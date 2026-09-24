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रिलीज के 48वें दिन नई-नवेली फिल्मों को कच्चा चबा गई Hanuman Ansh, इसके आगे न ‘वाइव’ टिक पा रही; न हॉरर फिल्म ‘रेसिडेंट एविल’

Hanuman Ansh Beats New Movies: नीम करोली बाबा की जिंदगी पर बनी विशाल चतुर्वेदी की फिल्म ‘हनुमान अंश’ को बड़े पर्दे पर 48 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये फिल्म की कमाई की रेस में नई रिलीज फिल्मों को पीछे छोड़ती जा रही है. इसके आगे नई फिल्में कमाई ही नहीं कर पा रही हैं, जिसका अंदाजा कुणाल खेमू की ‘वाइव’, करीना कपूर की ‘दायरा’ और हॉरर फिल्म ‘रेसिडेंट एविल’ की कमाई से लगाया जा सकता है.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 24, 2026, 07:00 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 07:00 AM IST
रिलीज के 48वें दिन नई-नवेली फिल्मों को कच्चा चबा गई Hanuman Ansh, इसके आगे न ‘वाइव’ टिक पा रही; न हॉरर फिल्म ‘रेसिडेंट एविल’
Image Credit: ‘हनुमान अंश’ ने 48वें दिन नई फिल्मों को भी चटाई धूल (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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