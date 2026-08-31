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2 करोड़ की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया चमत्कार, 40 करोड़ कमाकर बड़े-बड़े स्टार्स को दी कड़ी टक्कर; 'जय संतोषी मां' की आई याद

Hanuman Ansh: सिर्फ 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. फिल्म के पहले दो हफ्तों में इसकी शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन तीसरे हफ्ते फिल्म ने रफ्तार पकड़ी और जबरदस्त कलेक्शन कर लिया. इस फिल्म ने 'जय संतोषी मां' की याद दिला दी है.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 31, 2026, 11:40 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 11:40 PM IST
2 करोड़ की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया चमत्कार, 40 करोड़ कमाकर बड़े-बड़े स्टार्स को दी कड़ी टक्कर; 'जय संतोषी मां' की आई याद
Image Credit: &#039;हनुमान अंश&#039; ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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