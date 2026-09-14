हनुमान अंश के हिट होते ही बदला डायरेक्टर का मूड, अब 'रामबोला' में दिखेगी तुलसीदास की जिंदगी

2 करोड़ के छोटे बजट में बनी फिल्म हनुमान अंश ने 200 करोड़ की कमाई की है. फिल्म को दर्शकों को काफी प्यार मिला है. फिल्म की सफलता के बाद डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने अपनी अगली फिल्म का ऐलान कर दिया है. हनुमान अंश बनाने के बाद अब विशाल नई कहानी के साथ पर्दे पर आएंगे.
हनुमान अंश को डायरेक्टर करने वाले विशाल चतुर्वेदी ने ही फिल्म की कहानी भी लिखी है. वहीं अब फिल्म मेकर नई फिल्म का ऐलान किया है. डायरेक्टर जल्द ही रामबोला फिल्म बनाएंगे. महावीर जैन फिल्म्स के साथ मिलकर वह गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर फिल्म बनाएंगे.
फिल्म रामबोला की कहानी और डायरेक्शन खुद विशाल चतुर्वेदी करेंगे. फिल्म की कहानी गोस्वामी तुलसीदास की जीवन पर आधारित होगी. फिल्म में भक्ति, साहित्य और भारतीय संस्कृति को दिखाया जाएगा. फिल्म का निर्माण महावीर जैन, विशाल चतुर्वेदी, अमित उपाध्याय कर रहे हैं. हनुमान अंश के बाद विशाल चतुर्वेदी की फिल्म रामबोला पर्दे पर कमाल दिखा पाएगी या नहीं इसका तो खुलासा आने वाले ही समय में होगा. फिल्म रामबोला में गोस्वामी तुलसीदास जी के रोल में कौन होगा, इसके बारे में खास जानकारी नहीं है. ना ही फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर कोई जानकारी सामने आई है.
.. #MahaveerJainFilms and writer-director #VishalChaturvedi, who delivered the Blockbuster #HanumanAnsh, join hands to bring the extraordinary… pic.twitter.com/mwHLEhlTb4
— taran adarsh (@taran_adarsh) September 14, 2026
विशाल चतुर्वेदी की फिल्म हनुमान अंश ने इतिहास रच दिया है. 2 करोड़ में बनी फिल्म ने 200 करोड़ की कमाई की है. हनुमान अंश ने कई बड़ी फिल्म को थिएटर में हरा दिया. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म ने 38 दिनों में इंडिया में 214 करोड़ का बिजनेस किया है. वर्ल्डवाइड फिल्म ने 268 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है. 2 करोड़ में बनी फिल्म हनुमान अंश के सामने यश की टॉक्सिक फिल्म ज्यादा दिन नहीं चल पाई. हनुमान अंश बिना किसी प्रमोशन के बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई है.
गोस्वामी तुलसीदास भारतीय साहित्य के संत और कवि माने जाते है. उन्होंने रामायण को अवधी अनुवाद रामचरितमानस के लिए जाने जाते हैं. उनकी रचना में भगवान राम के लिए उनकी भक्ति और समर्पण दिखता है.