े देखने चाहिए. पहले दिन सिर्फ 10 लाख रुपये की कमाई की. रिलीज के पहले हफ्ते, यानी पहले 7 दिनों में 'हनुमान अंश' की कमाई एक करोड़ आठ लाख रुपये रही. दूसरा हफ्ता इस फिल्म के निर्माताओं के लिए किसी सदमे से कम नहीं था. फिल्म ने सिर्फ 40 लाख रुपये की कमाई की.
फिल्म के प्रोड्यूसर को बताया गया कि फिल्म पर्दे से उतर जाएगी, लेकिन चमत्कारी माने जाने वाले संत के जीवन पर आधारित फिल्म ने तीसरे हफ्ते से अपना चमत्कार शुरू किया. तीसरे हफ्ते फिल्म ने 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की और चौथे हफ्ते की कमाई ने 'हनुमान अंश' को साथ रिलीज हुईं बड़ी फिल्मों की टक्कर में खड़ा कर दिया. 22वें दिन यानी शुक्रवार को फिल्म ने 6 करोड़ से ज्यादा कमाई की. 23वें दिन शनिवार को फिल्म की कमाई 9 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई और 23वें दिन यानी इस रविवार फिल्म की कमाई का आंकड़ा 13 करोड़ के पास पहुंच गया. इस रविवार तक फिल्म का नेट कलेक्शन यानी टिकटों से टैक्स हटाकर हुई कुल कमाई 40 करोड़ है. इसका मतलब फिल्म लागत की 2 हजार प्रतिशत ज्यादा कमाई कर चुकी है.
ऐसे में हम आपको बताते हैं कि सिर्फ 2 करोड़ रुपये की लागत से बनी इस फिल्म ने कौन-कौन से रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. 'हनुमान अंश' रिलीज के बाद चौथे रविवार को तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है और तीसरे हफ्ते में चमत्कार शुरू हुआ. बॉलीवुड का रिवाज है कि बड़ी फिल्में ओपनिंग डे, यानी रिलीज होने वाले दिन और रिलीज होने के पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा कमाई करती हैं, लेकिन इससे अलग फिल्म 'हनुमान अंश' ने ओपनिंग डे पर सिर्फ 10 लाख रुपये की कमाई की.
वहीं, इस लिस्ट में पहले नंबर पर रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' है, जिसने चौथे रविवार 22 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी. दूसरे नंबर पर 'धुरंधर 2' है, जिसने चौथे रविवार 14 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. अब इस लिस्ट में 12 करोड़ 75 लाख रुपये की कमाई करने वाली 'हनुमान अंश' तीसरे नंबर पर आ गई है. 'हनुमान अंश' ने चौथे रविवार कमाई के मामले में 'स्त्री-2', 'छावा' और 'जवान' जैसी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ा है.
'हनुमान अंश' की सफलता को फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कलाकार कैसे देख रहे हैं? आज आपको उनकी बात बहुत ध्यान से जाननी चाहिए. ये सफलता इसलिए भी बड़ी है, क्योंकि कम बजट की फिल्म 'हनुमान अंश' का रिलीज से पहले कोई भारी-भरकम प्रमोशन भी नहीं हुआ. इसे जीरो प्रमोशन फिल्म कहा जा रहा है, यही वजह है. इस फिल्म की जानकारी शायद आप तक भी नहीं पहुंची होगी. जबकि 'हनुमान अंश' के साथ जो फिल्में अभी चर्चा में हैं, उनके बजट की बात छोड़ दीजिए. उनके स्टार्स की फीस इतनी ज्यादा है, जिससे 'हनुमान अंश' जैसे बजट की कई फिल्में बन सकती हैं.
पिछले बुधवार रिलीज हुई फिल्म 'टॉक्सिक' का बजट 500 करोड़ है. जबकि इसके हीरो यश की फीस 50 करोड़ है. यानी सिर्फ लीड हीरो की फीस से 'हनुमान अंश' जैसी बजट वाली 25 फिल्में बन जाएंगी. 'हनुमान अंश' के बाद रिलीज हुई इमरान हाशमी स्टारर फिल्म 'आवारापन 2' का बजट 48 करोड़ रुपये है और खुद इमरान हाशमी की फीस 12 करोड़ रुपये है. यानी इस फिल्म के लीड हीरो की फीस से 'हनुमान अंश' जैसी बजट वाली 6 फिल्में बन जाएंगी. आज आपको ये भी जानना चाहिए. लोग इस फिल्म के बारे में क्या कह रहे हैं और क्रिटिक्स का इसकी कमाई को लेकर क्या अनुमान है.
बता दें कि 'हनुमान अंश' 7 अगस्त को रिलीज हुई. इसे पहले दिन 300 से ज्यादा शोज मिले. बीच में एक वक्त ऐसा आया, जब फिल्म के शोज की संख्या 30 तक गिर गई, लेकिन फिल्म की मांग बढ़ी तो फिलहाल इस फिल्म को देशभर के 5 हजार 363 स्क्रीन्स पर दिखाया जा रहा है. यानी पब्लिक डिमांड बड़े स्टार और बजट से ज्यादा असरदार है. फिल्म अभी भी थिएटरों में चल रही है और इसका कलेक्शन आगे बढ़ने की संभावना है. यानी 'हनुमान अंश' अभी और रिकॉर्ड तोड़ेगी.
'हनुमान अंश' की सफलता को फिल्म के कलाकार और निर्माता खुद हनुमान जी और नीम करोली बाबा की कृपा मान रहे हैं. फिल्म के महान संत की बात करें तो फिल्म उनके जीवन पर आधारित है, जिसे इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है. नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था. उनका सबसे प्रसिद्ध आश्रम उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम में है. बाबा हमेशा एक साधारण कंबल ओढ़े रहते थे. नीम करोली बाबा ने सबसे प्रेम करने, सबकी सेवा करने, ईश्वर को याद रखने और सच बोलने का संदेश दिया. आज भी भूखों को भोजन कराना यानी भंडारा उनके आश्रम का सबसे अहम हिस्सा है.
भारत के साथ-साथ विदेशों में भी बाबा की गहरी मान्यता है. एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और मेटा के मार्क जुकरबर्ग ने अपने जीवन के मुश्किल दौर में शांति और प्रेरणा के लिए कैंची धाम की यात्रा की थी. हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी बाबा की तस्वीर से प्रभावित होकर हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हुई थीं. बाबा के अनुयायी उन्हें चमत्कारिक संत के साथ-साथ साक्षात हनुमान जी का रूप मानते हैं. बाबा ने अपने जीवनकाल में देश भर में हनुमान जी के 100 से अधिक मंदिरों का निर्माण करवाया था. नीम करोली बाबा के जीवन से कई चमत्कारों का जिक्र भी जुड़ा है. ऐसे ही एक चमत्कार की कहानी इस फिल्म में भी दिखाई गई है.
एक बार बाबा बिना टिकट ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठ गए थे. टिकट चेकर ने उन्हें उत्तर प्रदेश के एक छोटे से स्टेशन नीब करोरी पर जबरन उतार दिया. इसके बाद बाबा चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठ गए. इसके बाद ट्रेन का इंजन लाख कोशिशों के बाद भी चालू नहीं हुआ. जब रेलवे अधिकारियों को गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बाबा से माफी मांगकर उन्हें ससम्मान ट्रेन में वापस बैठाया, तभी ट्रेन आगे बढ़ सकी. इसी घटना के बाद से उन्हें नीम करोली बाबा कहा जाने लगा. उनके अनुयायियों का विश्वास है कि बाबा बिना कुछ बताए अपने भक्तों के मन की बात जान लेते थे. यानी उनकी परेशानियां और उनके अतीत के बारे में सब कुछ बाबा को पता चल जाता था.
अब उनके जीवन पर आधारित फिल्म के बाद इन चमत्कारों की चर्चाएं बढ़ गई हैं और एक-दूसरे से तारीफ सुनकर लोग इस फिल्म को देखने जा रहे हैं. 'हनुमान अंश' की सफलता ने वर्ष 1975 में रिलीज हुई फिल्म 'जय संतोषी मां' की सफलता को भी याद दिलाया है. 'जय संतोषी मां' वर्ष 1975 में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की बड़े बजट की ‘शोले’ के साथ रिलीज हुई थी. सिर्फ 25 लाख में बनी फिल्म 'जय संतोषी मां' बड़े सितारे न होने के बावजूद धार्मिक आस्था के कारण जबरदस्त हिट हुई और करीब 5 करोड़ का ऐतिहासिक कलेक्शन किया. अब 'हनुमान अंश' भी उसी राह पर आगे बढ़ रही है.