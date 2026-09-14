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हनुमान अंश के हिट होते ही बदला डायरेक्टर का मूड, अब 'रामबोला' में दिखेगी तुलसीदास की जिंदगी

हनुमान अंश फिल्म के हिट होने के बाद डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने अपनी अलगी फिल्म रामबोला की घोषणा की है. इस फिल्म में वह तुलसीदास की कहानी को दिखाएंगे.

Written ByShilpa
Published: Sep 14, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 04:13 PM IST
हनुमान अंश के हिट होते ही बदला डायरेक्टर का मूड, अब 'रामबोला' में दिखेगी तुलसीदास की जिंदगी

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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